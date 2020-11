5 películas para recordar a Brittany Murphy en su cumpleaños Su autopsia indicó que una grave neumonía causó la muerte de la joven actriz a los 32 años, han pasado once años de su muerte y la causa real sigue sin conocerse. Aquí te contamos cinco historias en las que Brittany Murphy brilló. Todo comenzó con un desmayo en el baño de la casa que compartía con su madre y su esposo, a las 8 de la mañana del 20 de diciembre de 2009. Brittany se encuentra en falla cardiaca severa, la ambulancia que llega la traslada al Cedars-Sinai Medical de Los Ángeles y dos horas después muere. Dos meses después de su muerte, el forense de Los Ángeles County comunica que una neumonía con factores secundarios de anemia por deficiencia de hierro habían provocado su muerte de forma progresiva sin que la familia o la actriz lo notaran. Cinco meses después de su fallecimiento, su viudo Simon Monjack es encontrado muerto en la misma casa, a raíz de esto las autoridades realizan un estudio profundo de la vivienda y determinan que hongos tóxicos habrían causado la muerte de la actriz y su esposo. La familia de Brittany sigue negando esta versión. En 2013, cuatro años después de su muerte, una nueva autopsia revela que en su cuerpo había alrededor de 10 tipos de metales diferentes usados para el envenenamiento de plagas, este hecho descarta la muerte natural y deja la puerta abierta a todas las teorias conspirativas que han acompañado la muerte de la actriz: suicidio, sobredosis, homicidio, persecución del gobierno estadounidense y muchas más. Fue una actriz con muchísimo talento, recordada como una de las caras más vistas en películas de la década de los noventa e inicios del dos mil, pocas semanas antes de su muerte se encontraba en Puerto Rico rodando algunas escenas para The Caller, proyecto que abandonó al poco tiempo. Para recordar a Brittany Murphy por su encantadora sonrisa y sus papeles de adolescente inmadura te dejamos 5 películas de su filmografía. Las 5 películas de Brittany Murphy que todos deberíamos ver. Clueless Clueless (Fuera de serie) Interpreta a Tai Frasier, la chica patito feo que se convierte en una joven refinada, elegante y sofisticada, comparte escena con Alicia Silverstone, Paul Rudd y Stacey Dash. Fue su primer papel importante, la personalidad inocente de su personaje la pondrían en el ojo de los productores y directores de Hollywood. Girl Interrupted Girl, Interrupted (Inocencia Interrumpida) Interpreta a Daysi Randone, un joven bulimica victima de abuso sexual y adicta a los laxantes y tranquilizantes. Este personaje le permitió compartir pantalla con Winona Ryder, Angelina Jolie y Woopi Goldberg, para la carrera de Brittany fue un impulso tremendo demostrando toda su capacidad como actriz. The Ramen Girl (La chica ramen) Quizás sea su película más conocida, interpreta a Abby, una chica estadounidense que viaja a Tokio a encontrarse con su novio, el amorío resulta mal y Abby se encuentra desconsolada en una ciudad desconocida, en el restaurante de su vecindario conseguiría el apoyo y el sosiego que estaba buscando a través de una sopa ramen. Just Married Uptown Girl (Pequeñas grandes amigas) Interpreta a Molly Gunn, la hija de una estrella de rock fallecida que le deja una herencia millonaria con la que Molly vive cómodamente, el abogado de la familia comete fraude y a Molly sólo le queda buscar trabajo, consigue ser la niñera de Ray, quizás una de las niñas más complicadas del cine. Comparte escena con Dakota Fanning. Just Married (Recién casados) Interpreta a Sarah McNerney, una chica acaudalada y de la clase acomodada californiana que en un accidente en la playa conoce a Tom Leezak, se enamoran rápidamente, se casan y se van de luna de miel a Europa, donde comienzan los problemas para la joven pareja. Comparte escena con Ashton Kutcher demostrando su capacidad para la comedia. ¡Descarga gratis! Guía corta para escribir un corto. ¡Descargar! ¡Se ha suscripto con éxito!

