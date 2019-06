Us de Jordan Peele: enemigos internos

El miedo, el terror, es un mecanismo instintivo de supervivencia. Y, como tal, es un territorio dominado por lo no racional. Por lo irracional. Tememos a lo desconocido. A lo que no podemos explicar. A lo diferente. Sobre todo, si lo desconocido invade nuestro espacio vital, ese refugio donde nos sentimos protegidos y seguros.

Ese es el miedo básico que sustenta el subgénero de terror conocido como Home Invasion: películas que se basan en la invariable premisa de la invasión del hogar por lo desconocido, lo peligroso, lo inexplicable.

Pero como dice Umberto Eco, el racismo y la xenofobia se expresan en los animales como territorialidad. De modo pues que el Home Invasion también puede ser leído como la expresión de los temores que dan razón de ser a los nacionalismos y totalitarismos. O a ideologías que buscan la cohesión de un grupo humano por medio de la paranoia y el miedo a un enemigo externo.

O interno.

La familia y su sombra: negros, pobres, discriminados y republicanos

Us, cuando somos nuestros peores enemigos

Us de Jordan Peele es básicamente un Home Invasion que explora el miedo al enemigo interno.

Si en Get Out, su exitosa ópera prima, la invasión se daba en un sentido inverso, con el protagonista «invadiendo» el espacio de seguridad donde habita la amenaza; en Us, la vuelta de tuerca no es menos interesante: la amenaza que invade nuestro espacio somos nosotros mismos.

El nuevo film de Peele, sin embargo, no se agota en lo meramenete personal o íntimo, ni en las peripecias de la familia invadida. Como Get Out, Us también busca ser un comentario político y social de la situación actual de los Estados Unidos. Y más específicamente, de sociedad afroamericana.

Si en Get Out Peele lanzaba sus dardos contra la progresía blanca estadounidense que enarbola una falsa tolerancia y una solidaridad snob ante el abismo racial americano, en Us, los dardos apuntan al aburguesamiento de las familias negras estadounidenses y su progresivo blanqueamiento para sumarse al american way of life.

La familia protagonista de Us es un vivo retrato de la familia negra integrada. El padre, castrado y empecinado en mierdas de blanco, como los botes. La madre, con sus trenzas que semejan cabello lacio. Y sus hijos, que sufren las consecuencias de esa falsa integración y prefieren refugiarse en la soledad o el mutismo. Cuando no prefieren llegar al extremo de usar máscaras.

La villana, con afro, orgullosa de sus raíces negra. La protagonistas, con trenzas para remedar cabello lacio.

Pero como en Get Out, en el fondo la crítica está dirigida hacia la integración racial. En Get Out, la fuente del terror provenía de una relación interracial, del protagonista negro con su novia blanca, progresista y, muy probablemente, demócrata. En Us la integración se expresa en la territorialidad: una familia de negros que vive en un barrios de clase de alta de blancos acomodados, que oyen a los Beach Boys pero que toleran la cultura negra (cuando no se la apropian, como en el caso del hip hop).

Us de Jordan Peele: rojo y negro

En Us, la crítica contra la integración racial se expresa en un nivel colectivo en la forma de una gran cadena humana que pretende cruzar a lo largo y ancho del territorio norteamericano, integrada por ciudadanos uniformados con overoles rojos.

Que los integrantes de la cadena humana estén vestido de rojo no es gratuito. En Us, Jordan Peele usa el color para hacer su comentario político más concreto: el rojo es el color del Partido Republicano. De modo pues que su crítica no está dirigida sólo a los negros acomodados, sino también a los negros de derecha. Sí, a esos que votaron a Trump en las últimas elecciones. A los Kanye West de los Estados Unidos.

Sobre todo, los pobres, discriminados e ignorados del subsuelo.

No en vano la cadena humana semeja un muro y a los personajes principales, al verse invadidos, no se les ocurre otra cosa que a tantos progresistas estadounidenses al descubrir el resultado de las elecciones de 2016: irse a México.

Rojo es un color republicano

Pero fuera de los Estados Unidos, la elección del rojo para uniformar a las sombras tiene connotaciones muy diferentes, pues nos remite a los films de terror de la guerra fría, que usaban la metáfora de la invasión para promover la paranoía contra el comunismo. Un poco a la manera de The Invasion of the Body Snatchers.

Desafortunadamente, la película decae en su tercer acto, cuando llega el momento de las explicaciones de rigor. ¿De verdad hacía falta? Y, luego, un final inesperado —una práctica que en Hollywood está destruyendo todas las buenas películas de terror— termina de malograr lo que hasta el momento venía siendo una buena película, al hacer que todo lo que habíamos visto hasta ese momento, perdiera toda su lógica.

Wrap out

Como tantos Home Invasions, Us de Jordan Peele expresa el instintivo miedo territorial al otro, al diferente, sólo que con el interesante giro de que esta vez, ese enemigo interno somos nosotros mismos. Pelee repite la crítica de Get Out contra la integración racial en Estados Unidos. Sólo que esta vez el blanco de sus críticas, valga la redundancia, no son sólo los blancos progresistas adinerados; sino las familias negras republicanas, tanto las acomodadas de la superficie, como las pobres y discriminadas del subsuelo.

El film no obstante decae en el tercer acto, con largas escenas de explicaciones —que sobran— y un final sorpresivo en el que la verdadera sorpresa sea quizás que nada de lo que habíamos visto tiene sentido alguno.