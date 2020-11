Raya y el ultimo dragón se prepara para estrenar en 2021 Hace unas semanas Pixar anunciaba Soul en su plataforma de streaming, ahora Disney muestra a su nueva heroína que si llegará a los cines: Raya y el Último Dragón Dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, Raya y el Último Dragón es la historia de la heroína del pueblo de Kumandra que vivía en armonía con los dragones hasta que unos monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo y los dragones se sacrificaron para salvar al pueblo. Han pasado 500 años y los Drunn han regresado, por eso Raya emprende un viaje para encontrar al ultimo dragón vivo que los pueda ayudar otra vez a salvar a Kumandra. Raya y el Último Dragón Hace mucho tiempo, en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos y los dragones convivían en armonía. Pero cuando unos monstruos siniestros conocidos como los Druun amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para acabar para siempre con los Druun. Sin embargo, a lo largo de su aventura épica, comprenderá que se necesita algo más que la magia de un dragón para salvar al mundo, también necesitará confianza La historia está inspirada en las culturas del sudeste asiático, Disney se asesoró con expertos en la región para crear el argumento de la película. En las voces está Kelly Marie Tran como Raya, siendo este su papel debutante y Nora Lum “Awkwafina” en la voz de Sisu, personaje secundario. Su estreno está pautado para el 12 de marzo de 2021, un estreno muy esperado por ser la apuesta de Disney para el próximo año y por las ganancias en taquilla que pueda dejar para el estudio y para las salas de cine, que han estado cerradas desde hace meses por el coronavirus y que esperan proyectar buenos blockbusters para inyectar capital a sus teatros. Blogacine te presenta el poster y trailer oficial de Raya y el último dragón. https://youtu.be/tym7bob_qJ4 ¡Descarga gratis! Guía corta para escribir un corto. ¡Descargar! ¡Se ha suscripto con éxito!

