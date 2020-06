Red Avispa de Olivier Assayas, ¿propaganda o contrapropaganda?

Netflix ha estrenado recientemente Red Avispa de Olivier Assayas, la más reciente producción del director de Carlos, el biopic que lanzara la carrera del actor venezolano Edgar Ramírez. Además del mismo Ramírez, el reparto del film está lleno de estrellas hispanoamericanas: Penélope Cruz, Ana de Armas, Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura. Se trata de una adaptación del libro Los Últimos Soldados de la Guerra Fría, de Fernando Morais.

Pero el film no las ha tenido todas consigo. Después de un rodaje en Cuba estrechamente vigilado por las autoridades de la isla, después de su estreno en Venecia, Assayas regresó a la sala de montaje a remontar partes de la película. Públicamente afirmó que la idea era tratar de aclarar puntos de la trama que los espectadores no habían entendido. Sin embargo, en las mismas declaraciones, agregó que esperaba un apoyo de los autoridades cubanas que al final no tuvo. El régimen había permitido asistir al estreno sólo a dos del reparto de actores de la isla.

Luego, a su paso por el festival de New York, provocó protestas de exiliados cubanos debido a la mala imagen que el film presenta de las organizaciones políticas que, desde Florida, lucha por la democratización de la isla y atienden a los refugiados. Y, en especial, por la versión que el film ofrece acerca del derribamiento de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, con misiles disparados por aviones de guerra MIG-29 de las Fuerzas Aéreas Cubanas.

La sinopsis de Red Avispa de Olivier Assayas cuenta la historia de los agentes de inteligencia cubanos que se infiltraron en las organizaciones anticastristas de Miami. Con la excusa de prevenir ataques terroristas, su objetivo principal era detener las acciones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Héroes para el régimen cubano, el caso es conocido con el nombre de Los 5 de Miami. Sin lugar a dudas, el film trata un tema tan espinoso que difícilmente podía salir indemne.

Gael García Bernal, en Red Avispa de Olivier Assayas

La avispa que inflitró a los hermanos rescatistas

Los 90 fueron años convulsos no sólo para Cuba sino para su ya problemática relación con los Estados Unidos. Para empezar, la caída de la Unión Soviética hundió al país en una miseria económica inédita hasta entonces. El régimen de Fidel Castro se vio obligado a decretar el Período Especial en Tiempos de Paz. Básicamente, una economía de guerra en días de paz. Justo el mismo año en que se desintegra la URSS., en Miami, un grupo de pilotos exiliados funda Hermanos al Rescate.

El principal objetivo de la organización era ubicar balseros cubanos en el estrecho de la Florida. Y alertar a los guardacostas estadounidenses para que los rescatara. Pronto comenzaron a hacer incursiones ilegales en el espacio aéreo cubano.

Mientras desde el aire, Los Hermanos al Rescate lanzaban panfletos llamando a la rebelión contra Castro, abajo, los cubanos hartos de las privaciones salieron a protestar al Malecón, en un episodio inédito de la revolución. La protesta se originó a raíz del hundimiento de embarcaciones que trataban de llegar a la Florida, por parte del gobierno castrista. La crisis terminó provocando el éxodo masivo hacia Estados Unidos de 35 mil balseros, después de que Fidel Casto dijera que se podía ir todo el que quisiera hacerlo.

Ese mismo año de 1994, llegaron a Miami los primeros agentes cubanos con la misión de infiltrar las organizaciones de exiliados e informar al régimen de sus actividades. En especial, Hermanos al Rescate. Este trabajo de espionaje le permitió al gobierno cubano derribar las avionetas —desarmadas— de la organización humanitaria, en un suceso que horrorizó al mundo entero en 1996. Y que seguramente horrorizará a los espectadores de Red Avispa.

“¡Le dimos, cojones!” Audio de los pilotos de los MIG 29

Sin embargo, el espionaje no evitó la cadena de atentados en los hoteles de la isla que tuvo lugar dos años después, en 1997. Y este punto es importante para juzgar Red Avispa de Olivier Assayas

La versión de la Red Avispa

Porque el principal problema del film de Assayas, más allá de querer vincular Hermanos al Rescate con el tráfico de drogas y el terrorismo, es que hace una vaga cronología de los hechos. Y no diferencia las organizaciones de exiliados unas de otras. Red Avispa intenta hacer ver que existe una sola organización. O que todas estuvieron implicadas en los ataques terroristas, en un intento de justificar la operación de espionaje.

Pero este intento se cae cuando la trama evidencia que los espías no estaban al tanto de todo lo que sucedía. Como hemos apuntado arriba, no lograron impedir los ataques a las instalaciones turísticas. A pesar de tener a sus responsables —o al responsable principal, Luis Posada Carriles, un personaje con una larga trayectoria terrorista en contra de la revolución cubana— prácticamente ante sus ojos.

Es entonces cuando Red Avispa se empantana ideológica e históricamente y termina defraudando a unos y a otros. Acaso haya sido esta la razón que motivó a Assayas a regresar a la sala de montaje. El film tiene dos extraños insertos informativos narrados en off, sobre la red y sobre el carácter represivo del régimen cubano, que lucen añadidos a posteriori, desprolijamente. Y ambos segmentos, lejos de aclarar la posición de la película con respecto al material, termina contribuyendo más a la confusión.

Ana de Armas, ajena a la red

Propaganda y contrapropaganda en Red Avispa de olivier Assayas

Todo el problema quizás se derive del intento de Assayas de presentar a los espías como héroes revolucionarios y, al mismo tiempo, intentar de presentar una versión ecuánime de unos hechos que siempre han sido materia de controversias. Es así como un film concebido en principio como propaganda, se convierte en su propia contrapropaganda por obra y gracia del carácter inasible de la ficción cinematográfica.

Cuando Assayas intenta convencernos de la heroicidad de los espías, capaces de hacer los más grandes sacrificios por su Patria, los espectadores podemos comprobar hasta qué punto de deshumanización puede llegar un sistema de inteligencia para obtener la información que necesita. Cuando la película trata de exculpar a los agentes de seguridad de la isla, ofrece la más clara evidencia de los delitos que cometieron.

Y, al hacer un pormenorizado relato de la forma en que se infiltraron en Miami, nos brinda la más valiosa información de cómo operan las agencias de inteligencia de la isla. Y acaso sirva esa información para confirmar al gunos de nuestros más secretos temores acerca de muchos de los sucesos de los últimos años.