Películas de un solo plano… ¿Real?

Semanas atrás publicamos un artículo sobre este mismo tema, el de las películas de un solo plano, a propósito del estreno de 1917, de Sam Mendes. Ahora, publicamos una versión de aquel artículo, pero en forma de vídeo ensayo. Es el vídeo que encabeza este escrito.

El film de Mendes sigue la jornada aterradora de un par de soldados británicos que deben atravesar un campo de batalla minado de trincheras y alambradas erizadas de púas, para entregar un mensaje y evitar la muerte de miles de soldados. La película está basada en las anécdotas de los familiares mayores del realizador, pero se hizo célebre por un extraordinario éxito técnico y de lenguaje.

Está realizada en un sólo plano secuencia.

Sin embargo, no se trata de un plano secuencia real. El film se rodó de la manera más o menos tradicional y luego el plano secuencia fue ensamblado por medio de efectos digitales y de montaje. Es el mismo método que han segudi muchas películas, desde los tiempos de La Soga, de Alfred Hitchcock.

Alfred Hitchcock le contó a François Truffaut, sus razones para realizar la película de esa manera:

La obra de teatro se desarrollaba al mismo tiempo que la acción, ésta era continua desde que se alzaba el telón hasta que se bajaba, y me hice la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo rodarlo de una manera similar? La respuesta era evidente: la técnica de la película sería igualmente continua y no habría ninguna interrupción en el transcurso de una historia que comienza a las 19h30 y se termina a las 21h15. Entonces se me ocurrió la loca idea de rodar un film que no constituyera más que un solo plano.