Nuevo DaVinci Resolve 17 y mini control de edición BlackMagic Design acaba de presentar la nueva versión de su aplicación nodriza, DaVinci Resolve 17, que incluye más de 300 innovaciones con respecto a su pasada versión. Además, BlackMagic también ha presentado una interface de control para edición que es una especie de versión reducida de su famoso teclado. DaVinci Resolve es una de las herramientas de edición no lineal y colorimetría más famosas y usadas en la industria. Da Vinci Resolve 17, novedades Resulta casi imposible resumir aquí todas las novedades de la esta nueva versión. No obstante, las más importantes son: Color Nuevas herramientas para la gradación de color HDR.

Herramienta de deformación de malla para modificar dos parámetros al mismo tiempo.

Gradación específica de zonas de una imagen con la nueva Magic Mask (máscara mágica), basada en el nuevo motor neural de Da Vinci. Incluye seguimiento automático.

Herramientas más avanzadas para el manejo del color.

Espacio de color ampliado.

Soporte de adicional de LUTs. Fairlight Nuevos atajos de teclado para la edición más rápida.

Capacidad para mezclar hasta 2 mil pistas en tiempo real.

Nueva Arquitectura FlexBus, que permite manejar pistas y buses de forma dinámica.

Detección instantánea de transiciones que localiza palabras individuales, beats, o efectos de sonido y las selecciona.

Seguimiento automático de ediciones.

Previsualización de video. Corte Visualización de la metadata y reorganización de clips.

Ampliación de las ondas de audio para el recorte fino.

Reencuadre inteligente para proyectos destinados a redes sociales. El motor neural de Da Vinci identifica rostros y los mantiene dentro de los encuadres.

Búsqueda rápida de efectos.

Inspector de clips actualizado. Edición Detección automática de escena con motor neural.

Flujo de trabajo para proxy.

Sincronización mejorada de clips de múltiples cámaras.

Herramientas de perforado y composición gráfica.

Render localizado que permite rendear cualquier porción de la línea de tiempo y moverla, editarla y recortarla. Los archivos generados se pueden guardar en directorios específicos y copiar o mover.

Ajustes de clips originales.

Función de compartir líneas de tiempo y directorios de material.

Organización mejorada de Timeline.

Herramientas mejoradas de edición de video entrelazado. Fusión Plantillas para construir efectos personalizados.

Modificación automática de tiempo de animaciones.

Sincronización del audio de animaciones.

Formas vectoriales a medida.

Aceleración por GPU.

Personalización del flujo de trabajo. El nuevo DaVinci Resolve 17 ya está disponible para descargar, en su dos versiones: gratuita y de pago. Nuevo DaVinci Resolve Speed Editor BlackMagic también dio a conocer su nuevo Speed Editor. Se trata de una especie de versión reducida de su exitoso teclado para edición. Básicamente prescinde del teclado QWERTY y número y se queda con las teclas de funciones de edición y el dial. Parece una excelente solución para la edición móvil o en set, por su reducido tamaño. Posee una sólida construcción metálica. Puede ser conectado vía Bluetooth (posee batería interna recargable) o bien vía USB-C.

