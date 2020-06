Desde la Era de Plata de los Cómics (1960-1970) este medio impreso ha servido como inspiración a otros medios, en especial al musical, donde han trabajado juntos creando hitos en la cultura pop, en especial el género de superhéroes, que ha llevado el liderazgo Marvel y DC. La música y los cómics tiene una relación más estrecha y larga de lo que pareciera.

Esta reseña histórica muestra cómo la música en los cómics ha evolucionado en función a la audiencia y a los tiempos, por lo que la influencia se puede dividir en tres tipos de adaptaciones musicales:

La música y los cómics, los Jingles

En la década de 1960, Marvel Comics empezaba a tener un éxito rotundo en ventas, superando por primera vez a DC Comics, por lo que intentan trasladar esta fama a series animadas de muy bajo presupuesto, donde las secuencias eran poco fluidas. Sin embargo fueron un éxito. Para cada una crearon “jingles” que son estas canciones cortas con ritmo pegajoso que permiten identificar la melodía con el producto y a su vez explica a cada personaje. Era un método de mercadeo común en esa época.

Actualmente los Jingles no son usados ya que los compositores prefieren crear una canción de su propiedad que seguir creando para empresas y nadie podrá identificar quienes lo crearon, aparte que la tendencia de usar canciones famosas que la gente conoce es más económico e instantáneo.

Estos jingles fueron en algunos casos unos muy exitosos como el de Spider-man y el de la serie de Batman, otros olvidados como el jingle de Iron Man, Hulk, Capitán América y Thor.

Spiderman Serie animada (1967): fue tan famoso que hasta le hicieron covers bandas de rock legendarias.

Versión Original

Versión de Aerosmith (2001)

Versión de los Ramones

Batman (1966), no revela mucho del personaje pero es muy pegajoso

Hulk (1967), olvidado por muchos

The Mighty Thor (1967), un buen jingle que igual olvidado

Capitán América (1967), menos mal lo reivindican en la película.

Iron Man (1967)

Spider-man (1994)

En el año 1994, una nueva serie de Spider-man sale al aire, en esa época los Jingles vuelven a ser usados, que lo compuso Joe Perry, guitarrista de Aerosmith.

https://www.youtube.com/watch?v=SnEtDERtH2M

WILDCATS (1994), esta serie animada es una competencia a Marvel y DC por parte de Image Comics (luego es vendido a DC) con un Jingle muy original, posiblemente fue uno de los últimos de esta estrategia de mercadeo, que ya estaba en decadencia

Canciones Originales

Cuando los comics saltan a la gran pantalla, la música tuvo que mejorar con esta evolución, por lo que ahora compositores y cantantes legendarios hacen creaciones que calaron en la cultura pop. De modo que la relación entre la música y los cómics se hizo aún más estrecha.

Flash Gordon 1980,

Canción: Flash

Cantante: Queen

Este no es un personaje de Marvel o Dc, es un humano que salva a la tierra con sus habilidades físicas por ser el campeón de fútbol americano, basado en unos comics de pulpa (baratos) del año 1934. Esta canción interpretada por la legendaria banda de rock alternativo Queen logra ser un hit inolvidable.

Batman, 1989

Canción: Batdance

Cantante: Prince

La primera película, de Tim Burton, una visión oscura y excéntrica del hombre murciélago, y escogieron a Prince para musicalizarla, una excelente opción porque es como un puente entre el jingle de la serie animada y la tendencia musical de la época.

Batman Forever, 1995

Canción: Kiss From a Rose

Cantante: Seal

Con esta película inicia la etapa cursi y caricaturesca de la franquicia de Batman, donde deja de ser tan oscura como la visión de Tim Burton para transformarse en algo parecido a la serie de TV de la de 1966, sin embargo tuvo un soundtrack con varios éxitos inéditos.

Canción: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

Banda: U2

Hay que acotar que este filme logró reunir a U2, agrupación que para el momento estaba disuelta.

Spider-man, 2001

El soundtrack de este filme fue apoyado con fuerza por la disquera Columbia, claro está que la división de películas de Sony-Columbia es la que la produjo e hicieron un excelente recopilatorio de temas nuevos, Hero fue la que más sonó.

Canción: Hero

Cantante: Chad Kroeger (Vocalista de Nickelback)

Captain America 2011

Canción: Star Spangled Man

Compositor: David Zippel

Esta canción original la muestran como parte del mercadeo de la imagen del super soldado que tenia EE.UU, que explica la coyuntura política y social de ese momento en EE.UU.

Thor, 2011

Canción: Walk

Banda: Foo Fighters

Cuando están en el bar Thor y el Profesor Reik Selvig, la canción suena de fondo, aparte de narrar a la perfección la situación de Thor, porque acaba de recibir un golpe de humildad que le hace revaluar tu vida, mencionan señales a la distancia a millones de millas (suena al puente brifost). El video original hace una parodia de la película “Un Dia de Furia” con Michael Douglas, dirigida por Joel Shumacher (Batman Forever), todo esto gira en la temática de las películas basadas en cómics sea a propósito o por casualidad.

The Avengers, 2012

Canción: Live To Rise

Banda: Soundgarden

Cuenta con una nueva canción de la legendaria banda de rock grunge Soundgarden, aunque no fue un éxito de por sí, pero logro que se reunieran y volvieran a componer:

Black Panther, 2018

Canción: Pray For Me

Banda: The Weeknd y Kendrick Lamar

Este filme fue un hito cultural y social, fue la película basada en cómics más taquillera en su momento, solo superada por Avengers Endgame. Su música e historia fueron hits instantáneos. Fue el primer filme basado en super héroes en ser nominado como mejor película en los premios de la Academia. Hay un antes y después de las adaptaciones de cómics con Black Panther, su impacto cultural y su huella en la música.

Canción: All the Stars

Banda: Kendrick Lamar

Spider-man Un Nuevo Universo, 2018

Este filme animado fue el más galardonado en su año por su propuesta arriesgada y original, su música también fue muy descargada con varios éxitos, donde figura Post Malone, quien definitivamente salta al estrellato con estas composiciones.

Canción: Sunplower

Banda: Post Malone

La música y los cómics, Éxitos de otra Época

La relación de la música y los cómics va más allá de los jingles o las canciones originales. Los comics también se han aprovechado de canciones famosas que se adaptan con éxito a sus personajes.

Iron Man (2008) y Iron Man 2 (2010)

Aunque es claro que no son canciones originales igual aprovechan su fama para luego adaptarlas, aprovechando su valor y peso en la cultura pop como catapulta, este tipo de técnicas de mercadeo han logrado desaparecer a los jingles, por ser más rápidas y económicas.

Canción: Shoot to Thrill

Banda: AC/DC

Tanto Iron Man 1, 2 y en The Avengers es usada como himno de entrada del Hombre de Hierro, la música de AC/DC define por completo a Tony Stark.

Watchmen (2009)

Canción:The Times They Are A Changin’

Cantante: Bob Dylan

Es usada en el principio para hacer una reseña histórica de los vigilantes o héroes encapuchados que existieron, el comic original (que es una obra maestra del 9no arte) usa muchas referencias de las canciones de la época de 1960-1980, en especial esta canción de Bob Dylan.

Guardianes de la Galaxia (2014):

Este sin duda es uno de los filmes donde acertaron en la escogencia y ubicación de cada canción, creando una banda sonora que te ayuda a contar la historia.

Todas estas canciones volvieron a los primeros lugares de popularidad (regresaron a la lista de billboard), es impresionante, porque tienen en promedio 40 años de existencia. Se llamó Awesome Mix Vol.1, y su popularidad fue tal que sacaron una edición limitada en cassettes para walkman, que incrementó las ventas des este dispositivo en ebay a precios astronómicos.

Canción: Come and Get Your Love

Banda: Redbone

Escena: Cuando Star-Lord muestra el amor por este Awesom Mix Vol. 1

Canción: Hooked On A Feeling

Banda: Blue Swede

Escena: La Tortura en la Cárcel.

Canción: Ain’t no Mountain High Enough

Interpretes: MARVIN GAYE TAMMI TERRELL

Escena: el momento en que Peter Quill abre el regalo de su madre, el Awesome Mix Vol. 2.

Canción: I Want You Back

Banda: The Jackson 5

Escena: el bebé Groot bailando a escondidas

Guardianes de la Galaxia Vol 2 2017

También escogen un set de éxitos espectaculares, de la misma década de 1970 pero no tan populares, igual causó un gran furor.

Los cómics y la música han trabajado de la mano desde hace más de 60 años, siendo dos medios que ayudaron a evolucionar y definirse entre sí.