The Empty Man, trailer 20th Century Studios acaba de estrenar en las salas salas de cine (abiertas) The Empty Man, la adaptación a la pantalla grande de la novela gráfica de horror de Cullen Bunn. Así dice la sinopsis: THE EMPTY MAN: EL MENSAJERO DEL ÚLTIMO DÍA de 20th Century Studios, es una película de terror sobrenatural basada en una popular serie de novelas gráficas de Boom! Studios. Después de que un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos comienza a desaparecer de forma misteriosa, los lugareños creen que es obra de una leyenda urbana conocida como el Empty Man. Mientras un policía retirado investiga y lucha por darle sentido a estas historias, descubre a un grupo secreto que intenta invocar a una entidad mística y horrible. Pronto su vida y la de sus seres queridos estarán en grave peligro. Trailer THE EMPTY MAN: EL MENSAJERO DEL ÚLTIMO DÍA es una película basada en la novela gráfica de Cullen Bunn -"The Empty Man"- y la historia, el guion y la dirección son de David Prior. Está protagonizada por James Badge Dale, Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney y Sasha Frolova y los productores son Ross Richie, p.g.a. y Stephen Christy, p.g.a. The Empty Man, la continuación Junto al film, aparecerá en los kioskos la continuación de la novela gráfica. Esto es lo que ha explicado Bunn sobre el tema en una nota de prensa: La versión original de The Empty Man salió en un momento de gran incertidumbre y miedo en mi vida. La historia, con su aire de terror y terror surrealistas, parecía reflejar mucho de lo que estaba pasando en mi cabeza. Es lógico, entonces, que regresemos a El hombre vacío ahora, durante otra época extraña e incierta en mi vida. Quizás la inquietud, la imprevisibilidad y la inquietud son parte de la hechicería que llama a la existencia al Hombre Vacío. Siempre supe que volvería. La historia es mucho más grande y extraña que la historia que ya se ha contado .

