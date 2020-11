Ya puedes ver las 8 películas de Harry Potter en HBO GO Todos los que desearon hacer una maratón de Harry Potter en Netflix ya pueden hacerlo por HBO, desde este sábado 7 de noviembre las 8 películas estarán disponibles en la plataforma para todos los países. A las 5 de la mañana de este sábado 7 los millones de fanáticos de Harry Potter tendremos un espacio más para vernos las películas cuantas veces queramos. HBO ha llegado a un acuerdo con Warner para cargar todas las películas a su plataforma de streaming HBO GO. Se trata de ocho largometrajes que comenzaron la historia en 2001 y finalizó en 2011. Para celebrar esta inclusión HBO proyectará las ocho películas en su canal de televisión desde las 7 de la mañana. Muchos fans estuvimos esperando por meses que Netflix cargara el total de las películas, sin embargo, esto nunca pasó y solo incluyó La cámara secreta, La orden del fénix y Las reliquias de la muerte parte 1 y 2. Hasta el sábado 31 de octubre esas cuatro películas estuvieron disponibles y los fervientes seguidores de Netflix se despidieron del mago. Con la salida de Harry Potter también salen muchas otras películas muy queridas y necesarias para ver un fin de semana con el acostumbrado rito “Netflix and Chill”. Entre ellas; Comer, rezar, amar, Stuart Little, Cujo, Yo antes de ti, El escuadrón del crimen, Ghandi, Attack on Titan, Death Note, Un muestro viene a verme y muchas otras producciones que saldrán de Netflix durante noviembre. A los fans de Harry Potter nos espera nuestra amada historia en HBO GO donde podremos ver desde mañana y para siempre las historias de Harry, Ron y Hermione justo cuando se cumplen 19 años del estreno de La piedra filosofal en los cines de todo el mundo. Travesura realizada. Quizás Harry Potter en HBO GO pueda interpretarse como un abreboca con miras al lanzamiento mundial de su nueva plataforma de streaming, HBOMAX. Hasta ahora, sólo ha sido lanzada en algunos territorios. ¡Descarga gratis! Guía corta para escribir un corto. ¡Descargar! ¡Se ha suscripto con éxito!

