Guionismo, sexo y humor negro, o cómo plantear un orgasmo en palabras y no reír (tanto) en el intento – Segunda parte

En la escuela de guionismo nos decían que la historia tenía un corazón. Este núcleo de la trama, por lo general, concentra toda la tesis que queremos ilustrar o corroborar. Numerosas veces se ancla a una escena (a veces, a un plano o a una acción determinada), justamente, en el “ombligo” de la historia. (Leer la primera parte)

Punto medio: El corazón.

Es así como, en ocasiones, es recomendable no escribir bajo linealidad dramática, sino “radialmente”; es decir, ubicar este punto medio y rodear la historia hacia adelante y hacia atrás. De esa manera, garantizamos que nunca perderemos nuestro norte temático/alegórico.

Pero como prometí saltar en el tiempo, me viene a la memoria algo que no puede ser casual. Hace muchos años tuve una pareja con la que compartí un buen tiempo. Claro, esta sería una transición útil a esta altura de la lectura; pues era escritora y estudiaba para guionista de cine.

Mi primera cita con ella consistió en ver en casa una película de los hermanos Coen. Solíamos contarnos chistes y hablar de sexo, sueños, cine y viajes. En una ocasión tuvimos un diálogo parecido a este:

“El guion y el sexo tiene la misma estructura”, dijo ella.

“¿Cómo es eso?”, pregunté.

“Pues sí, fíjate en las etapas”.

“¿Cuáles etapas?”, respondí, a mi mejor estilo de simulación naive, mientras retenía con facilismo la única palabra que se me venía a la cabeza: clímax.

Aquella chica tenía razón. Y quizás deba pasar a explicar mejor.

La estructura de un guion fácilmente pudiera tener una fase inicial de excitación: la introducción. Asimismo, tiene una meseta, algo parecido a lo que sucedería desde el detonante y el desarrollo zigzagueante del segundo acto. Para, finalmente, con algo de suerte, llegar al clímax en el tercer acto (esto sería el orgasmo, obvio). Lo restante, no menos importante, sería resolución, despedida y cierre de subtramas. Esto, en el sexo, pudiera ser algo más parecido a esperar el período refractario. Nadie se queda dormido al final de la película; pero en el sexo no está tan mal visto.

Ahora bien, si piensan que guion y sexo no tienen vínculo en común, quizás deban revisar la historia de Diablo Cody, quien pasó de trabajar en clubes de striptease y en hot-lines a escribir “Juno” y ganarse el Óscar en su primer intento. Todo esto con su experiencia como bloguera de por medio; puesto que, si Cody no hubiese decidido hacer de su blog un picante rincón de relatos confesionales, probablemente nunca hubiese pisado Hollywood y jamás hubiese logrado ser una guionista reconocida.

El Paradigma de Syd Field. La historia debe estar fraccionada en tres actos

Convengamos que en el sexo hay distinciones puntuales entre el hombre y la mujer (me disculpan la simpleza binaria). Sin embargo, para cualquier creador –y el escritor no escapa a ello-, es frecuente caer involuntariamente en estados de excitación fugaces cuando se tiene la certeza que “la cosa va bien”, cuando sentimos que nuestro ingenio ha creado un cosmos que percibimos, así sea de forma antojadiza, como cautivador. Similar a la parábola erótica de “The Pillow Book”, historia en la cual una mujer sólo hallaba el placer si escribían sobre ella (es decir, SOBRE ella, directamente encima de su cuerpo).

“The Pillow Book” (1996), de Peter Greenaway

Fue así como, en mi juventud, no era extraño conseguirme con una erección inconsciente, en medio de alguna praxis meramente cerebral; no causada por causas fisiológicas, sino, más bien, por fogosidad intelectual. No sé cuál sería el equivalente femenino de esto; pero era agradable y concedía seguridad. Estoy casi seguro que esta clase de incidentes es un lugar común que la mayoría mantiene en secreto.

La tormenta

A mediados de los 90, un tiempo antes de las aventuras sexuales de los Cuarón de las que hablé al incio de este artículo, entregaba mi tesis en la Escuela Técnica de Diseño: “El humor negro como instrumento en el diseño gráfico”. Durante la investigación conocí publicistas, ilustradores, humoristas y escritores. Algunos de ellos me inundaron de bibliografías sobre el tema (incluyendo comics vintage provenientes de distintos países). Poco después estudié comunicación, enfermé de cinefilia y armé el primer videoforo de la universidad. Todo esto terminó siendo un mejunje provechoso que, sin presagiarlo, se convirtió en el leitmotiv de las historias que escribiría más tarde.

El humor negro de Dzib

Uno de los artistas exhibidos en mi tesis era el mexicano Dzib (Carlos), un ilustrador que daba cátedra en humor negro y que jamás se autocensuró. Tocaba temas escabrosos acerca del poder, el sexo y la iglesia, generando incomodidad en muchos. No muy lejos en estilo y tono está la obra de John Callahan, un viñetista cuadripléjico y alcohólico a quien Gus Van Sant le hizo un biopic en 2018, protagonizado por el recién oscarizado Joaquin Phoenix y bajo el nombre de “Don’t worry, he won’t get far on foot”, una adaptación del libro homónimo del propio Callahan. En todo caso, tanto él como Dzib dejaron de dibujar hace un tiempo atrás, básicamente porque murieron.

Recuerdo también, llevar material a mi estudio para poder fotocopiar y seleccionar cuidadosamente qué quedaba dentro de la tesis de grado y qué tendría que ser suprimido. Era material que me hacía sonrojar frente a mi madre (comprendan, yo tenía menos de 20 años en ese entonces). Había conseguido información que con facilidad podía forma parte de un monólogo de Dave Chappelle o de Louis C.K. Pero, tal como lo promulgó el profeta Zaratustra (de Nietzsche): “No se mata con la cólera, sino con la risa”; una frase que probablemente tuvo muy clara John Cleese al redactar su famoso discurso en honor a Graham Chapman en su funeral, hacia finales de 1989. Dicen que nadie debería burlarse de la muerte, salvo de la muerte propia.

Fue así como me empapé, ya avanzada mi vida adulta, en precisar dónde estaba lo “cómico” en el cine de Tarantino, o comprender el deadpan de Jim Jarmusch, o la sofisticación de Cornelio Porumboiu (a quien continuamente comparan con los Coen), o el humor inexpresivo que logra Roy Andersson a través de sus formidables tableu vivant. Debo nombrar aquí también a Neil LaBute quien engendró una de las películas más sexistas y crueles de la que tenga memoria, “In the Company of men”, calificada como una de las tragicomedias “más misóginas de la historia”; aunque, ¿saben qué? …es desternillante.

“In the Company of men” (1997), de Neil LaBute

No dejemos afuera a tantos otros: Álex De La Iglesia, Todd Solondz y prácticamente a todo lo que viene montado en la llamada “nueva ola griega”, comenzando por su mejor representante, Yorgos Lanthimos. Tampoco el cine venezolano se queda atrás y así títulos como “3 Bellezas” (del autor/fundador de este blog) se pliega como referencia, quizás más sutil, a una era en la cual pareciera que hay una proliferación no supervisada de comedia negra y que, sin embargo, no termina de entenderse del todo como un género en sí mismo.

Si algo aprendí con mi tesis fue el potencial del humor para introducir furtivamente, cual si fuese un polizonte, información adicional sobre la conducta humana y, por ende, una enorme carga de contrasentido. En el cine, el humor negro se presenta como un rebelde de la clasificación, haciendo que quede camuflado entre otros géneros o subgéneros. No en vano, títulos como “Dr. Strangelove” o “Fargo” formaron parte de la lista de las 100 Mejores Comedias de la historia que diseñó hace un tiempo el American Film Institute. No todos las perciben como graciosas. En tal sentido, suelen generarse graves confusiones; pues hipnotizan más a los conocedores de los códigos que a la masa de espectadores que visitan las salas para toparse con algo que simplemente “los haga reír”. To be continued…