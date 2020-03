Epidemias en el cine, a propósito del Coronavirus Covid-19

A propósito de la irrupción del Coronavirus Covid-19 en el panorama mundial, le dedicamos un capítulo del Podcast Sin la E a comentar cómo el cine ha tratado el tema, desde diversos géneros: ciencia ficción, horror, acción…

En esta entrega de #PodcastSinLaE hablamos del cine y las epidemias: desde virus letales, invasiones zombies hasta plantas asesinas. ¿Qué particularidades tienen estas historias sobre infecciones? ¿Cuál es el mensaje que se esconde detrás de sus argumentos? ¿Tienen alguna funcionalidad más allá de divertidos o aterrorízanos? Responderemos estas dudas y muchas otras más mientras hacemos un paseo por historias que se desarrollan en este contexto en el cine, la televisión, la literatura y los cómics. Además, como ya es costumbre, les compartimos nuestro resumen de la semana con recomendaciones de todo tipo de contenido: series, libros, cómics y películas.



Hollywood y el Coronavirus Covid-19

Al momento de escribir esta corta nota, el Coronavirus Covid-19 está a punto de convertirse en una crisis global. Los mercados bursátiles han comenzado a registrar caídas como no se veían desde acaso la crisis financiera del año 2008 y los precios del petróleo van en picada.

Hollywood no ha sido inmune. Hasta ahora se ha reportado el atraso de los estrenos de las superproducciones de Mulan, de Disney, y del más reciente film de James Bond, No Time to Die.

El festival de cinetambién ha sido pospuesto y el rodaje en Italia de la nueva entrega de, cancelado.

La aparición de un contagiado en Cannes, ha forzado el aplazamiento del mercado de televisión Mipcom y del nuevo Canneseries. Mientras que el mayor festival de cine del mundo, Cannes, aún no toma la decisión de si atrasar el evento o no.

No obstante, las grandes beneficiadas parecen ser las plataformas de streaming como Netflix o Amazon, que llevan el cine directo a la sala de tu casa. Es muy probable que después de esta crisis, la industria cinematográfica no vuelva a ser lo que era.

Pandemias, epidemias y cine

A raíz de la epidemia de A-H1N1, aquí en Blogacine publicamos un artículo dedicado al asunto, que recientemente hemos actualizado, pero que no ha perdido ni un ápice de su vigencia:

Pandemias en el cine: una lista de películas sobre epidemias