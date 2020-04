‘A Girl Walks Home Alone at Night de Ana Lily Amirpour, una solitaria vampira iraní

A Girl Walks Home Alone at Night de Ana Lily Amirpour tomó por asalto el mundo del cine en su estreno, a pesar de que lo tenía todo en contra: ambientado en un pueblo petrolero de Irán (aunque filmado en California), con diálogos en farsi, reparto iraní y filmado en un (exquisito) blanco y negro.

Pero no era para menos. Este extraño y elegante film está protagonizado por una joven vampira iraní que deambula en una ciudad post apocalíptica, vaciada casi por completo de gente. ¿Acaso consecuencia de una pandemia?

Así reza la sinopsis oficial del film:

En la ciudad fantasma iraní de Bad City, un lugar que apesta a muerte y soledad, la gente del pueblo no se da cuenta de que está siendo acosada por una solitaria vampira…

La solitaria vampira está interpretada por Sheila Vand que, vestida con chador, vaga por esa ciudad maldad en busca de alimento y compañía. Cosas que, para ella, parecer ser lo mismo. No tarda mucho en encontrarse con el apuesto Arash, un joven disfrazado de vampiro, que sueña con escapar de la ciudad y de su triste realidad de convivir con un padre adicto a las drogas.

E, inevitablemente, entre ambos salta la chispa.

A Gilr Walks Home Alone at Night, Ana Lily Amirpour

A Girl Walks Home Alone at Night, vampira conoce chico

Aunque a primera vista uno pudiera pensar que está ante un film de horror, la verdad es que A Girl Walks Home Alone at Night es mucho más que un film de vampiros. Para empezar, es una estilizada historia de amor y soledad. Filmada en formato amplio, sus encuadres recuerdan a los viejos westerns de John Ford, mientras que el blanco y negro y sus personajes desarraigados y perdedores, y su excelente banda musical, nos remiten al Jim Jarmusch de Stranger than Paradise y Down by Law.

A Girl walks alone at night, trailer

