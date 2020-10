Aputure Accent B7C, la bombilla inteligente por | Oct 23, 2020 | Tecnología El fabricante de productos de iluminación acaba de hacer realidad el sueño de más de un director de fotografía al desarrollar y presentar su nuevo producto, Aputure Accent B7C, una bombilla inteligente, que puede operar a baterías y que es controlada por una aplicación para teléfonos inteligentes. Con esto ve realizados sus deseos, el director de fotografía que soñaba con una bombilla lo suficientemente potente y versátil como para crear propuestas de iluminación dramáticas basada en luces prácticas o fuentes de luz visibles en la imagen. ¿Qué es el Aputure Accent B7C? Aputure Accent B7C Simplemente, el Aputure Accent B7C es un bombilla a base de LED, que puede operar tanto con corriente normal como a baterías y fue concebida especialmente para cineastas, como una solución de “práctical light”: fuentes de luz que son visibles en la imagen. Por eso tiene un rosca regular E26/E27 que permite conectarla en los sockets AC estándar de lámparas y tomas de luz. Aputure Accent B7C, prestaciones Con baterías, esta bombilla inteligente puede operar hasta 70 minutos al máximo de potencia lumínica y hasta 20 horas en el mínimo de emisión de luz. La Aputure Accent B7C puede ser operada a distancia con una aplicación para teléfonos celulares inteligentes y es completamente programable. La bombilla tiene un receptor de Bluetooth y a través de su aplicación se puede configurar la saturación, la intensidad, el color y la temperatura de la luz, si es para luz día o tungsteno. Tiene un rango de temperatura de color que va de los 2,000 a los 10,000 kelvin, también configurable y programable a distancia. Aputure Accent B7C Además, a través de la aplicación se pueden controlar y configurar una serie de efectos especiales de luz para simular desde fenómenos climatológicos a desperfectos eléctricos. Paparazzi, fuegos artificiales, bombilla defectuosa, relámpago, TV, latido, fuego, fiesta, patrulla de policía. Por si no fuera suficiente, la aplicación permite sincronizar varias bombillas para crear complejas coreografías de luz o secuencias lumínicas. En este sentido, es completamente compatible con el resto de los productos de Aputure. Y aunque pueda ser operada desde un teléfono celular vía Bluetooth, la Aputure Accent B7C es la primera bombilla de su tipo equipada con controles físicos. La Aputure Accent B7C puede graduarse de 0 al 100% de emisión sin cambios de color y libre de parpadeo al menos hasta los mil cuadros por segundo. Maleta y cargador Aunque esta bombilla inteligente puede ser adquirida por unidad, también viene como un kit de ocho bombillas en una maleta que es al mismo tiempo, cargador. Suscribirse ¡Descarga gratis! Guía corta para escribir un corto. ¡Descargar! ¡Se ha suscripto con éxito! Relacionado DJI RS2 y DJI RSC2, estabilizadores para quienes ven el cine como estilo de vida Con los nuevos DJI RS2 y DJI RSC2, el fabricante chino ha puesto un steadycam en la palma de tu mano. ¿Alguna vez siquiera soñaste que algo así podía ser posible? Cualquiera con dos dedos de frente podía profetizar que la revolución del video digital cambiaría al... Así funcionan las recomendaciones personalizadas de Netflix ¿No te resulta extraño cómo Netflix conoce tan bien tus gustos cinematográficos, al punto de que acierta casi siempre con sus recomendaciones? Básicamente, esto tiene que ver con los datos que la plataforma recaba y procesa de tus gustos y comportamientos. De este... Plataforma NETFX de Netflix conectará el mercado global de efectos especiales Si tu negocio son los efectos digitales, prepárate. Pronto podrás crear efectos visuales digitales para Netflix. El gigante del streaming lanzará muy pronto la plataforma NetFX para conectar a proveedores de efectos digitales, artistas y creadores de distintos... « Entradas más antiguas

