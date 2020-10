Currently set to Index

10 Películas para asustarte en Halloween Se acerca Halloween, y desde luego es una ocasión propicia para el cine de terror. A continuación les dejamos una selección de films de suspenso, terror y comedia de sustos para lo que resta del mes. Encontrarán films clásicos, zombies, un western existencialista de vampiros, familias de caníbales en apuros y algo parecido al miedo, pero no termina de serlo. Con ustedes, 10 películas para Halloween. A FIELD IN ENGLAND, Ben Wheatley Si son seguidores de la obra de Ben Wheatley ya deben saber que no se trata de una película más. Ni siquiera se trata de una película de terror más. Para empezar, nada más lean la sinopsis: Un alquimista captura a un pequeño grupo de desertores que huyen de la Guerra Civil en la Inglaterra del siglo XVII, y los recluta en su búsqueda para encontrar un tesoro escondido enterrado en un campo. Atrevido, subversivo y embriagador, “Un campo en Inglaterra” es un horror triple que te sacudirá de un lado a otro. A Girl Walks Home Alone at Night A Girl Walks Home Alone at Night de Ana Lily Amirpour tomó por asalto el mundo del cine en su estreno, a pesar de que lo tenía todo en contra: ambientado en un pueblo petrolero de Irán (aunque filmado en California), con diálogos en farsi, reparto iraní y filmado en un (exquisito) blanco y negro. Pero no era para menos. Este extraño y elegante film está protagonizado por una joven vampira iraní que deambula en una ciudad post apocalíptica, vaciada casi por completo de gente. ¿Acaso consecuencia de una pandemia? Así reza la sinopsis oficial del film: En la ciudad fantasma iraní de Bad City, un lugar que apesta a muerte y soledad, la gente del pueblo no se da cuenta de que está siendo acosada por una solitaria vampira… De las películas para Halloween, es una de mis predilectas. BEAUTY AND THE DOGS Una estudiante universitaria busca ayuda después de una agresión brutal, pero cuando revela que sus autores son policías, su lucha por la justicia se convertirá en una pesadilla burocrática. La llegada de Kaouther Ben Hania en Cannes es una montaña rusa inquebrantable y llena de suspenso, una película tan impactante que es imposible no apoyar y luchar junto con su resuelta heroína. Kuso Una visión de pesadilla ambientada en las secuelas de un devastador terremoto en Los Ángeles, “Kuso” sigue a los mutantes habitantes de la ciudad mientras transmiten sus historias en televisores desechados… una obra histérica y una estupenda hazaña de animación. Una daga en el corazón Yann González, de M83, presenta un horror vertiginoso en Knife + Heart, donde Vanessa Paradis interpreta a una productora, directora y guionista de un estudio porno acosada por un asesino que empuña con un cuchillo-consolador. Y esta es solo un adelanto … Too late En el primer largometraje de Dennis Hauck, un investigador privado se embarca en la búsqueda de la venganza por un asesinato. Un impecable viaje al inframundo de L.A. que se hace un guiño a algunos de los mejores de Tarantino. Fans de “Pulp Fiction”, regocíjense: aquí tienen otra historia criminal estructuralmente extravagante que les dará mucho de qué maravillarse. La noche de los muertos vivientes Este es el film que lo inició todo. No sólo inauguró el subgénero del terror de los zombies, sino que además creó un nuevo tipo de monstruo. Es también el film que consagró de forma automática a su autor, George A. Romero, como un maestro indiscutible del género del terror. Barbra y Johnny visitan la tumba de su padre en un cementerio remoto cuando de repente son atacados por zombies. Barbra logra escapar y se refugia en lo que parece ser una casa de campo abandonada. Pronto se une a ella Ben, quien se detuvo en la casa en busca de gasolina. Acosado por los muertos vivientes a su alrededor, Ben hace todo lo posible para asegurar las puertas y ventanas. Sin embargo, los informes de noticias son sombríos con criaturas que vuelven a la vida en todas partes. Barbra y Ben se sorprenden cuando se dan cuenta de que hay 5 personas escondidas en el sótano: Harry, Helen y Karen Cooper; y una pareja joven, Tom y Judy. Las disensiones comienzan casi de inmediato con Harry Cooper queriendo estar a cargo. A medida que su situación se deteriora, sus posibilidades de sobrevivir a la noche disminuyen minuto a minuto. Un film que no debe estar ausente en ninguna lista de películas para Halloween. We are what we are El remake estadounidense del film mexicano Somos lo que hay, no es menos inquietante y súbitamente aterrador: Una familia aparentemente sana y benévola, los Parker siempre se han mantenido reservados, y por una buena razón. A puerta cerrada, el patriarca Frank gobierna a su familia con un fervor riguroso, decidido a mantener intactas sus costumbres ancestrales a cualquier precio. A medida que una tormenta torrencial llega al área, ocurre una tragedia y sus hijas Iris y Rose se ven obligadas a asumir responsabilidades que van más allá de las de una familia típica. A medida que el aguacero implacable continúa inundando su pequeña ciudad, las autoridades locales comienzan a descubrir pistas que los acercan al secreto que los Parker han mantenido de cerca durante tantos años. Gutland Directamente del TIFF llega este thriller de Govinda Van Maele, un impactante debut cinematográfico que sigue a un vagabundo alemán que se instala en un pueblo engañosamente bucólico en el Luxemburgo rural, sólo para descubrir que el pueblo no es el lugar idílico que parece. Con Vicky Krieps, que protagonizó, junto a Daniel Day-Lewis, “El Hilo Fantasma” de Paul Thomas Anderson. Una mañana de verano, un joven, con un secreto escondido en una bolsa de lona, ​​sale del bosque. En un pueblo cercano pregunta por trabajo, pero los agricultores, desconfiados hasta el punto de la hostilidad, no son muy comunicativos. Solo cuando Lucy, la hija rebelde del alcalde, le toma simpatía, el pueblo cambia de actitud: rápidamente le ofrecen un trabajo como peón de campo y una caravana para vivir. A medida que pasa el tiempo y se integra gradualmente en la comunidad, resulta que no es el único con un pasado que esconder. Algo siniestro acecha bajo la superficie inmaculada de este pequeño y pintoresco mundo, y lo está atrayendo lentamente. Borgman Quizás no pueda jurar que sea una película de terror, pero tampoco puedo decir que no lo sea. Todo en Borgman es inquietante, ligeramente aterrador, una sensación inasible que en más de una escena provoca una inexplicable risa nerviosa. Un sacerdote y su compañero cazan silenciosamente por los campos, acompañados de un perro que rebuzna. Están armados y son letales. Su presa es Camiel Borgman (Jan Bijvoet), que vive en una escasez militar en una guarida subterránea, cerca de sus compañeros Ludwig y Pascal. Camiel sale con cierta dificultad y se monta con un conductor de camión condenado en un viaje implacable al corazón de los suburbios. Pasa junto a dos mujeres raras, Brenda e Ilonka, con las que parece compartir una historia. Cuando un sucio Camiel llega a la puerta de la casa amplia y elegante de diseñador de la artista Marina y el ejecutivo de medios Richard, las percepciones cambiantes del guión de Van Warmerdam comienzan a desplazar y desorientar a la audiencia. Los elementos alucinógenos salpican la conciencia mientras Camiel cambia entre los roles de víctima y agresor. Pide un baño. Juega con los celos de Richard. Su anfitrión cruelmente intolerante lo golpea brutalmente y lo deja herido en el suelo. Marina busca aliviar su culpa permitiéndole un espacio para pasar la noche. Ella trata sus heridas. Ella le prepara algo de comida. Empieza a engañar a su marido. Y Camiel Borgman comienza insistentemente a instalarse en la casa mientras sus oscuros avances refluyen y fluyen, empujan y tiran. Marina está obsesionada con sí misma; Richard, un racista casual; contratan a una niñera Magot para que cuide de sus tres hijos pequeños, el menor de los cuales, Isolda, ve a Camiel desde el principio y es sensible a su presencia. “Hay algo que nos rodea”, dice Marina, temerosa, pero ya no tiene el control. Los perros grandes deambulan casualmente por la casa. Hay destellos de algo siniestro en el jardín mientras Camiel espera y observa. Pronto estará habitando los sueños de Marina. “¿No podrías volver en otra capacidad?”, Le pregunta. “Podría”, dice, “… pero tendrá consecuencias”. ¿Debería figurar en una lista de películas para Halloween? Sin lugar a dudas. 