Las mejores herramientas de edición no lineal para principiantes, profesionales y para móviles

Elaborar una lista de las mejores herramientas de edición no lineal hasta hace poco podía parecer innecesaria. Pero esto sería hasta la llegada del Covid-19. La declaración de la Pandemia en 2020 trajo como consecuencia inesperada la explosión del vídeo en las redes como forma de comunicación, enseñanza y entretenimiento.

Youtube era todo lo que necesitaba el vídeo para revolucionar el mundo. A principios de la década pasada, el video digital, las aplicaciones de edición no líneal y las herramientas cada vez más baratas, pequeñas y accesibles al público, democratización el vídeo y, en general, el lenguaje audiovisual. Pero no sería hasta la llegada de Youtube que se haría masivo. Básicamente, porque la plataforma llenaría el vacío de la distribución y exhibición de vídeos.

Hoy, las redes sociales han terminado de popularizar el vídeo. De Facebook a TikTok, pasando por Instagram o Twitter, el vídeo se ha hecho tan cotidiano, que apenas nos detenemos a pensar en el fenómeno. Pero hasta hace poco hacer vídeos era una opción más. No obstante, el confinamiento ha cambiado nuestras rutinas y nos obliga a considerar la creación de vídeos de todo tipo como una herramienta primordial para sustituir muchas de nuestras actividades presenciales: desde presentaciones o pitchs a clases.

Si eres de los que está buscando acercarse a ese mundo, seguramente sabrás que la edición es uno de las fases fundamentales para construir un vídeo efectivo, que transmita con claridad y contundencia tu mensaje. Y, para editar, necesitarás una aplicación de edición no lineal.

A continuación encontrarás una lista con las mejores herramientas de edición no lineal.

Las mejores herramientas de edición no lineal no profesionales

Si eres nuevo en esto y quieres aprender a editar vídeos, quizás lo mejor sea comenzar por una herramienta de edición no lineal sencilla e intuitiva. Y, mucho mejor, si no es tan costosa. O, incluso, gratis. Hemos clasificado las siguientes aplicaciones como no profesionales, no porque no puedas editar una gran producción en ella (que se ha hecho). Sino por la sencillez de su uso.

Las mejores herramientas de edición no lineal, Apple iMovie

iMovie de Apple es una de las aplicaciones que en la década pasada inició la revolución del video digital casero. Intuitiva, liviana y sencilla de usar, además de gratuita, es la primera opción que nos viene a la mente cuando nos preguntan con qué aplicación aprender el oficio de la edición de vídeo. Además, se integra sin problemas con su hermana mayor profesional, el Apple Final Cut Pro X.

De modo que es una excelente opción para entrar en este mundo. No obstante, tiene la gran desventaja de que es exclusiva para la plataforma de Apple.

La marca Avid fue una de las pioneras en el mundo de la edición no lineal. Y por muchos años, sus sistemas fueron el estándar de la industria audiovisual. Sin embargo, con la revolución del video digital debió enfrentar poderosos competidores. Más rápidos, más intuitivos y, sobre todo, más baratos.

Cuando la primera versión del Apple Final Cut Pro salió al mercado, con un precio de mil dólares, uno de los sistemas de Avid más económicos estaba por el orden de los 30 mil. No obstante, la fuerza de la costumbre y la excelencia de sus productos los ha mantenido en el mercado.

Hoy, incluso, tiene una versión gratuita de uno de sus productos más conocidos, el Media Composer, que no se diferencia prácticamente de la versión profesional. En todo caso, es una excelente forma de aprender una herramienta profesional.

El Premiere Rush es la respuesta de Adobe a las aplicaciones de edición no lineal de Apple. Está diseñada con la rapidez y ubicuidad que las redes sociales y plataformas de streaming de video demandan. Se trata de una aplicación de edición no lineal multiplataforma.

La versión de escritorio de Rush se sincroniza, vía almacenamiento en la nube, con sus versiones móviles. Para la sincronización entre los diferentes dispositivos, el proyecto Rush de Adobe usa desde luego la plataforma de Creative Cloud. No obstante, tiene integración con Dropbox y Google Drive.

Es, además, gratuita. Aunque tiene planes de pago que aumentan su espacio en la nube y añaden el acceso a otros servicios de Adobe Clout.

Es una de las aplicaciones de edición no lineal más populares. Primero, porque es liviana y gratuita, lo que la hizo muy popular entre los creadores de vídeos para la red. Es además una aplicación muy completa que incluye toda suerte de herramientas para mejorar la imagen de tus vídeos y realizar efectos digitales. Y no sólo la imagen: también incluye herramientas para trabajar el sonido de tus vídeos.

Shotcut, edición no lineal de código abierto

Como Filmora9, es también uno de los más populares programas de edición no lineal de la red. Tiene prestaciones y funciones parecidas al resto. Es liviano y rápido. Gratuito y de código abierto.

DaVinci Resolve, suite de post para principiantes y profesionales

DaVinci Resolve no es sólo una de las mejores herramientas de edición no lineal del mercado, sino que es una poderosa suite de postproducción que incluye todas, a casi todas las aplicaciones necesarias para terminar desde un vídeo para Youtube un largometraje de Hollywood. Es compleja y necesita de una buena máquina para correr.

¿Por qué la incluimos entre las aplicaciones para principiantes? Pues porque incluye un módulo de edición simplificado, similar a la herramienta de Adobe Premiere Rush e, incluso, iMovie. Además, porque tiene una versión gratuita que poco se diferencia de su versión de pago.

Otra excelente forma de aprender a usar una herramienta profesional.

Las mejores herramientas de edición no lineal profesionales

Si ya dominas algunas de las herramientas anteriores, es posible que sientas la necesidad de dar un paso más allá e incursionar en el mundo profesional. O, al menos, empezar a usar las aplicaciones profesionales. A continuación, las mejores.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve, para profesionales y principiantes

Por muchos años, el DaVinci ha sido uno de los estándares de la corrección de color profesional. Y como en el caso del Media Composer de Avid, su precio no era accesible para el común de los mortales. Básicamente porque el software era parte de un paquete que incluía el hardware. En este caso, costosos paneles de control para colorimetría (o corrección de color).

Pero algunos años atrás, la empresa fue adquirida por el fabricante Blackmagic Design. Lo primero que sucedió fue que la empresa sacó dos versiones del mismo software: la gratuita y la profesional. Y a la profesional, le bajó considerablemente el precio. Hoy cuesta apenas 300 dólares.

Luego, BlackMagic compró otras aplicaciones y las integró al DaVinci Resolve: Fusion, para la realización de efectos digitales y Fairlight, para la edición y mezcla de audio. No contentos con esto, añadieron dos módulos de edición no lineal. Uno para el corte rápido —a la manera del Apple Final Cut, Adobe Premiere Rush o iMovie— y otro para ediciones más complejas. Además, de un módulo para importar y organizar el material bruto. Y un módulo para exportar la edición final a toda suerte de formatos.

Como los productos de Avid, Lightworks ha sido por casi 30 años una de las herramientas más usadas de la industria. Fue una de las primeras aplicaciones de edición no líneal, además. Y su uso sigue siendo muy extendido en la industria. Muchas de las grandes producciones de Hollywood de las últimas décadas han sido cortadas y ensambladas en Lightworks. Curiosamente, no es modo alguno obsoleta.

Y, como muchas otras herramientas que aquí reseñamos, también tiene una versión gratuita completamente funcional.

De las mejores herramientas de edición no lineal, Apple Final Cut Pro X

El Apple Final Cut Pro de Apple siempre ha sido polémico y revolucionario. No una, sino dos veces. Primero, a comienzos de la década pasada, cuando salió al mercado con un precio inconcebible entonces para un software de edición no lineal. En poco tiempo se adueñó de una buena porción del mercado profesional.

Luego, hace unos años, Apple tomó una decisión difícil de creer. Para sacar una nueva versión al mercado, lo reescribió por completo. Y, no sólo eso, sino que aprovechó para innovar en el paradigma de edición no lineal. Los cambios, en principio, no fueron bien recibidos por la comunidad de editores del mundo. Muchos decidieron seguir usando la versión anterior o se pasaron al Adobe Premiere Pro.

No obstante, poco a poco han regresado. Principalmente porque el FCP-X es quizás el editor no lineal más rápido. Las tareas que en otros programas toman varios pasos o clics, en este editor de Apple toma uno o ninguno. El tiempo que te tomará aprender el nuevo paradigma, lo recuperarás con creces luego. No tiene edición gratis (bueno, iMovie de alguna manera lo es). Pero su precio tampoco es exhorbitante. Apenas 300 dólares. O poco menos. Pero con un generoso período de prueba de 90 días.

El programa de edición de Adobe no se diferencia mucho de otros programas de edición no lineal. Y en el mercado secundario de la industria, por muchos años se mantuvo a la saga del FCP-X. Sin embargo, la gente de Adobe supo sacarle provecho a la molestia que generó la nueva versión del programa de Apple y le arrebató casi todo el mercado.

Su interfaz no se diferencia prácticamente de muchos de los sistemas de edición que existen en el mercado (salvo el FCP-X). Pero quizás su mayor ventaja sea su integración con el resto de las aplicaciones de Adobe. Como muchos otras aplicaciones actuales, su licencia es de alquiler, lo que permite pagar sólo cuando de verdad se le necesita.

Como ya hemos dicho antes, Avid creó una de las primeras y mejores herramientas de edición no lineal y por mucho tiempo fue el estándar profesional de la industria. Mucho ha cambiado desde entonces, pero el viejo y fiel Avid sigue dando la batalla en el frente.

Hoy puedes usar su versión profesional por una módica licencia mensual.

Es la versión ampliada de Filmora9. Ampliada con más efectos, funciones y prestaciones.

Las mejores herramientas de edición no lineal móviles

Otras de las grandes revoluciones en la producción del video la produjo la llegada de los dispositivos móviles. Los desarrolladores de sistemas de edición no lineal corrieron literalmente a programar las versiones móviles de sus aplicaciones.

iMovie

iMovie móvil

La aplicación de Apple, gratuita, sigue siendo una de las mejores. Cuando no, la mejor. Pensada y diseñada para los dispositivos móviles y pantalla reducidas, resulta muy efectiva cuando se usa en un iPad.

Adobe Rush

La herramienta de edición no lineal de Adobe también ha ido ganando adeptos. Sobre todo, por su integración con su versión de escritorio y con el Adobe Premiere Pro (y otras herramientas de adobe). También resulta una ventaja su capacidad de almacenamiento en la nube.

Filmora Go

No es más que la versión móvil de las aplicaciones de escritorio de Filmora. Pero resulta ideal para crear vídeos para las redes.

Vimeo Create

Video Create es una pequeña aplicación que te permite no sólo editar vídeos en tu dispositivo móvil, sino usar material de stock y efectos muy apreciados en las redes sociales.