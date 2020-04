A pesar de su popularidad, creo que no hay instrucciones en español para usar Fountain, sintaxis de escritura de guiones. Fountain es una sintaxis que te permite escribir un guión con el formato adecuado sin necesidad de un procesador de texto especial, como Final Draft. Aunque los procesadores de texto de este tipo son tremendamente útiles y algunos como el Kit Scenarist, el WritersDuet o el que se incluye en la suite de Studio Binder son incluso gratis en varias de sus versiones.

Lo que hace a Fountain especial es que a estas alturas, es un formato que casi todas las aplicaciones especializadas, de pago y gratis, antiguas y nuevas, que lo leen e interpretan, de Final Draft a Highland. Eso te permite una gran portabilidad, compatibilidad y flexibilidad. Puedes escribir tu guión en cualquier aplicación de texto, dispositivo o situación. Yo suelo usarlo en la aplicación de textos del Google Docs, con la extensión de Fountain instalada.

Las instrucciones en español para usar Fountain, generales

Las reglas principales de Fountain son sencillas.

Los encabezados de escena deben comenzar con INT, EXT y similares.

Los nombres de los personajes deben escribirse en MAYÚSCULAS.

El diálogo viene justo después del nombre del personaje.

Los paréntesis deben ir, bueno, entre (paréntesis).

Las transiciones terminan en TO (como en «CUT TO»).

Ya con esto podría escribirse un guión. Sin embargo, hay más:

Para convertir cualquier frase en un encabezado de escena, comienza la oración con un punto.

Para convertir cualquier línea en una transición, comienza con un símbolo de «mayor que» (>).

Fountain está construida a partir de Markdown, una suerte de HTML simplificado. Así que para darle formato al texto, Fountain usa varios de los métodos del Markdown:

Para subrayar, encierra la palabra o frase entre _guiones bajos_

Para las cursivas, use *asteriscos*.

Para las negritas, ** asteriscos dobles **.

**. Para las negritas cursivas, ***asteriscos triples***-

Instrucciones en español para usar Fountain, avanzadas

A pesar de que con estas simples reglas ya podrías escribir tu guión, hay ciertas situaciones en las que no se pueden usar. Para esas ocasiones también hay reglas y soluciones. Puede dar la impresión de que se trata de un material complejo, de que son muchas cosas para memorizar. No obstante, rara vez se usan.

Encabezados de escenas

Precedida y seguida de líneas en blanco, los encabezados deben ser escritos en mayúsculas y comenzar con INT. (interior), EXT. (exterior), etc.

INT. ESTACIÓN DE SERVICIO ABANDONADA - DÍA EXT. CARRETERA - DÍA

Puedes forzar un encabezado (cuando no comience con INT, etc.) escribiendo un punto al inicio de la oración. Últimamente es muy popular entre los guionistas omitir los INT. o EXT. en las escenas que suceden en varias áreas de una misma locación en un mismo tiempo. Aunque esto enloquece a productores y asistentes de dirección.

.COCINA, CASA DE RAÚL

Para evitar que una oración que comience con int se convierta en encabezado, como en el caso de una oración cuya primera palabra sea, por ejemplo, Interior o Internacional (o, Extranjero) debes precederla con un signo de exclamación de cierre (!).

!Internamente, Raúl se pregunta…

Puedes escribir en minúsculas que Fountain se encargará de darle el formato adecuado.

int. casa de Raúl - día

Usa el signo numeral para numerar tus escenas:

INT. CASA - DIA # 1 # INT. CASA - DIA # 1A # EXT. CASA - DIA # 1a # EXT. CASA - DIA # A1 # INT. CASA - DIA # I-1-A # INT. CASA - DÍA # 1. # INT. CASA - DÍA - FLASHBACK (1944) # 110A #

Acción

Fountain interpreta como «acción» todo elemento que no cumpla con los criterios de los demás elementos.

Las puertas presurizadas de la nave emiten un sisean y se abren automáticamente. Entra un grupo de astronautas, con sus trajes puesto, portando sus cascos.

Se puede forzar el formato de acción al preceder la oración con un signo de exclamación de cierre (!).

!Internamente, Raúl parece cuestionarse a sí mismo.

Al forzar una línea de acción de esta manera, se evitan nombres de personajes y diálogos accidentales. Fountain respeta los salto de línea y las sangrías e interpreta el tabulador como 4 espacios en blanco. También respeta los espacios verticales, lo que permite muchas opciones de formato.

Personajes

Fountain interpreta como nombre de personaje toda línea que esté escrita en mayúsculas, pero que vaya precedida de un espacio en blanco, y seguida de cualquier otro elemento sin espacio.

RAQUEL Espero que no me malinterpretes, Sue.

Se pueden añadir acotaciones al nombre, entre paréntesis: (VO) (OS) (OFF), etc.

RAQUEL (V.O) Aunque estoy segura de que lo harás…

Se puede forzar el nombre de un personaje precediéndole de una arroba (@), como cuando el nombre incluye una minúscula: McDONALD. Fountain eliminará la arroba en el formato final.

@McCLANE Yipikayei... hijo de puta.

No se pueden usar números exclusivamente. Deben incluir al menos un caracter alfabético.

Paréntesis

Fountain reconocerá como Paréntesis todo lo que vaya después del nombre del personaje y antes del diálogo y esté escrito entre paréntesis.

RAQUEL (Bajándose la falda) Eso ha sido más rápido que un mal pensamiento en la mente de un predicador.

Diálogo

Diálogo es todo lo que siga al nombre del personaje o vaya debajo de una frase en paréntesis (que vaya precedida por el nombre del personaje, claro está).

RAQUEL Espero que no me odies por lo que estoy a punto de hacer…

JAVIER (Encendiendo un cigarrillo) Yo jamás podía odiarte… Menos aún después de lo que acabamos de hacer.

Diálogo doble

Esto no suele ser corriente en un guión, salvo que sea una película de Noah Baumbach. Para escribir un diálogo que se superpone, se debe usar un signo de interacción (^) después del nombre del segundo personaje. Puedes poner cualquier cantidad de espacios entre ambos diálogos, que Fountain los ignorará de igual modo y les dará el formato adecuado. Lo importante es el signo de intercalado (^) después del nombre del segundo personaje.

RAQUEL Hijo de perra… JAVIER^ ¡Estúpida!

Versos

Para escribir la letra de una canción que interpreta un personaje, o los versos que recita, debes iniciar la línea con una tilde (~).

~Somewhere… ~Over the rainbow…

Transiciones

Esta es quizás la más complicada, aunque tampoco es que sea física cuántica. Es complicada si se le compara con las demás reglas. ES complicada porque deben ser escritas en inglés. O, en su defecto, debe ser forzadas con un signo de mayor que (>).

De todas formas, yo sólo las uso cuando son estrictamente necesarias.

Los requerimientos son los siguientes:

Debe ser escritas en mayúsculas.

Deben estar precedidas por una línea en blanco

…y deben terminar en TO seguida de dos puntos (:).

CUT TO:

Y este último requerimiento es el problemático, pues en español las transiciones no terminan en TO, sino en A (CORTE A), o no tienen ninguna terminación (DISUELVE). Pero como hemos apuntado más arriba, esto se resuelve iniciando la línea con un signo de ‘mayor que’ (>).

>CORTE A:

Atención: si una línea coincide con las reglas de Transición, pero deseas que se interprete como otra cosa, tienes dos opciones:

Puedes precederla con un punto para forzar un Encabezado de escena, o

Puedes agregar uno o más espacios después de los dos puntos, para que la línea se interprete como Acción (ya que así la línea ya no termina con dos puntos).

.MONTAJE: MONTAJE:

Texto centrado

Para centrar un texto, basta con encerrarlo en signos de mayor y menor que (><) o paréntesis angulares.

>CARTEL<

Énfasis

Fountain sigue las mismas reglas del Markdown para darle formato al texto. Es decir, usa los asteriscos para negritas e itálicas, aunque los guiones bajos están reservados para los subrayados. Usa un asterisco de apertura y cierre para las itálicas (*itálicas*), dos para negritas (**negritas**) y tres para combinar ambas (***negritas itálicas***). Puedes también combinar estos formatos con el subrayado, al usar los guiones bajos ( _ ) antes y después de la fase que quieras subrayar.

Si necesitas usar un asterisco, usa las barras inclinadas para conservarlo. Por ejemplo,**\*algo escrito\***. Esto se transforma luego en *algo escrito*. Al usar las barras inclinadas se evitan negritas o itálicas accidentales. Markdown toma en cuenta los espacios y los saltos de línea al interpretar los asteriscos de formato. Cuando encuentra un espacio o un salto de línea no los interpreta como negritas o itálicas.

Página de Título

La sintaxis de Fountain interpreta como título del guión lo primero que aparezca escrito. A este título puedes agregarle el formato adecuado. A continuación, debes escribir la información de autoría, contacto, etc., usando la siguiente sintaxis: ítem, dos puntos (:) dato. Es decir:

Title: _**MÁS ALLÁ DEL RÍO**_ _**Y ENTRE LOS ÁRBOLES**_ Credit: Escrito por Author: CCM Source: Argumento por CCM Draft date: 1/20/2012 Contact: Otro nivel Producciones 1588 Mission Dr. Solvang, CA 93463

Puedes centrar el título y el nombre del autor y el resto de la información justificado a la izquierda.

Saltos de Página

Con Fountain puede introducir un salto de página usando tres signos de «igual a» (=) seguidos: ===.

>THE END< ===

Notas

Puede insertar notas (observaciones sobre un guión o una parte de un guión) encerrándolas en doble corchetes ([[, ]]). Las notas son compatibles con la función similar de la mayoría de las aplicaciones de escritura de guiones del mercado.

INT. CASA DE RAÚL - NOCHE [[Creo que podemos eliminar tranquilamente esta escena sin que sufra el conjunto en general]]

Ignorar texto

¿Quieres ocultar una escena o un grupo de escenas de la versión final, pero sin borrarlas? Añade una barra inclinada y un asterisco al comienzo y al final del texto que deseas omitir en la impresión final: /* texto a omitir */ El texto será omitido en el formato final.

/* texto a omitir */

Secciones

Si necesitas herramientas que te ayuden a estructurar mejor tu historia, puedes usar numerales (de la misma forma en que se usan en Markdown) para crear secciones y jerarquizarlas:

# Acto I ## Raúl y Raquel se conocen ### Raquel descubre que Raúl tiene una relación con Sue # Acto 2

Puedes incluir estas secciones en tu guión, que Fountain se encargará de eliminarla en el formato final.

Sinopsis

Fountain también permite incluir pequeñas sinopsis dentro del texto, precediendo la línea con un signo de igual a (=)

INT. CASA DE RAÚL - DÍA =Raquel descubre que Raúl y Sue tienen una relación y les dispara a ambos.

Fountain eliminará la línea en el formato final.

Y hasta aquí las instrucciones en español para usar Fountain. Te recomendamos descargar los ejemplos del sitio oficial para practicar y la referencia visual en PDF para facilitar la escritura. Como dijimos al comienzo: puede parecer un montón de cosas para aprender, pero la verdad es que más sencillo de lo que parece. Y sus ventajas son inmensas. Sobre todo, poder escribir un guión en cualquier situación y con el procesador de textos más simple, sin preocuparte por el formato final.