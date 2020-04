Cheap Thrills de E.L. Katz, dinero por nada

Cheap Thrills de E.L. Katz le hace honor a su nombre: una trepidante comedia de negrísimos tintes plena de bajas pasiones y que se ve como un paseo en una montaña rusa. Este pequeño film independiente, de bajo presupuesto, está protagonizado por Pat Healy, Ethan Embry y Sara Paxton —quienes realizan un trabajo increíble— y fue bien recibido por la crítica en su momento.

Su trama es sencilla pero efectiva:

De alguna manera, la sinopsis del film parece inspirada en la situación de Katz como realizador. Así le explicó a Collider, la génesis de su película:

Estuve escribiendo durante un tiempo, estoy tratando de pensar cuánto tiempo, tal vez ocho años, y principalmente hice mucho trabajo por encargo. Te envían todo tipo de cosas locas. Realmente nunca sabes lo que van a tratar de convertir en una película: un artículo de la subasta embrujada de eBay o un obre ataúdes en Indonesia. Simplemente dices: “Está bien, de alguna manera tengo que entender esto y encontrar la manera de convertirlo en una película real”.

Lo hice durante varios años y no hice muchas cosas. Mientras tanto, tenía a mis amigos que se metieron en este trabajo más o menos al mismo tiempoque yo, mi amigo Adam Wingard, Simon Barrett, gente así. Y estaban haciendo películas independientes por su cuenta. Obtenían el dinero y la película iba a algunos festivales. Se exhibía.

Y yo pensaba: “Oh, realmente me encantaría ver algo que realmente se concretara”.

Yo no quería ser cineasta para que me pagaran por escribir 100 páginas que luego echaban a la basura. Conocía a muchos otros guionistas y solía preparar esta cena una vez al mes y me quejaba de ser un guionista. Pero finalmente encontré este guión de Trent Haaga que realmente me gustó. Se llamaba “Dinero por nada”.