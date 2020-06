Psycho! de Alfred Hitchcock, el terror del cine puro

De todos los grandes aciertos de Psycho! de Alfred Hitchcock, acaso el que perdura con mayor intensidad en la memoria de los espectadores es la escena del asesinato en la ducha —sí, el mismo asesinato inesperado que despertó en Hitchcock el interés por adaptar la novela de Bloch. Rodar estos 58 segundos le tomó al equipo toda una semana y 77 posiciones de cámara. Fue la escena que más tiempo tomó en filmar en aquel rápido rodaje.

La muerte de la joven resulta aún más impactante gracias a una acertada decisión narrativa del guionista Joseph Stefano, quien inicia el relato con la historia de la oficinista en vez de Norman y su madre. De esta forma, lograba que los espectadores empatizaran con un personaje que moría repentinamente a mitad de metraje. Hitchcock planificó la escena junto con Saul Bass, quien estaba encargado de los créditos y el departamento de arte. Bass dibujó los storyboards que el director rodó sin desviarse un ápice.

No sólo se trata de una escena que desafiaba muy ingeniosamente la férrea censura de la época, sino que logró lo que Hitchcock había buscado a lo largo de su carrera: transmitir emociones extremas valiéndose sólo de los recursos cinematográficos. En este caso, de rápido un montaje de atracciones al estilo eisensteniano, con veloces planos cerrados, acompasados con la punzante partitura de Bernard Hermann.

Así, consiguió una escena mítica en la historia del cine y una película que al decir de François Truffaut alcanza momentos de cine experimental. Hitchcock estuvo de acuerdo con la apreciación del director francés:

Mi principal satisfacción es que la película ha actuado sobre el público, y es lo que más me interesaba. En Psycho, el argumento me importa poco, los personajes me importan poco; lo que me importa es que la unión de los trozos del film, la fotografía, la banda sonora y todo lo que es puramente técnico podían hacer gritar al público. Creo que es para nosotros una gran satisfacción utilizar el arte cinematográfico para crear una emoción de masas. Y, con Psycho, lo hemos conseguido.

No es un mensaje lo que ha intrigado al público. No es una gran interpretación lo que ha conmovido al público. No era una novela de prestigio lo que ha cautivado al público. Lo que ha emocionado al público era el film puro.

Y esta es la razón por la cual mi orgullo relacionado con Psicosis es que este film nos pertenece a nosotros, cineastas, a usted y a mí, más que todos los films que yo he rodado. No conseguirá tener con nadie una verdadera discusión sobre este film en los términos que empleamos en este momento.

La gente diría: «Es algo que no hay que hacer, el argumento era horrible, los protagonistas eran pequeños, no había personajes…» Esto es cierto, pero la manera de construir esta historia y de contarla ha llevado al público a reaccionar de una manera emocional. Me es igual que se piense que se trata de un pequeño o de un gran film. No lo emprendí con la idea de hacer una película importante.

Es un dominio en el que hay que estar contento de su trabajo desde el punto de vista técnico, no necesariamente desde el punto de vista del guión. En un film de este género, es la cámara la que hace todo el trabajo. Pero naturalmente, no se consiguen necesariamente las mejores críticas, pues los críticos no se interesan más que por el guión. Hay que dibujar la película como Shakespeare construía sus obras, para el público.