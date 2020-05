Series Documentales en tiempos de crisis

Con la llegada de las plataformas de streaming, el documental como género ha experimentado un inesperado boom. No sólo los documentales unitarios, sino sorpresivamente las series documentales también. Si no, allí están los más recientes ejemplos de Tiger King y The Last Dance. Pero ¿han sido las plataformas de streaming las que han motivado este renacer del género documental o se trata más bien de un reflejo de la época convulsa que vivimos?

Tratamos de darle respuesta a la pregunta en este episodio de nuestro Podcast Sin la E. Además de las mencionadas Tiger King y The Last Dance, en este episodio nos paseamos por los trabajos más exitosos más de los últimos tiempos. Aglaia Berlutti se enfoca en las series documentales El Crimen De Alcasser, sobre un caso que sacudió España, y Leaving Neverland, de HBO, sobre los escándalos de Michael Jackson, con aportes de Luis Bond.

Mientras tanto, el autor de este blog, recomienda la serie Five Came Back, de Netflix. Producida por Steven Spielberg y con participación de varias de las voces más importantes del cine actual, la serie cuenta la asombrosa historia de cinco grandes directores de Hollywood que abandonaron su vida de lujos y sus comodidades para irse al frente de batalla a filas la Segunda Guerra Mundial. Una serie absolutamente notable.

Finalmente, Dave da Silva desgrana las series documentales Tiger King y The Last Dance. La primera cuenta la desopilante y oscura historia de la rivalidades de un grupo de criadores de tigres en los Estados Unidos. Un relato pleno de giros absolutamente inesperados. Mientras que la segunda serie, The Last Dance es una de las más exitosas series documentales de Netflix. Un verdadero hit que hace la crónica de la última temporada del mítico equipo de baloncesto Chicago Bulls, con Michael Jordan a la cabeza.

No se pierdan este interesante episodio. Podcast Sin la E está en su plataforma de podcast favorita: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor.