[REC] 4 Apocalipsis de Jaume Balagueró, la vuelta final al terror

¿Se acuerdan de Ángela Vidal, aquella joven e intrépida reportera que tuvo la mala suerte de entrar a un edificio infectado de zombies en [REC], la cinta de Jaume Balagueró. ¿Se preguntan qué habrá sido de ella?

Pues sí, sobrevivió para contarlo. También la cinta que grabó su no menos valeroso camarógrafo —de lo contrario, no habríamos visto la película ¿no? Ángela sobrevivió y logró salir del lugar, sí. Pero lo que no saben las autoridades es que ella es portadora del germen de una extraña infección. De todas formas, Ángela es recluida en unas instalaciones provisionales de cuarentena de alta seguridad y donde deberá permanecer por varios días.

Se trata de un viejo tanquero, anclado millas en altamar destinado para tal propósito. Desde luego, las cosas no resultarán tal y como las habían planeado.

Palabras más o menos, esta es la sinopsis de [REC] 4 Apocalipsis de Jaume Balagueró, el capítulo final de la saga.

Esta entrega de la saga está escrita por Jaume Balagueró, Manu Diez y Paco Plaza, pesos pesados del cine de género español. El fil se rodó en un barco real, aunque un 20 por ciento de las escenas se rodaron en estudio. En esta cuarta y última entrega, además de la locación del edificio, se abandona el uso de la cámara en mano, tan característico de los anteriores episodio.

[REC] 4 Apocalipsis de Jaume Balagueró es un thriller claustrofóbico que rinde homenaje a grandes títulos de la historia del cine. De hecho, el mismo director lo ha definido como una gran carta de amor al cine de género.

[REC] 4 esta protagonizada por Manuela Velasco, Héctor Colomé, y Paco Manzanedo.