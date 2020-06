Boarding Gate de Olivier Assayas, sórdido thriller kafkiano

En Boarding Gate de Olivier Assayas, un thriller de 2007, la sordidez se presenta pronto en forma de mujer y tiene nombre y apellido: Asia Argento. La célebre actriz, hija del no menos famoso director italiano Darío Argento, interpreta a una prostituta enganchada a una relación tóxica con un corredor de bolsa no menos sórdido. Encarnado por Michael Madsen, es un hombre recién divorciado, padre de dos niños, aficionado a prácticas extremas en la cama, pero que comienza a encajar los golpes de la edad madura.

No obstante, la película no va de ellos dos ni de su tan interesante relación. No bien superamos la larga escena del su primer encuentro, cuando se desatan sus demonios compartidos, el film pronto se interna en vericuetos de género. Sí, es un thriller, pero más allá de la acción registrada con una inestable, desasosegante cámara en mano, con rápidos barridos y extremos planos cerrados, no hay muchas explicaciones para lo que está sucediendo en pantalla.

Y esto no es un error ni un defecto, sino todo lo contrario. No es que no haya explicación a lo que sucede en la trama. Sólo que están tan enterradas en la acción, que le dan al film un cierto tono de sordidez kafkiana. La falta de escenas expositivas hace de Boarding Gate de Olivier Assayas un hipnótico ejercicio narrativo centrado en la acción física. Ya sea violenta o erótica, este thriller va de una a otra sin transición. Sin solución de continuidad.

La trama del film va de París a Hong Kong con el cuidado de evitar todo cliché turístico, más allá de los planos de establecimiento. Y hace énfasis en los detalles. Su propuesta fotográfica casi podría definirse como neon noir, por su predilección por los tubos florescentes y las cenicientas luces utilitarias.

En resumen, Boarding Gate de Olivier Assayas es un thriller tan hipnótico como asfixiante. Centrado en la acción física, erótica y violenta, evita ser explícitamente expositivo en las motivaciones de personajes o acciones, lo que lo pone a un paso de un cuento kafkiano moderno. Una pequeña joya del mismo director de Carlos y Red Avispa.