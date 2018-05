¿Cómo llegar a Cannes? ¿Cómo presentar tu película en el festival más importante del mundo? ¿Cómo llegar a caminar en la famosa alfombra roja?

Puede que no exista cineasta en el mundo que no sueñe secretamente con alcanzar las dos grandes cimas del arte cinematográfico contemporáneo: ganar un Oscar, llegar a Cannes. Pero ninguna de las dos metas está al alcance de cualquier hijo de vecino que, armado con un iPhone y un par de amiguetes, realice su ópera prima.

Si el Oscar es la vitrina de los grandes estudios de Hollywood, que queman toneladas de dinero en promoción para lograr una estatuilla (que se traducirá en más toneladas de dinero); Cannes es el escaparate mundial al que acuden las más grandes distribuidoras internacionales. Una película seleccionada por el festival más prestigioso del mundo, puede llegar a vender millones de dólares al dia siguiente de conocerse la noticia.

Por eso, la competencia por lograr un puesto en la selección oficial es feroz. Y, como en el Oscar, las más poderosas distribuidoras y agencias de ventas compiten a cuchillo limpio y mucho, mucho dinero, para lograrlo.

Pero el dinero no lo es todo. También hay que tener contactos. Hacer relaciones. Y acceso a la gente indicada.

Poco antes de la más reciente edición del festival, IndieWire publicó una conversación en la que Vincent Maraval revela los entretelones del proceso de selección del festival. Maraval es el fundador de Wild Bunch, acaso la agencia de ventas más poderosa del mundo. Al menos, en lo que a cine de autor se refiere. Su catálogo incluye películas ganadoras de la Palma de Oro. Y autores de la talla de los hermanos Dardenne, Ken Loach o Jean-Luc Godard.

En la entrevista, Maraval cuenta cómo el filme egipcio Yommedine, del diretor primerizo A.B. Shawky, contra todo pronóstico, consiguió un puesto en la competencia oficial.

Luego le mostramos la película al [director de Cannes] Thierry Fremaux pensando que podría estar en algún lugar de Cannes. Pero no sabíamos dónde. Thierry dijo que era realmente bueno. Nos dijo que lo había seleccionado pero no dijo dónde. Luego, el día de la conferencia de prensa, dijo que iba a llevarlo a la competencia porque se lo merecía.

La historia detrás de “Yommedine” es realmente un cuento de hadas. El director estaba en la escuela con alguien que trabaja para mí y ella tomó algunas clases de cine con él. Él le estaba hablando sobre el proyecto, y un día le dio el DVD. Ella lo miró y me dijo que estaba bien. No se sentía cómoda al decir: “Tengo un amigo que hizo esta película”, como si estuviera tratando de ayudar a su amigo. Ella solo me dijo que lo mirara porque estaba bien.

Maraval: En primer lugar, no trabajamos con muchos cineastas primerizos. Este es el primer año que tenemos uno (en la competencia oficial). Debido a que algunos de nuestros directores habituales no habían hecho películas, teníamos un pequeño espacio para otras. Es por eso que tenemos muchos recién llegados en nuestra lista este año, como Bi Gan, Nadine Labaki, A.B. Shawky y David Robert Mitchell. Tuvimos espacio

También resulta interesante la jugada de Wild Bunch con Clímax, la cinta más reciente de Gaspar Noé.

IndieWire: ¿qué pasa con Gaspar Noé, cuyo “Climax” está en la Quincena de los Directores? Nunca antes había jugado allí, pero comenzó en Cannes en la Semana de la Crítica, luego tuvo dos películas en competencia y otra en la sección de medianoche.

Esa es la razón. Con Gaspar, la cuestión es que cada vez, uno se pregunta: “¿Qué podemos hacer con esta innovación?” Cada proyección de Gaspar es un evento. Su forma de hacer cine… La forma en que destruye la gramática y crea algo nuevo, significa que quieres que la proyección esté al nivel de la película. Entonces, la primera vez, cuando trabajamos con “Irreversible” (dijimos): “OK, es nuevo, necesita la competencia”.

Cuando hicimos “Enter the Void”, tuvimos problemas para completarlo a tiempo. Así que tuvimos que hacerlo al final del festival. Pero queríamos una proyección vespertina para todos, porque era una novedad. Cuando volvimos con “Love”, la proyección de medianoche fue como un concierto de rock.

Para entonces, la idea era hacerlo fuera de competencia, porque Gaspar no es un realizador de competición. A él no le importa si lo es o no. Él es un poco como Godard. Él piensa: “Mi película nunca será decidida por nueve personas”. No es alguien que piense que puede ganar una Palma porque sus películas no están diseñadas para el consenso.

Entonces dijimos, “OK, si salimos de la competencia esta vez, ¿qué podemos hacer que sea innovador?” Hemos estado en la Selección Oficial. Estuvimos en competencia, al mediodía, y por la tarde. Hemos proyectado a medianoche.

Cuando a la Quincena de los Realizadores les encantó la nueva película, pensamos, “es como punk que Gaspar vuelva con su película en esta sección. Incluso cuando Thierry vio la película, le dijimos que estábamos pensando en llevarlo a la Quincena. Y él dijo: “Creo que eso es bueno, no solo para la película, sino para Gaspar. Él será validado por alguien más que yo. Si no, la gente pensará que él es mi favorito y yo soy el único que ama sus películas, que es mi bebé “.