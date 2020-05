Guionismo, sexo y humor negro, o cómo plantear un orgasmo en palabras y no reír (tanto) en el intento – parte final

El clímax

Si mal no recuerdo, fue Truffaut quien decía que en el futuro las historias serían cada vez más personales. Estoy de acuerdo. Si bien no hay que ser devocional con las reglas y con los consejos, me parece adecuado plantearse una normativa a la hora de escribir, cierta estructura matemática. En los sitcom, por ejemplo, se debe estimular la carcajada al menos una o dos veces por minuto. Un precepto cercano al que se plantearía en cualquier otro audiovisual de comedia. (Leer entrega anterior)

Es así como en un guion apegado al humor debe haber un balance con la fórmula que se utilice; la cual, irremediablemente, suele estar atrapada en algún tipo de paradigma. Esto no es negativo. Del escritor dependerá burlar la norma; pero sólo estando consciente de ella. También de él depende lograr un equilibrio entre lo trágico y lo cómico. Colocar una gota de menos en su cóctel podría convertir el relato en una bebida desabrida, así como colocar muchas la convertiría en una bomba molotov. No es que tengamos que pensar que es más importante el “cómo” sobre el “qué”, es que tenemos que dejarnos en claro que siempre debe serlo.

En el caso del humor negro, éste fluctúa según lugar, tiempo y aspectos culturales. Según pude investigar en su momento, hay teorías que precisan que esta clase de humor pudo haber nacido en Italia, hacia finales del siglo XIX. Carlo Bini fue uno de los escritores precursores del género. Luego, hacia 1945, consecuente con los primeros años de postguerra, se produce su evolución por dibujantes de origen francés. Yvan Le Lournan y J. Bosc. Crearon humor aburdo, satírico, pesimista y moderno sobre el destino final del hombre. Irónicamente ambos se suicidaron en 1968 y 1973, respectivamente.

“L’arroseur arrosé” (1895). Inevitablemente los Lumière está detrás de este corto; sin embargo, IMDB adjudica la dirección a Alice Blaché, quien es considerada la primera mujer directora en la historia.

Sin irnos tan lejos, el mismo “L’arroseur arrosé”, es considerada la primera película de comedia. Fue presentada en París el 28 de diciembre de 1895, básicamente, como parte de la presentación oficial del cinematógrafo. Es también el primer film por el cual se vendieron tickets de entrada y también se dice que fue la primera vez que le pagaron a un actor. El guion está acreditado a los hermanos Lumière y el film dura un minuto. Por ende, si cabe alguna duda de que todo lo que es gracioso viene de Francia y del parentesco notorio entre el género comedia y la viñeta, pues hay que recalcar que este cortometraje es la adaptación de una tira cómica del dibujante francés Hermann Vogel.

Por otra parte, no en todo guion se hace fácil corroborar los puntos neurálgicos. Cuando hice mi año de especialización nos encontramos con un ejercicio muy práctico que nos permitía ver en cuál minuto exacto sucedía el detonante y, acto seguido, veíamos el primer punto de giro. Para ello tomamos un par de títulos al azar (yo elegí “One flew over the cuckoo’s nest” y “Little Miss Sunshine”) y hacíamos la deconstrucción de la primera media hora, para luego rearmar un guion idéntico (más cabal que el original) y también una versión en prosa. Ahí descubríamos el cronómetro sobre el cual el director y el editor habían terminado de ensamblar el ritmo y la arquitectura de cada “piso” de la trama.

Con esta clase de experimentos simples, lo invisible pasaba a ser visible entre las palabras. Esto me lleva a reflexionar sobre otro tipo de invisibilización. Suerte de síndrome que afecta a la mayoría de guionistas que desean abrirse campo y que prácticamente es algo ratificado en este avance de “Writing Heads: Hablan los guionistas”, un documental español de 2013. Sobre el final de los cinco minutos de duración que tiene el clip se cuenta una anécdota inolvidable que sintetiza esta la premisa:

“Hay un chiste muy viejo y muy famoso de lo que pinta un guionista en la industria del cine, cuando se decía: Era una actriz tan tonta, TAN tonta, que para progresar se lió con el guionista.”.

Quien logró comprender a plenitud esto fue Charlie Kaufman. Nuevamente “Adaptation” nos sirve de formidable ejemplo. Y es que, aunque no parezca, uno los momentos más explosivos de esta maravillosa película sucede precisamente al inicio, en la primera escena. Aquí se revela la “invisibilización” del guionista. Charlie (Cage) visita el rodaje de “Being John Malkovich” y es expulsado del set porque nadie sabe quién es. Recordemos que esta es una obra metaficcional y que Kaufman venía de ser galardonado al Óscar por aquella comedia surreal acerca de la fama, contada desde la cabeza de propio Malkovich. De alguna manera, siempre he creído que todas las películas de Kaufman van sobre eso: títeres y titiriteros.

“Adaptation” (2002), de Spike Jonze.

Pese a ello, no está de más comenzar a hablar en qué desembocó todo esto y permitirme comentar sobre algunos proyectos propios que lograron pasar del papel a la realidad (como si ya el papel no fuese una realidad).

Había escrito guiones breves para cortometrajes, también me ha tocado asesorar tesis, reconfeccionar y corregir estilo. Sin embargo, hacia 2017 cayó en mis manos una convocatoria de guiones (ad honorem, claro) de “Trópico del Chance”, una webserie merideña que hizo algo de ruido en redes sociales luego de su primera temporada. El llamamiento indicaba que había que desarrollar guiones conducidos por un conjunto de mandamientos al mejor estilo Dogma 95. Las historias debían ser cortas y hablar sobre seducción, amor, sexo y/o relaciones interpersonales.

“Pura Pantalla” (2018), de Javier Farías.

Inmediatamente desengaveté una vieja idea que tenía en mente: “Pura Pantalla”; pero, hasta cierto punto, me resbalaron las normas impuestas. Así, el guion fue rechazado. Preparé otro, luego otro más, y luego otro adicional. Ninguno terminó en la serie. Sin embargo, la compañía CLAP Media (conducida por Javier Farías y Eleazar Gómez, en Maracaibo) adoptó los escritos y decidieron ponerse a rodar. Además, me solicitaron material nuevo. Desde aquel entonces preparo guiones que pueden ser resueltos en una sola locación; aunque sin caer en exageraciones.

“Pura Pantalla” era la oportunidad para mezclar algunas de las ideas (o todas) que aquí he planteado. La producción costó unos 500 dólares y fue rodado durante dos noches. Yo aconsejaba a la distancia. Se hicieron dos testeos con público (en Venezuela y en Argentina) y así se terminó de afinar para que iniciara un recorrido por festivales. A la fecha de hoy suma al menos 30 y un mágico(*) premio al mejor guion original en el mero corazón de L.A., en el Hollywood Short+Sweet Film Festival 2018. (* con “mágico” quiero decir “inesperado”).

Frames varios de “Pura Pantalla” (2018), de Javier Farías.

Suelo comentar que este cortometraje es un tanto cojo, que tiene un nudo torpe, que es mejor apreciado en la escritura. Los pormenores habituales de un rodaje hacen que el guion se degrade, por lo tanto, hay que obtener una intensidad de tal magnitud que, aún mutilando detalles, carga semiótica, planos y hasta escenas, la esencia se mantenga. Aquello que comentaba en la segunda parte de esta nota sobre “el corazón” del relato. Y eso fue lo que pasó.

En “Pura Pantalla” un chico visita un bar/restaurante y utiliza su laptop no sólo para superar su timidez, sino para alterar la realidad y alcanzar lo inalcanzable, poniendo en juego libido, tecnología y pornografía. Por supuesto, el cazador puede terminar cazado. Lo curioso de todo esto es que -según la experiencia que hemos absorbido del trayecto festivalero- lo que más hace reír ha sido un plot-twist improvisado que fue agregado en el guion a último momento. Más risible que el escenario de clímax entre antagonista y protagonista.

Otro factor importante es que queríamos jugar al gross–out. El espiral del segundo acto debía ser un vaivén de ambigüedad sexual, suerte de vals donde todos ponían un grano de arena para el in crescendo. A su vez, el nudo estaba íntimamente nutrido por las imágenes XXX; mientras más explícita fuese la imagen, la trama avanzaba más. El resultado final no es exactamente eso; pero se asimila.



Guion y resultado, un minuto de “Pura Pantalla” (2018), de Javier Farías.

La idea era no imitar el típico arquetipo del nerd; sino jugar al gag extendido a partir del P.O.V. del protagonista, que bien podía lucir de cualquier manera. La lógica me indicaba conseguir cierta “normalidad”, incluso en la misma travesura, una ilusión óptica inspirada en aquel fenómeno de internet de nombre “sleeveface” y que estuvo de moda hace más de 10 años. De esta forma, no perdía mi norte: hacer alusión a la incomunicación y a la paradoja de las herramientas digitales como muralla y no como puente. De esa semilla, surge mostrar la evidencia y no sugerir (violando la regla de oro del cine, y del erotismo mismo).

Vanesa Quintana, la víctima(?) en “Pura Pantalla” (2018).

Junto a Javier Farías tuvimos la suerte de rodar un nuevo cortometraje este mismo año, “Horror Vacui”. En esta ocasión fueron necesarios menos actores en escena; pero más días de rodaje y mayor inversión. En este caso se trabajó el perfil patológico de los personajes y la duración pretende ser el doble de extensa.

First look de “Horror Vacui” (2020), de Javier Farías.

“Horror Vacui” no tiene sexo; pero sí varios géneros (doble sentido también). Una mixtura de comedia negra y fantasía. La confusión y la extravagancia vuelven a tener peso para narrar una subcapa temática que aborda los descuidos en la comunicación marital y exponen la inestabilidad del compromiso. Todo esto sucede en medio de una armoniosa velada familiar que, prometo, es cualquier cosa menos “armoniosa”. Y, al igual que sucedió con “Pura Pantalla”, es posible que alguien salga ofendido.

“Stranger than fiction” (2006), de Marc Forster.

LA RESOLUCIÓN

Finalmente, creo que sería momento oportuno para una resolución. A continuación, una pequeña lista de consejos de propia cosecha, aunque muchas veces siembre en campo ajeno.

TIPS PARA GUIONISTAS / THE END:

1) Las cosas no son lo que son, sino que lo que representan. Con esto quiero decir que, al igual que en la vida, no todo es lo que parece (aunque parezca que digo otra cosa). Explico. Los sentimientos que tenga hacia una mujer pudieran ser sustituibles, modificables o intercambiables, lo que no será sustituible es esa mujer. Ergo, esa mujer no es una simple “mujer”, es la mujer por la que he sentido algo especial y que ahora (sentimiento disminuido o amplificado) cobra un nuevo significado. Todos los demás la verán como una mujer; algunos como una amiga, otros como hija, otros como madre, etc.

Recomiendo no pensar tanto en este ideal antes de escribir, porque la verdad es que surgirá espontáneamente. En algunos casos, una persona, un paisaje o un objeto pueden ser una catáfora increíble, significando algo en la primera mitad del metraje, para luego indicar casi lo opuesto en la segunda mitad.

2) La fractura metafórica. Todo personaje debe tener un lado iluminado y una sombra (atento el D.P. con este dato). También deben tener una grieta perceptible a medias. Ahí se produce el ruido de personalidad. Un ladrón puede ser despiadado u obsesivo en su faena; pero, por ejemplo, pudiese actuar con nobleza ante ciertas situaciones o personas. Al saber esto no dejaría de ser un ladrón; pero pasaríamos entonces a debatir sus posibles motivaciones.

Es decir, esta fisura metafórica no debe -ni puede- ser un grupo de cualidades antónimas (se anularían entre sí), sino sumar un conflicto intrínseco a la contraposición situacional del relato per se. Este dato aplica más para series o largometrajes que para cortos. Lo cierto es que siempre está ahí.

3) El suiche y la bisagra. No recuerdo cuándo se me ocurrió esto; pero suelo comentar que el DETONANTE debe ser un suiche y siempre debe ser una situación en contra de la voluntad del protagonista, o algo que no se ve venir. En cambio, el primer PUNTO DE GIRO es una bisagra; en un espacio de tiempo reducido deberíamos ver a nuestro personaje en la obligación de, a voluntad propia, tomar algún tipo de decisión. Por ejemplo, los terroristas de “Die Hard” toman el Nakatomi Plaza (suiche) y John McClane está en el sitio. Se ve forzado a actuar (bisagra); pero bien pudiera no hacerlo y quedarse descansando. Esto último también sería una decisión, aunque dudo que las ejecuciones de metralla le hubiesen permitido dormir. Al final y al cabo, eso es lo que muchos hacemos en Nochebuena: dormir.

Un dato curioso que tiene que ver con la anatomía de las escenas que es, ante un punto de giro, físicamente, la cámara también suele girar. En algunas ocasiones, se posiciona en el ángulo opuesto o simplemente se mueve. A veces rompe el eje. Quizás el ojo menos educado no lo note; pero el director está enviando un mensaje al subconsciente. Entonces el espectador sentirá un “aquí está pasando algo”. Posiblemente esto sea un artificio del que beba más el cine mainstream.

4) ¿Cambia nuestro personaje? Depende. Soy de los que piensa que el personaje no cambia por completo. Sin embargo, obtiene algunas herramientas para llevar una vida más plena (puede ser plena de dolor, claro). Melvin Udal (Jack Nicholson) automáticamente no deja de ser un irritable TOC al final de “As good as it gets”; pero nos muestra un pequeño indicio que está en capacidad de lograrlo, él desea ser “un mejor hombre” (como lo confiesa en una escena previa), por eso ha dejado de tomar sus medicinas. Por cierto, es un escritor malhumorado. Cliché.

Esto no quiere decir que la muerte no sea considerada un cambio. Si un personaje vive al inicio de la trama y muere al final, podemos afirmar: ¡vaya qué ha cambiado! Claro está ahora en las antípodas. “Si lo vieses ahora no lo reconocerías”, es una frase de mal gusto que suelo utilizar cuando me preguntan por alguien que sé que ha fallecido ante la consulta de mi interlocutor que aún ignora esta información. El punto es que, tal y como recomienda el autor/conferencista Robert McKee, experto en estructura narrativa cinematográfica: “La variación, si la hay, debe provenir del mismo personaje”. No obstante, pudiera ser reduccionista analizarlo de esa manera. Volvemos a posicionar el “cómo” sobre el “qué”.

5) THE END. Si eres guionistas o pretendes serlo, siempre elabora una lista. Te hace ver más verosímil.

☺ FIN