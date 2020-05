Realidad y ficción en la serie Hollywood de Netflix, preguntas frecuentes

El célebre showrunner Ryan Murphy se ha tomado incontables libertades a la hora de diferenciar realidad y ficción en la serie Hollywood de Netflix. No es la primera vez que Murphy dirige su sardónica mirada al Hollywood clásico. Ya antes nos había entregado Feud, la deliciosa crónica de la legendaria rivalidad entre las actrices Joan Crawford y Bette Davies en los sets de filmación de What ever happened to Baby Jane? y Hush Hush sweet Charlotte, ambos films de Robert Aldrich.

Pero mientras Feud tenía en principio ser más o menos fiel a los hechos y personajes reales, su nueva serie Hollywood no. La producción de Netflix es un experimento similar al de Quentin Tarantino en Once upon a time in Hollywood e Inglorious Basterds. Como los film de Tarantino, Hollywood de Murphy es una ucronía: una versión alternativa de la historia real.

Meg, una película imposible en el Hollywood clásico

Nada de lo que ocurre en Hollywood de Murphy podía suceder en el Hollywood real. Empezando porque el riguroso código de censura impuesto por Willian Hays a pedido de los grandes estudios, prohibía muchas de las cosas que aparecen en la serie.

La trama de la serie gira en torno a la producción de un film titulado Meg, escrito por un guionista negro, dirigido por un director medio filipino y protagonizado por una pareja interracial. Como en el mismo caso de la serie, el film se basa en un hecho real (el suicidio de una aspirante a actriz desde el famoso cartel de Hollywoodland) pero que también es una ucronía. Meg es una ucronía dentro de una ucronía.

No obstante, Hollywood, la serie, está poblada de personajes y anécdotas reales, lo que acaso llegue a confundir al espectador desprevenido. ¿Qué es realidad y ficción en la serie Hollywood de Netflix? A continuación, una corta lista.

Realidad y ficción en la serie Hollywood de Netflix, una guía para espectadores desprevenidos

Rock Hudson entre la realidad y ficción en la serie Hollywood de Netflix

¿Existió Rock Hudson?

Es la pregunta más frecuente. Rock Hudson fue uno de los grandes galanes de Hollywood. Pero a diferencia de lo que sucede en la serie de Murphy, sólo hizo pública su verdadera orientación de género al final de su vida, cuando dio a conocer su condición de HIV positivo, en 1985. Fue una de las primeras víctimas célebres de la enfermedad. Y fue mucho mejor actor y menos ingenuo que como lo retrata la serie.

¿Y su representante, Henry Wilson, también?

Sí. Esta es quizás la segunda pregunta más frecuente, acaso por la viperina y sibilina interpretación de Jim Parsons. Al parecer, el retrato de Wilson en la serie es muy cercano al personaje real.

Fue quien descubrió y representó a Hudson —a quién llamó así por Gibraltar y el río— y a Lana Turner, como bien apunta en la serie. Y sí, al parecer, exigía requerimientos poco ortodoxos para abrir las puertas de Hollywood a jóvenes actores y era brutal con sus representados.

¿En esa época hubiera sido posible una película como Meg?

El Código Hays prohibía las parejas románticas interraciales

El Código Hays que regía la censura de películas desde el escándalo de Fatty Arbuckle prohibía expresamente las parejas románticas interraciales. Así que una película de esa naturaleza era imposible en el sistema de estudios de la época. No obstante, el hecho real en el que se basa la película sí ocurrió.

¿Se lanzó una joven aspirante a actriz desde el cartel de Hollywood?

Sí, se llamaba Peg Entwistle y el 16 de septiembre 1932, trepó el cartel que en esa época aún decía Hollywoodland y se precipitó hacia una muerte segura desde la letra H.

Peg Entwistle

Como cuenta la serie, Entwistle acabó con su vida después de enterarse de que su participación en el film Thirteen Women fuera cortado de 16 a 4 minutos.

La gran diferencia entra la realidad y la ficción en la serie Hollywood de Netflix es que Peg no tenía un novio que tratara de salvarla.

Por otro lado, varias películas corrieron la misma suerte de Meg y fueron devoradas por el fuego, como los films de Fatty Arbuckle después del escándalo. Como Meg, Citizen Kane fue una de las películas que se salvó de milagro de la pira.

¿Había en Hollywood una estación de gasolina donde prestaban servicios adicionales a los usuales?

Para más de un espectador quizás sea una sorpresa descubrir que sí. Que efectivamente existía. Aunque en la serie el negocio lo lleva un personaje llamado Ernie West, en realidad se trata de Scotty Bowers, autor de las memorias Full Service. Según Bowers, varias d ella más grandes estrellas de Hollywood fueron sus clientes.

Los muchachos de la estación de gasolina de Hollywood

¿De verdad hicieron esperar a Hattie McDaniel en el lobby del teatro hasta que su premio Oscar fuera anunciado?

Hattie McDaniel, maltratada por Hollywood, reivindicada por Netflix

No, pero la realidad no fue menos atroz. El productor David O. Selznick se vio obligado a remover cielo y tierra para que le dejaran pasar al salón en el que se entregaban los premios. Lo logró, pero McDaniel debió sentarse en el fondo, alejada de sus compañeros de reparto.

Esa noche se convirtió en la primera actriz negra en recibir un Oscar, por su interpretación de Mammy, en Lo que el viento se llevó. Pero a pesar del reconocimiento, siguió encasillada en papeles de sirvienta.

Por otro lado, sí hubo rumores acerca de la exacta naturaleza de su relación con otro de los personajes que aparecen en la serie de Murphy, Tallulah Bankhead.

¿Y qué hay de Tallulah?

Tallulah Bankhead, sin pelos en la lengua

Y sí, podemos decir que de alguna forma la Tallulah Bankhead de la serie se parece bastante al personaje real. Quizás se queda corto y todo. Deslenguada, excesiva, extremista, Tallulah Bankhead hablaba abiertamente de sus cosas más íntimas. No se detenía ante nada ni ante nadie.

Al punto que después de cierta entrevista en la que se mostró bipolar y desesperada (“¡QUIERO UN HOMBRE!” escribió con mayúsculas la periodista el comentario de la actriz), el estudio le prohibió hablar con la prensa sin la presencia de un representante de la productora.

¿Y de Vivien Leigh?

Vivien Leigh, bipolar

Tallulah Bankhead no es la única actriz real bipolar que aparece en la serie. Vivien Leigh también hace un cameo en la secuencia de la fiesta de George Cukor. El episodio maníaco de la coprotagonista de Lo que el viento se llevó al parecer se inspira en una anécdota real.

Existen testimonios del errático comportamiento de la actriz.

¿Eran común en hollywood las fiestas como las de George Cukor?

George Cukor

Puede que todavía lo sean. No hace mucho salieron a relucir públicamente otra vez, a raíz de otro conocido escándalo. Lo cierto es que la serie de Murphy añade algunos detalles reales sobre Cukor, además de sus fiestas de las noches de domingos.

Como por ejemplo, que su mansión sí fue decorada por Billy Haines.

¿Qué otros personajes son reales en Hollywood de Murphy?

Anna May Wong, estereotipada

Anna Mary Wong, efectivamente existió y vio su carrera frustrada por el encasillamiento en papeles de estereotipos asiáticos. Y sí, perdió el papel protagónico en el film The Good Earth básicamente porque el Código le impedía hacer pareja con un actor blanco como Paul Muni.

Noel Coward fue, además de actor, un prolífico dramaturgo y compositor. Y un asiduo invitado a las fiestas de Cukor.