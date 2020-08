Five Came Back, los cinco que fueron a la guerra y volvieron para contarlo

En los días posteriores al bombardeo de Pearl Harbour, el célebre director de cine, Frank Capra, se dirigió a un depósito de vestuario de algún estudio de Hollywood y salió convertido en militar. Desde ese momento comenzó a pasearse de arriba abajo con su uniforme de utilería y pidió que le llamaran “mayor”. El mayor Capra.

La anécdota inspiró una graciosa secuencia del film de los hermanos Coen, Barton Fink. Y quizás haya sido esa temeridad y desparpajo lo que llamó la atención del jefe de estado Mayor, George C. Marshall, quien lo convocó a una reunión en su despacho. Cuenta Capra en su libro The Name Above The Title, que Marshall explicó que en el ejército estadounidense, pronto los civiles superarían a los soldados profesionales en un proporción de 50 a uno.

El general Marshall temía que el enemigo los considerara débiles para la guerra. Pero él estaba seguro de que pelearía ferozmente si se les daba una buena razón.

—Quiero preparar con usted un plan para hacer una serie de documentales, de información real, para explicarle a nuestro muchachos por qué estamos luchando y cuáles son los principios que defendemos.

—General Marshall, debo ser honesto y confesarle que nunca antes he hecho un documental. De hecho, creo que no conozco a nadie que lo haya hecho.

—Capra: yo nunca antes había sido jefe de estado mayor. Y muchachos que ahora comandan buques, jamás habían visto el mar.

—Muy bien, señor. Entonces haré los mejores documentales del mundo.

El “mayor” Capra montó su cuartel general en los edificios abandonados de la Twentieth Century-Fox en Hollywood y decenas de artistas y técnicos, célebres o no, acudieron al lugar a trabaja anónimamente. Fue así como nació la serie documental ¿Por qué luchamos? Los films se convertirían en una materia obligada del entrenamiento militar.

Five Came Back, cinco que fueron a la guerra y volvieron

Five Came Back es una serie documental dirigida por Laurent Bouzereau y narrada por Meryl Streep sobre los cinco célebres directores de Hollywood que abandonaron sus vidas acomodadas, su fama, su trabajo y sus familias para irse al frente a filmar la guerra: el legendario John Ford, John Huston, George Stevens, William Wyler y el mismo Capra.

Lo mejor del documental es que esta extraordinaria historia está contada por cinco enormes productores y directores contemporáneos: Steven Spielberg, Francis Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass y Lawrence Kasdan.

Cada uno se encarga no sólo de relatar la historia, sino analizar el legado de cada uno de los directores que participaron en la aventura. Spielberg se encarga de Wyler; Coppola de Huston, Guillermo del Toro de Capra; Greengrass, de Ford y Kasdan de Stevens. Y, a pesar de militar en las filas enemigas, el nombre de otra documentalista, la hermosa y peligrosa alemana —como la definiera Guillermo Cabrera Infante— Leni Riefenstahl gravita durante todo el trabajo.

Quizás porque sus imágenes de propaganda del régimen Nazi se convirtieron en su propia contrapropaganda. Pues lo primero que hizo Frank Capra, después de que el general Marshall le encomendara la tarea, fue pedir que le pasaran El Triunfo de la Voluntad, de la alemana.

Le pareció tan aterrador que pensó que no debía estar prohibido. Según él, era un film que todo soldado debía ver para que conociera la horripilante idea de sociedad contra la que iba a luchar.

Five Came Back es una pieza histórica y cinematográfica única, de obligado visionado. Está basado en el libro Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War del periodista Mark Harris. Se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix, acompañada de los no menos extraordinarios cortos documentales que aquellos valientes y temerarios directores filmaron a riesgo de sus vidas.