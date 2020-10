Elle Woods y el mito de la rubia tonta Hace 18 años MGM estrenaba una película que pondría a las rubias en la cúspide de nuestras aspiraciones, ser como ella, vestir como ella y hablar como ella era nuestro top of mine, Elle Woods, la rubia tonta por antonomasia, impondría más que el vestido rosa y el chihuahua coqueto. El papel de rubia tonta lo han llevado muchas actrices que son recordadas por esas interpretaciones. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Jean Harlow y muchas otras han interpretado a la rubia tonta, descerebrada, casquivana e ignorante que funciona como arquetipo en el cine de Hollywood. Para nuestra generación, los referentes serían Paris Hilton, Jessica Simpson, Regina George y por supuesto Elle Woods, la brillante abogada de Harvard que interpretara Reese Whiterspoon en Legalmente Rubia. Esta rubia se repite constantemente en diversas historias, pero solo hemos visto a una de ellas romper estereotipos y lograr objetivos. Elle Woods es una chica privilegiada: es hermosa, elegante, refinada y sofisticada, sin preocupaciones económicas, con amigas incondicionales y la reina absoluta de su hermandad, las Delta Nu. Una mujer así quizás tenga pocos problemas, aunque para Elle la relación con su novio es primordial. Cuando Warner la deja, se convence de que ha llegado el momento de entrar a Harvard para parecer una mujer seria y reconquistarlo. Al principio ella no se da cuenta que ya es muy seria y que no lo necesita ni por amor ni por compañía, ya en Harvard nada la detiene y los sucesos de la película son conocidos por todos los fans. Legalmente Rubia 2: la rubia tonta regresa La segunda entrega nos muestra a una Elle más empoderada y decidida, con una carrera reconocida, un amor verdadero y amigos fieles. Este personaje quizás sea el primero que se atreve a transformar a la rubia tonta en una mujer capaz. Elle no es una mujer sin formación ya que en la primera cinta nos cuenta que tiene un título en Moda Mercantil por la Universidad de Los Ángeles. Para sus compañeros en Harvard ese título podría ser banal y poco serio pero si miramos a profundidad nos damos cuenta que Elle Woods es profesional, con un poder de convocatoria tremendo, líder por naturaleza, persuasiva y con un inmenso talento para convertir los insultos en cumplidos. Elle entiende la moda como un asunto aspiracional, que le permite a las mujeres sentirse y proyectarse como algo más grande de lo que son, defiende este criterio y se empeña en ayudar a cada mujer que lo necesite. El cine y Hollywood nos ha mostrado a la rubia tonta en diversas ocasiones, muchas veces no solo como tonta sino como promiscua y traicionera como la Regina George de Rachel McAdams en Chicas Pesadas y su amiga Karen Smith interpretada por Amanda Seyfried. O Dee y Down interpretadas por Pamela Anderson y Denise Richards en Blonde and Blonder, Sharpay Evans en High School Musical y hasta Dolly Parton que aparece como una rubia tonta de mayor edad en diversos cameos. Ninguna se salva y parece que a las rubias les ha costado más ser tomadas en serio para papeles de mayor envergadura. Marilyn, el arquetipo Definitivamente, Marilyn es la culpable de todas las angustias y todos los quebrantos de las rubias en Hollywood, atrapada en un arquetipo del que nunca pudo salir y obligada a ser la chica provocativa, perfecta, bonita y calladita. Desde que interpretó a Lorelei Lee en Los caballeros las prefieren rubias creó la hermandad del pelo amarillo por la que muchas actrices han pasado: Lauren Bacall y Betty Grable en Como casarse con un millonario, Nicole Kidman en Las mujeres perfectas, Heather Graham en Boogie Nights, Olivia Newton-John en Grease, Anna Faris en Scary Movie y The House Bunny. Incluso algunas brujas tontas del cine como Samantha en Hechizada o Sarah Sanderson en Hocus Pocus interpretadas por Elisabeth Montgomery y Sarah Jessica Parker, son rubias. En Latinoamérica este personaje tan peculiar lo hemos visto en muchas novelas y películas con un toque de comicidad como Mia Colucci en Rebelde o Patricia Fernández en Betty la Fea. La rubia tonta se exhibe a todos los públicos en todas partes. Solo nuestra Elle Woods ha roto esos estereotipos. Ha triunfado en el amor, en la política, en su profesión y en su vida tan rosa. Este personaje tan encantador no se podía dejar morir tan fácilmente, por eso la tercera entrega ya está pautada para el 3 de mayo del 2022 con Reese Whiterspoon repitiendo papel y sus dos particulares amigas Margot y Serena. Los fans de esta historia estamos al pendiente de cada detalle que surja y esperamos que Elle conquiste la Casa Blanca, como lo insinuó al final de su segunda película. ¡Descarga gratis! Guía corta para escribir un corto. ¡Descargar! ¡Se ha suscripto con éxito!

