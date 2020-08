Pesadillas de Airbnb: The Rental y You should have left

Si ya hemos incontables películas sobre aplicaciones de citas, tipos Tinder, era casi seguro que tarde o temprano comenzaran a aparecer películas que tuvieran como tema central los servicios digitales de alquiler de inmuebles por temporadas cortas, tipo Airbnb. Y puede que también fuera ineludible que se tratara de cintas de terror. De casas encantadas por supuesto. Historias sobre pesadillas de Airbnb. La primera está dirigida por Dave Franco, (sí, el hermano de James) y ha sido escrita por uno de los pilares fundamentales del movimiento de cine indie, mumblecore: Joe Swanberg. De este grupo, y particularmente, de su pluma y dirección ha salido más de una película y serie decente, así que esta no tenía por qué ser la excepción. El film comienza con cuatro amigos, dos parejas (dos hermanos y sus respectivas novias) deciden rentar una casa de ensueño para descansar un fin de semana. Pero ya sabemos que no hay casas de este tipo sin su respectivo encanto. O mejor dicho, maldición. No, al menos, a ese precio. Sin embargo, lo que en principio comienza como el típico cuento de la casa embrujada, pronto toma un giro mucho más real y aterrador. Como consecuencia de la pandemia y el confinamiento que llevó al cierre de las salas de cine, se ha convertido en la película más “taquillera” de estos días. Lo mejor de todo es la insistencia del film (y de su guionista y director) en hacer énfasis en la construcción de personajes y sus relaciones. De modo que el espectador termina empatizando con ellos. Y, desde luego, termina temiendo por su destino. Pesadillas de Airbnb, segunda parte: You should have left Casi al mismo llegó You should have left, una producción de Blumhouse. Dirigida por David Koepp y protagonizada por Kevin Bacon y Amanda Seyfried, tiene un punto de partida similar al de The Rental. Una pareja encuentra una casa estupenda alejada de la civilización y la alquila para descansar. Pero la casa, de caprichosa construcción, tiene otro planes para ellos. No obstante, a diferencia de The Rental, el terror aquí tiene una vertiente psicológica y sobrenatural. Un poco a la manera de Stephen King (El Resplandor es la primera referencia que viene a la mente), con un giro que recuerda a la película venezolana La Casa del Fin de los Tiempos. Ambos son thrillers efectivos con pequeñas dosis de horror, a cuentagotas como la mayoría de las cintas de terror recientes, que asustan mucho, pero que no aterrorizan del todo. Tampoco aburrir. ¿Cuál será próxima aplicación en generar su respectivo subgénero del terror? ¿Uber acaso? ¿Será acaso el subgénero de los conductores o pasajeros psicópatas de Uber?