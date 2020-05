Así hicieron el plano secuencia de Extraction, de Netflix

Extraction, de Sam Hargrave, ha dado de qué hablar. A favor o en contra, pero ha dado de hablar. Y una de las cosas de las que más está hablando la gente es el largo plano secuencia de Extraction. La película está dirigida por el especialista Sam Hargrave, autor de las escenas de acción de la franquicia Marvel y doble de Chris Evans en las cintas de superhéroes.

Y está escrita y producida por los hermanos Russo, a partir del cómic Ciudad. Además, está protagonizada por Chris Hemsworth, con lo que casi podría decirse que es una película familiar.

La trama del film transcurre en las atiborradas calles de Dhaka, Bangladesh, y básicamente cuenta las vicisitudes que sufren un grupo de mercenarios liderado por Hemsworth, cuando la operación de rescate de un niño secuestrado en manos de un narco, sale mal. Por alguna razón, el film es comparado una y otra vez en Internet con The Raid 2, acaso por sus intensas escenas de acción y las extraordinarias coreografías de lucha

Y de entre todas las escenas, hay una en particular que despierta comentarios de admiración: la de un trepidante plano secuencia de 11 minutos y medio, que incluye persecuciones automovilísticas y pedestres, peleas, saltos entre azoteas, atropellamientos y disparos. Lo interesante del asunto además es que el plano secuencia de Extraction ha sido producto de las restricciones de tiempo y presupuesto, según ha contado su director, Sam Hargrave.

Ante la falta de tiempo y las constricciones del presupuesto, Sam Hargrave decidió resolver la secuencia en un solo plano, en vez de hacer una cobertura usual desde diferentes ángulos, como suelen filmarse las escenas de acción.

Hardgrave operó él mismo la cámara, lo que luce bastante lógico tratándose de un especialista en escenas de riesgo. Usó una Red Monstruo 8K, en su configuración más básica y liviana. El resultado final está compuesto por al menos 36 segmentos ensamblados digitalmente en postproducción. Y aunque no se trata de un plano secuencia real, no por esto deja de ser menos impresionante o efectivo. Sobre todo, por lo cerca que sigue la acción y lo complejos de la puesta en escena.

A pesar de ser un experto en escenas peligrosas, estuvo más de una vez en riesgo. En un momento dado corrió el riesgo de aplastarse ambos pies. Así se lo ha contado Hargrave a la publicación electrónica Arts Technica:

Estaba literalmente atado al capó de un automóvil con dos cables, y mis pies estaban apoyados en la parte delantera para no caerme. Estábamos dando vueltas en las esquinas tratando de permanecer muy cerca del auto que perseguía, en el que estaba Hemsworth, y estaba muy polvoriento… El auto principal estaba frente a nosotros, se deslizó por la esquina y levantó polvo, por lo que no pudimos ver. Se había dado la vuelta y se había detenido. No tuvimos tiempo suficiente para frenar y le dimos un golpe a su auto. Afortunadamente, mis pies subieron en el último instante. Podrían haber sido aplastados