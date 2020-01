Arranca la nueva edición de MyFrenchFilmFestival, festival de cine francés en línea

MyFrenchFilmFestival, tal y como su nombre lo indica, es un evento cinematográfico online para promocionar el cine francés en todo el mundo. Está organizado por UniFrance y en esta edición, nuestra página Blogacine, integra el selecto grupo de publicaciones donde podrán ver los largometrajes en competencia.

Recientemente, MyFrenchFilmFestival ha dado a conocer el jurado de la actual edición, encabezado por el director estadounidense Ira Sachs; junto a la actriz francesa Agathe Bonitzer (Blonde Animals, Isadora’s Children), la directora Judith Davis (What’s Happened to My Revolution), el director Jayro Bustamante (The Weeping Woman), la directora de cine de animación Michaela Pavlátová (Repete, Tram) y el director estadounidense y actor Brady Corbet (Funny Games, Sils Maria, Vox Lux).

Desde el pasado 16 de enero de 2020, hasta el próximo 16 de febrero, nuestros lectores podrán ver los films en competencia, gracias a nuestra asociación con Eyelet, al módico precio de U$D. 1,99. al registrarte en Eyelet recibirás 200 créditos —suficientes para ver dos películas.

MyFrenchFilmFestival, la selección

Estos son los films en competición en MyFrenchFilmFestival:

Savages

Jessica Forever

Holy tour

The Bare Necessity

To the ens of the world

Exfiltrés

Mother’s Instinct

The Swallows of Kabul

School’s Out

Meteorites

With the Wind

No se les olvide: con su registro en Eyelet podrán ver dos films completamente gratis, mientras que el resto podrán verlo por apenas U$D. 1,99.