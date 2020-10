DJI RS2 y DJI RSC2, estabilizadores para quienes ven el cine como estilo de vida por | Oct 20, 2020 | Hardware, Tecnología Con los nuevos DJI RS2 y DJI RSC2, el fabricante chino ha puesto un steadycam en la palma de tu mano. ¿Alguna vez siquiera soñaste que algo así podía ser posible? Cualquiera con dos dedos de frente podía profetizar que la revolución del video digital cambiaría al cine para siempre. Pero el asunto ha ido mucho más allá de lo que pudimos imaginar. Por ejemplo, ¿quién se habría imaginado que las redes sociales y las plataformas de streaming, con Youtube a la cabeza, le plantarían cara a la todopoderosa televisión y a los aún más poderosos estudios de Hollywood? Las herramientas tecnológicas que surgieron a continuación, le permitieron a los cineasta hacer cosas inimaginables a una fracción de su costo. El proceso, lejos de detenerse, amenaza con escalar. Ahora tenemos teléfonos con cámaras tan poderosas que más de un artista ha rodado sus películas con ellos. Y eso que apenas está comenzando una nueva revolución, la de la inteligencia artificial. El cine como estilo de vida Pero de todo esto, lo que acaso nunca hubiéramos podido prever es que el quehacer cinematográfico dejaría de ser una profesión, muy exclusiva además, para súbitamente transformarse en una forma, en un estilo de vida. Aunque la gente que lo practica acaso no tenga conciencia de ello. Y ese estilo de vida es desde luego un mercado que atender. Por eso las grandes empresas tecnológicas han corrido a satisfacer ese mercado. El prosumer devino en influencer, un tipo creativo que no se conforma con sólo consumir, sino crear. Y para ese creativo con potencial de mover e influir en millones de personas se han creado herramientas que han hecho avanzar las tecnologías de la imagen. Hoy, gracias al desarrollo de drones, es normal toparse en Youtube con videos con espectaculares tomas aéreas. En otra época, hacer esas tomas tenía un costo prohibitivo incluso para una película de gran presupuesto. Una evolución similar tuvo el steadycam. En cuestión de una década, fue de ser un artilugio aparatoso y muy caro, que sólo los expertos podían manejar y que requería de aptitudes físicas extraordinarias, a convertirse en una herramienta inteligente, tan liviana que cualquiera puede controlar con una mano. O con un teléfono inteligente. Como los nuevos DJI RS2 y DJI RSC2. DJI RS2 y DJI RSC2, estabilizadores inteligentes Una de las herramientas que, junto con el drone nunca falta en el arsenal de quienes practican el cine como estilo de vida, es el estabilizador de cámara, ese steadycam en miniatura. Y justamente la empresa DJI acaba de presentar sus modelos más avanzados. Se trata del DJI RS2 y DJI RSC2, estabilizadores tan avanzados que incluso su diseño ha simplificado el engorroso proceso del balanceo o calibración del peso de la cámara. El nuevo DJI RS2 incluye componentes en fibra de carbono, lo que aligera su peso, mientras que su par más potente, el DJI RSC2 está hecho en aluminio y acero. El primero soporta cargas de hasta 3 kilogramos, mientras que el segundo, de hasta 4,5 kilos. Los suficientes como para soportar las cámaras de cine modernas. El estabilizador DJI RSC2 tiene además un diseño plegable, que redunda no sólo en su mayor portabilidad, sino que ofrece nuevas posibilidades de agarre y de uso. Como por ejemplo, la posibilidad de grabar en vertical sin necesidad de un nuevo accesorio. Ambos modelos ofrecen un software de estabilización mejorado, una actualización del algoritmo Titán, y que incluye el modo SuperSmooth para teleobjetivos de hasta 100mm. Los modelos también incluyen una nueva pantalla táctil, una función de seguimiento automático y la posibilidad de controlar sus movimientos con el sensor de movimiento del teléfono. El DJI RS2 y DJI RSC2 son dos piezas de alta tecnología pensadas para satisfacer no sólo las necesidades de los profesionales del cine sino también de aquellos que han hecho de la creación de imágenes un estilo de vida. Pronto podrás crear efectos visuales digitales para Netflix. El gigante del streaming lanzará muy pronto la plataforma NetFX para conectar a proveedores de efectos digitales, artistas y creadores de distintos... Las mejores herramientas de edición no lineal para principiantes, profesionales y para móviles Elaborar una lista de las mejores herramientas de edición no lineal hasta hace poco podía parecer innecesaria. Pero esto sería hasta la llegada del Covid-19. La declaración de la Pandemia en 2020 trajo como consecuencia inesperada la explosión del vídeo en las redes... « Entradas más antiguas

