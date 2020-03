El Terror Moderno

El género cinematográfico del terror moderno es uno de los más exitosos de la actualidad. Es casi una apuesta segura, incluso cuando se trata de hacer cine de bajo presupuesto. No importa si no tienes caras conocidas en el reparto, pues lo más importante es tener un buen concepto. Blumhouse ha hecho mucho dinero con películas baratas, pero realizadas con un concepto poderoso. No por algo tiene en su haber la película más rentable de la historia: Paranormal Activity.

Por estas y otras razones, le dedicamos un capítulo de nuestro Podcasts Sin la E al tema, a analizar los hitos y lo que hace al terror tan atractivo.

En esta entrega hablamos del terror moderno desde La casa de las almas perdidas en el CCCT. ¿Cómo ha evolucionado el terror hasta nuestros días? ¿Qué nos da miedo en la actualidad? ¿Cuáles autores son los que están marcando la pauta en este género? Estas y muchas preguntas más las responderemos mientras hacemos un paseo por lo mejor del terror moderno. Además, les compartimos nuestro acostumbrado resumen y recomendaciones de cómics, películas, series y libros.

