Spring Breakers de Harmony Korine, mirada descarnada a una tradición americana

La juventud estadounidense está llena de estereotipos, rituales de iniciación y tradiciones inamovibles como la que Spring Breakers de Harmony Korine se encarga de desollar con especial crueldad. Protagonizada por un puñado de jóvenes actrices con poca ropa que, en su mayoría, se dieron a conocer en programas infantiles de TV, el film de Korine narra el descenso a los infiernos de un grupo de estudiantes obsesionadas con pasarlo bien en su spring break (vacaciones de primavera).

Tan obsesionadas están con su objetivo que están dispuestas a cruzar la delgada línea azul de la legalidad. Es allí cuando entra en escena Alien, interpretado por James Franco, un inquietante, rapper e imprevisible vendedor de armas y narco. Alien les ofrece la emoción y el vértigo que Brit, Candy, Cotty, y Faith están buscando para sacudir sus aburridas rutinas estudiantiles.

Spring Breakers de Harmony Korine, la cultura del YOLO

En Spring Breakers, Harmony Korine retrata con crudeza la superficialidad de la cultura del YOLO (You only live once: vida sólo hay una). Eso que te impulsa a divertirte a costa de lo que sea porque sólo se vive una vez. Incluso, a divertirte a costa de tu propia vida, como bien lo describe Korine en esta película.

Para transmitir esa obsesión por la superficialidad, Korine llena su película de destellos y neones de vivos colores y música atronadora cuyo único objetivo es aturdir los sentidos. Es una película de superficies pulidas, de cuerpos ligeros de ropaje, casi perfectos, pero vaciados de toda humanidad.

Spring Breakers es un film sobre el vacío existencial de cierta juventud contemporánea en los Estados Unidos. Un grupo humano al que parece sólo interesarle la satisfacción más inmediata de sus deseos y pulsiones más básicas.

Spring Breakers está protagonizada por James Franco, Ashley Benson, Vanessa Hudgens, Selena Gomez y Rachel Korine.

Está disponible aquí mismo: