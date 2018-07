Who is America? de Sasha Baron Cohen enciende la controversia antes de su estreno

5 min de lectura

Who is America? de Sasha Baron Cohen es la serie que el controvertido actor ha filmado de incógnito desde hace más de un año para Showtime. Las primeras noticias y trailers no revelaron mucho, a decir verdad. Los primeros materiales promocionales consistían en una diatriba (falsa) de Trump contra el creador de Borat y Brüno (¿se acuerdan de cuando Ali G trató de venderle a Trump su “gran idea” del guante anti chorreo de helado?). Y poco más:

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018

Pero, ciertamente, ya con eso bastaba y sobraba.

Poco después aparecieron otros dos videos. Esta vez, con más detalles. El primer teaser sugiere que veremos a Sasha Baron Cohen encarnar unos cuantos personajes más. La serie lo mostrará como nunca antes lo hemos visto, dice. Luego, sigue una amistosa invitación de, nada menos y nada más que de Dick Cheney, a ver su entrevista.

El segundo video cierra además con Cheney autografiando un garrafón de agua que supuestamente forma parte de un kit de waterboarding, la famosa técnica de interrogación (bajo tortura) tristemente célebre durante la administración Bush.

Desde luego, esa intervención de Cheney despierta unas cuantas interrogantes:

¿Se dio cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Se trata acaso de una muestra del retorcido y desconocido sentido del humor del ex vicepresidente estadounidense? ¿Sabía en realidad quién lo estaba entrevistando?

Muy probablemente no lo sabía. Baron Cohen, demás de ser un maestro del disfraz, es un genio de la empatía. Nada más fácil para él que empatizar, mimetizarse con sus entrevistados para hacerles decir verdaderas barbaridades. Si no, pregúntenle a Sarah Palin. Curiosa e inesperadamente, fue ella quien reveló la mayor información sobre la serie, esta semana. Y, de paso, quien más y mejor la promocionó.

La arremetida de Sarah Palin contra Who is América? de Sasha Baron Cohen

A Sarah Palin no le debió tomar mucho tiempo deducir que el extravagante veterano de guerra discapacitado que le había entrevistado y el personificador de Ali G, eran la misma persona. Por eso enseguida arremetió contra Who is America? de Sasha Baron Cohen. Palin corrió a Facebook a ventilar su cólera

Sí, fuimos engañados. Me cogiste, Sasha. ¿Estás satisfecho? Me sumé a una larga lista de personalidades públicas estadounidenses que han caído víctimas del malévolo, explotativo y enfermizo “humor” del “comediante” británico. Me sometí a una larga “entrevista” plena de irrespeto holywoodense y sarcasmo, pero finalmente tuve demasiado. Así que literlamente me arranqué el micrófono y me fui, para disgusto de Cohen. El irrespeto hacia nuestros militares y la clase media estadounidense por medio de los comentarios extranjeros de Cohen, disfrazados de preguntas de una entrevista, fue realmente perverso.

Agrega además la exgobernadora de Alaska y ex candidata a la vicepresidencia, que había viajado a Washington DC, acompañada de una de sus hijas, para participar en un supuesto documental histórico para Showtime. Según dijo, Baron Cohen estaba disfrazado de veterano de guerra discapacitado, “con silla de ruedas incluida y todo”.

Al parecer, Palin decidió abandonar la entrevista cuando el falso veterano de guerra le preguntó acerca de un supuesto cambio de sexo, financiado por el gobierno, de Chelsea Clinton.

Palin no fue la única en caer en la garras del corrosivo Cohen. Aparte de Cheney y ella, se sabe que Bernie Sanders, Howard Dean, David Patraeus, Roy Moore o Trent Lott también integran la larga lista de engañados a la que alude Palin.

La defensa de Sasha Baron Cohen (o del Dr. Billy Wayne Ruddick Jr., PhD)

Y es aquí cuando la polémica en torno a Who is America? de Sasha Baron Cohen, una serie que ni siquiera se ha estrenado, se vuelve aún más delirante. Resulta que el Dr. Billy Wayne Ruddick Jr., el falso veterano de guerra lisiado que entrevistó a Palin, le salió al paso a sus declaraciones.

Se supone que Wayne Ruddick es el webmaster de Truthbrary.org, una website de teorías conspirativas. En su portada se afirma que los medios tradicionales estadounidenses están dominados por el Estado Profundo y los Illuminati.

Carta del Dr. Billy Wayne Ruddick Jr., PhD., a Sarah Palin

Dice la carta que Wayne/Cohen le dirige a Palin y que publica tanto el site como su cuenta de Twitter:

Vicepresidente Palin: Soy el Dr. Billy Wayne Ruddick, fundador, presidente y contador de Truthbrary.org y yo fui quien le entrevistó. Yo NO dije que fuera un veterano de guerra. Yo estaba en el servicio, no en el militar sino en el postal, y sólo peleé por mi país una vez, cuando le disparé a un mexicano que se metió en mi propiedad. (Tal cual nuestro bravo Presidente, tristemente no se me permitió unirme a la armada regular debido a los espolones óseos que descubrieron en mis testículos. Siempre le he admirado por CONTAR LA VERDAD acerca del certificado de nacimiento de Obama y la ubicación de Rusia. Pero señora, creo que usted ha sido alcanzada por una granada de pendejadas y ahora está sangrando noticias falsas. Usted solía cazar los más peligrosos animales en el país, como lobos y personas necesitadas. ¿Por qué entonces perseguir a un periodista ciudadano legal como yo? YO exijo UNA DISCULPA

Que alguien combata las noticias falsas y el cinismo de la clase política, con técnicas de noticias aún más falsas y humor corrosivo es todo lo que necesitábamos en estos tiempos sin esperanza.

Démosle la bienvenida a Who is America?de Sasha Baron Cohen.