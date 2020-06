La Clase de Laurent Cantet, al maestro sin cariño

Pocas películas tan pertinentes en estos tiempos que La Clase de Laurent Cantet. El cine tiene una larga tradición de films sobre las relaciones entre profesores y alumnos. Sobre todo, entre profesores y alumnos conflictivos. Aún más, alumnos conflictivos de zonas de bajo recursos. O de diferentes orígenes étnicos al del profesor. Este subgénero de profesores y alumnos invariablemente sigue a pie juntillas ciertas convenciones. Entre ellas, la de la integración de ambos grupos al final. El de los alumnos y su educador.

Desde Goodbye Mr. Chip. de Sam Wood a School of Rock de Richard Linklater, pasando por Al Maestro con Cariño, La Sociedad de los Poetas Muertos, Stand and Deliver o Mentes Peligrosas, la fórmula se repite de forma más o menos invariable. Pero la realidad es muy diferente a como ocurren las cosas en pantalla. Y existen pocos trabajos audiovisuales que lo retraten con fidelidad. Uno de ellos es la cuarta temporada de la serie The Wire, que entre sus múltiples subtramas, incluye un amargo y pesimista hilo narrativo sobre el estado de la educación en los barrios bajos negros de Baltimore.

La otra excepción es justamente La Clase de Laurent Cantet.

Ver online La Clase de Laurent Cantet

Sinopsis

El maestro y novelista François Bégaudeau interpreta una versión de sí mismo mientras negocia un año con sus estudiantes racialmente mezclados de un barrio parisino duro. François es un joven profesor de lengua francesa en un instituto conflictivo, situado en un barrio marginal. Sus alumnos tienen entre 14 y 15 años, y no duda en enfrentarse a ellos en estimulantes batallas verbales; pero el aprendizaje de la democracia puede implicar auténticos riesgos. Al comenzar el curso, los profesores, llenos de buenas intenciones, deseosos de dar la mejor educación a sus alumnos, se arman contra el desaliento. Pero la abismal diferencia de cultura y de actitud chocan violentamente en las aulas, que no son más que un microcosmos de la Francia contemporánea. Por muy divertidos que sean a veces los alumnos, sus comportamientos pueden cortar de raíz el entusiasmo de un profesor. La tremenda franqueza de François sorprende a sus alumnos, pero su estricto sentido de la ética se tambalea cuando los jóvenes empiezan a no aceptar sus métodos.

Acerca del film

Como en The Wire, Cantet nos ofrece un relato verosímil, tan apegado a la realidad de las aulas de las escuelas parisinas de la periferia urbana que los intérpretes del film son todos profesores y alumnos, con los que trabajó más de un año para prepararlos actoralmente. La película retrata con crudeza las problemas de comunicación no sólo entre profesores y alumnos, sino además entre los mismos estudiantes, todos de diversas procedencias, nacionalidades, religiones e idiomas y etnias.

Pero acaso, lo que describe con mayor exactitud es la erosión del profesorado como figura de autoridad —algo que no estaba presente en The Wire, donde la maestra aún era una autoridad mucho más poderosa que el mismísimo comisionado de policía. Y su conclusión no puede ser menos amarga: cómo para muchos chicos la escuela no es más que una mera formalidad.

La Clase de Laurent Cantet adapta Entre les murs, las memorias del maestro y escritor François Bégaudeau y resultó ganadora de la Palma de Oro de Cannes.