Preparan la secuela de Hocus Pocus para 2021 Las hermanas Sanderson se encargaron personalmente de asustar a cada niño que vio su película en 1993, con la nueva secuela de Hocus Pocus los fans esperamos verlas mucho más feas, temibles y divertidas. Mezclar sangre y hierba roja, un cabello de tu cabeza, una pizca de un entuerto y el dedo de un hombre muerto fue la receta perfecta que Winifred, Mary y Sarah Sanderson usaron para quitarle la juventud a Emily, matándola en el proceso. Las hermanas brujas fueron ahorcadas durante los juicios de Salem, pero antes de morir, Winifred hizo un hechizo para regresarlas a la vida cuando en luna llena del Día de Todos los Santos alguien virgen encendiera la vela de llama negra. Las hermanas Sanderson fueron resucitadas y en 2021 llegará su secuela de manos de Adam Shankman como director. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy ya están confirmadas para protagonizar otra vez a las brujas más recordadas de los noventa. Aún no se decide donde se proyectará la secuela de Hocus Pocus, si llegará a los cines o si Disney la pondrá en su plataforma de streaming. La primera película de 1993 no consiguió mucho éxito en los cines. Su fama ganada a lo largo de los años se debió a las proyecciones por televisión en horarios convenientes para los niños, convirtiéndola en película de culto y haciéndola parte ineludible de las maratones de Halloween. Las historias de magia y brujería siempre han sido ricas en argumento para crear películas y series que se conviertan en productos de culto con merchandising, promociones, eventos y miles de seguidores. Este es el caso de Hocus Pocus, una historia que puede ser monótona para algunos pero muy divertida y graciosa para millones de fans que creemos deber ser parte de nuestra lista de películas para ver en Halloween. ¡Descarga gratis! Guía corta para escribir un corto. ¡Descargar! ¡Se ha suscripto con éxito!

¿Quieres recibir mensajes de Blogacine? Ok No thanks