Pienso en el final, trailer de lo nuevo de Charlie Kaufman

Pienso en el final, el nuevo film de Charlie Faufman, es un thriller surreal basado en la novela de Iain Reid que el guionista de Being John Malkovich ha adaptado para Netflix.

Charlie Kaufman es quizás uno de los autores más originales y arriesgados de lo que hayan pasado por el sistema de estudios de Hollywood. Como guionista firmó unos cuantos textos que terminaron convertidos en films más o menos exitosos, cuando no, películas de culto. Además del guión de Being John Malkovich, escribió Adaptation para el mismo Spike Jonze. Para Michael Gondry escribió Human Nature y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que le valió un Oscar al mejor guión.

No obstante, su éxito como autor ha sido más discreto. Synecdoche, New York y Anomalisa son films de culto, que fueron bien recibidas por la crítica, pero no tuvieron una gran recepción por el público. Quizás, porque se trata de películas de nichos, que tuvieron una limitada distribución. No obstante, Anomalisa, un film animado con la técnica del stop-motion, consiguió una nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor película animada.

A continuación, Kaufman siguió el mismo camino de muchos autores que han sido relegados por no asumir la corriente cinematográfica imperante en Hollywood (las películas de superhéroes): se fue a trabajar con alguno de los gigantes del streaming. En su caso, con Netflix, para quienes adaptó la exitosa novela de Iain Reid, I’m Thinking of Ending Things. O, como ha sido traducida para las audiencias de Latinoamérica, Pienso en el final.

Pienso en el final, la novela

Iain Reid es un autor canadiense que inició su carrera literaria con libros de memorias, autobiográficos. En 2016 publicó su primera novela, Pienso en el final. Se trata de un thriller de horror, surreal, armado como un monólogo interior o un fluido de consciencia. Reid ha dicho que se tardó tres años en escribir su novela, pero como en sus textos anteriores, la historia tiene mucho de su propia vida. Sus experiencias de haber sido criado en una granja, sus viajes nocturnos por los caminos rurales de la zona.

Su mezcla de horror, suspense, con la narración interna la hacía un texto ideal para un realizador como Kaufman.

Sinopsis

Pienso en el final tiene un punto de partida ordinario: una chica visita la granja de la familia de su novio para conocer a sus padres. Pero cuando quedan atrapados por una tormenta de nieve, las cosas empiezan a tomar un giro siniestro y extraño. Es entonces cuando ella comienza a cuestionarse su relación con su novio. Pero además, su relación con la realidad misma.

El nuevo film de Kaufman están protagonizado por Jessie Buckley, Jessie Plemons, Toni Collette y David Thewlis. Se estrena el próximo 4 de septiembre de 2020.