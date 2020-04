Quibi, la nueva plataforma de streaming quiere abrirse paso entre los grandes

¿Tendrá éxito Quibi, la nueva plataforma de streaming especializada en contenido corto y dispositivos móviles? Quibi fue lanzada hace un par de días, el 5 de abril de 2020 y, a primera vista, pareciera la plataforma ideal para estos tiempos de movilidad contante y capacidad de atención cada vez más menguada. Quibi, cuyo nombre es una contracción de «quick bites» está dedicada única y exclusivamente a contenido seriado corto. Por lo general, sus episodios no exceden el límite de los 10 minutos.

Con Netflix, Hulu, Disney Plus, Apple TV +, Amazon Prime Video y, muy pronto, HBO Max, el panorama del streaming luce lo suficientemente saturado como para que no quepa un servicio más. Sin embargo, Quibi, la nueva plataforma de streaming, se diferencia de sus hermanos mayores porque busca colarse en esos espacios y en esos momentos donde y cuando sus usuarios no están sentados frente a sus TVs de 50 pulgadas, los monitores de sus ordenadores de mesa y portátiles o sus tabletas. Es decir, que de entrada, ya tiene un lugar que ocupar.

No obstante, resulta paradójico que el estreno de una plataforma concebida para la ajetreada rutina diaria, coincida con una época en que nos sobra tiempo: durante una cuarentena casi global, que mantiene a buena parte de la población del planeta encerrada en sus casas.

La nueva plataforma ofrece películas divididas en capítulos, como The Most Dangerous Game y Survive. También realities shows, documentales cortos o seriados y contenido esencial diario, como noticieros de grandes cadenas estadounidenses. En su lanzamiento, Quibi tiene una oferta de medio centenar de títulos y espera lanzar un centenar más a lo largo de este año.

La idea tras Quibi es que puedas entretenerte un rato mientras viajas en el metro o autobús, o esperas por tu frappucino en algún Starbucks. Por eso el contenido de Quibi sólo puede ser consumido en teléfonos inteligentes. Y con los teléfonos en mente ha sido creado.

Quibi, la nueva plat aforma de streaming: corto y rápido

Una de las características que de entrada llama la atención en Quibi es su tecnología Turnstyle, que permite ver el contenido con el teléfono tanto en posición horizontal como en posición vertical. Luego está la variedad de su oferta. Y, finalmente, pero no menos importante, la agilidad narrativa del contenido.

Al menos, en lo que a ficción (o «películas por capítulos») se refiere. Extrañamente, resultan tremendamente adictivas. Basta ver un sólo capítulo y estarás condenado a seguir viéndolos. La narración avanza vertiginosamente desde el minuto cero, prácticamente. Pero desde ese mismo minuto, te mantiene cautivo.

No obstante, hay que esperar. Quibi estrena un capítulo diario de sus shows.

¿Qué ver en Quibi?

The Most Dangerous Game, protagonizada por Liam Hemsworth y Christoph Waltz es una nueva actualización del célebre cuento del mismo nombre, incontables veces adaptado de Richard Connell. Hemsworth interpreta a un atleta con una enfermedad en fase terminal que, por insistencia de Waltz, accede a convertirse en la presa de cinco cazadores de hombres.

En Survive, Sophie Turner encarna a una joven deprimida, con tendencias suicidas, que resulta una de los dos únicos supervivientes de un accidente aéreo.

Mientras que When The Streetlighs Turn On, la investigación un doble homicidio en un pueble pequeño en 1995 es el trasfondo de una historia del paso de la adolescencia a la adultez.

Quibi, la experiencia de ver cine en un teléfono

Puede que de entrada uno tienda a rechazar la experiencia de ver una película —o cualquier otro tipo de contenido cinematográfico— en la diminuta pantalla de un teléfono inteligente —diminuta comparada con las gigantescas dimensiones de una pantalla de cine.

No obstante, prácticamente pasamos viendo más tiempo las pantallas de nuestros teléfono que los monitores de nuestras computadoras. Así que ya nos hemos ido acostumbrando. Por otro lado, las pantallas de nuestros celulares cada día se hacen más grandes, hasta alcanzar casi el tamaño de una pequeña tablet.

Finalmente, una cosa es tratar de consumir un contenido creado para la gran pantalla que una obra adaptada a a las dimensiones de un teléfono inteligente. Y allí radica la diferencia y, acaso la ventaja, de Quibi.

Quibi está disponible para España. El contenido está subtitulado al español. El servicio cuesta 7,99 U$D. al mes, pero tiene un generoso período de prueba de 90 días.