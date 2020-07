The Stranger de Orson Welles, una joya del noir

The Stranger de Orson Welles (1946) es un film inusual dentro de la obra del genial realizador, pero no por las razones que uno pudiera suponer de entrada. Sobre todo, tratándose de una filmografía llena de films inusuales. Pero sucede que The Stranger tiene la particularidad de ser el único film que Welles dirigió por encargo. O, en todo caso, apegándose a las pautas del sistema de estudios de la época, en la que el director era un mero contratado.

Ver The Stranger de Orson Welles en línea

The Stranger, sinopsis

Wilson es un miembro de la comisión de crímenes de guerra que está buscando a Franz Kindler, uno de los cerebros del Holocausto, que ha borrado el rastro de su identidad. Para encontrarlo, Wilson sigue a un antiguo camarada de Kindler llamado Meinike hasta Harper, Connecticut, en donde este último es asesinado por Kindler antes de que Wilson pueda identificarlo. La única pista que le queda es la fascinación del criminal nazi por los relojes antiguos.

Una mala racha

Cuando Welles aceptó el encargo, venía de una mala racha. El estudio había aprovechado su ausencia cuando viajó a Brasil para hacer It’s all true, y cambió por completo The Magnificent Ambersons. Y, luego, el film comisionado por el gobierno estadounidense a través de su Oficina de Intereses Inter Americanos, naufragó escandalosamente. Desacreditado como un cineasta irresponsable, manirroto y caprichoso, incapaz de terminar sus proyectos, Welles llevaba años sin filmar. Incluso, había perdido el financiamiento de su film The other side of the wind.

Pero el hecho de que se tratara de un encargo cuya principal finalidad era la taquilla, no coartó a Welles de imprimir su impronta estilística en el film. Se trata de un noir en toda su regla, fotografiado en un maravilloso blanco y negro, claroscuros, grandes profundidades de campo y composiciones góticas con clara influencia del cómic. En particular, de Dick Tracy.

The Stranger de Orson Welles fue además el primer film comercial en mostrar las imágenes reales del Holocausto, algo que no dejó de incomodar al realizador, pero que al mismo tiempo lo consideraba necesario. Así se lo hizo saber a su colega Peter Bogdanovich:

¿Lo fue? En principio yo estoy en contra de este tipo de cosas, de explotar la verdadera miseria, la agonía, o la muerte, para un espectáculo de entretenimiento. Pero en este caso pienso que cada vez que se le dé al público la oportunidad de ver tomas reales de un campo de concentración con la excusa que sea, es un paso más hacia delante. La gente no quiere saber que esas cosas ocurrieron.

Como todo lo que hacía en esa época, también The Stranger de Orson Welles fue mal recibido por la crítica estadounidense. Y, también como todo lo que hacía por entonces, luego sería reivindicado por los franceses. Hoy, The Stranger de Orson Welles es considerada un clásico.

Acompañan a Welles en el reparto Edward G. Robinson y Loretta Young.