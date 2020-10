Blue Ruin de Jeremy Saulnier, tragedia griega a ritmo de suspense

Blue Ruin de Jeremy Saulnier acaso de una de las mejores películas de la década, pero que desafortunadamente pocos han visto. Aún a pesar de que su estreno no pudo ser más auspicioso. La segunda película de Saulnier tuvo su estreno en el festival de Cannes y al final se alzó con el premio FIPRESCI. No obstante, su repercusión fue mínima, con una modesta recaudación de taquilla mundial. Y quizás no sea del todo justo, porque pocas películas tan recomendables como esta pequeña joya.

Blue Ruin de Jeremy Saulnier, ver película online

La sinopsis de Blue Ruin de Jeremy Saulnier quizás no llame demasiado la atención. Dwight es un homeless, un sin hogar, que vive en una ruinoso automóvil de un azul descascarado, agrietado y desteñido. Se dedica a recoger latas en la playa, sin meterse con nadie. Hasta que recibe la terrible noticia de que alguien ligado a un crimen en su pasado será liberado y Dwight podría comenzar a correr peligro. Es entonces cuando decide perpetrar una venganza que se le escapa de control.

En principio, Blue Ruin de Jeremy Saulnier es un film de suspense cuya anécdota hemos visto una y otra. Pero hay cosas que hacen único este thriller de exiguo presupuesto. Para empezar, la absoluta indefensión del personaje principal, Dwight, interpretado con especial delicadeza y hasta inocencia por Macon Blair. Es un personaje débil que ha tocado fondo y que, sin embargo, ahora debe sobreponerse y enfrentar una sangrienta tarea que le queda muy grande.

A partir de allí, la trama se desenvuelve como un noir con un transfondo de tragedia griega que bine habría despertado el interés de un joven Shakespeare. Al mismo tiempo, el film es una reflexión sobre los efectos de la justicia mal administrada o las consecuencias violentas de un sistema de justicia roto.

Lo siguiente a destacar es la idéntica delicadeza con que Saulnier maneja el suspenso del film hasta hacerlo absolutamente insoportable. A pesar de su estilo clásico, casi convencional, resulta tremendamente efectivo. Es raro ver en un primerizo tan eficiente uso de la economía del lenguaje visual y un manejo temporal tan diestro. Blue Ruin más parece el film de un maestro consagrado que alcanza por el fin el dominio de su estilo que la película que inicia la carrera de un cineasta.

Y quizás sea esta la razón de que la carrera posterior de Saulnier sea tan exitosa. Después de Blue Ruin, Saulnier dirigirá la intensa y aterradora fábula de punks vs. neonazis Green Room y, más tarde, la inquietante Hold The Dark, para Netflix. En ambas, Macon Blair interpreta papeles fundamentales. El actor, por su parte, también ha dirigido para Netflix el thriller I Don’t Feel at Home in This World Anymore.