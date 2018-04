Ocean’s 8: Las Estafadoras, trailer oficial

Hoy fue liberado un nuevo trailer oficial de Ocean’s 8: Las Estafadoras, la nueva entrega de la franquicia “Ocean”. Palabras más, palabras menos, la idea del film es la misma de todas las cintas antecesoras. La historia de un golpe imposible contra una figura poderosa, ejecutado por un equipo de perdedores que lo tiene todo en contra.

Sólo que esta vez, quizás para ponerse a tono con los tiempos que corren, el equipo encargado de dar el golpe está conformado por perdedoras. Con estilo, eso sí.

Esta vez, las maestras del robo son mujeres. Debbie Ocean (Sandra Bullock) acaba de salir de la cárcel y planea el robo del siglo. Junto a su mano derecha, Lou (Cate Blanchett), tiene la intención de ejecutar un gran robo en la ciudad de Nueva York. Su objetivo será hacerse con el valioso collar que llevará Daphne Kluger (Anne Hathaway) durante la Met Gala, el importante evento benéfico anual que marca el inicio de la temporada en la industria, conocido por la asistencia de multitud de estrellas y celebridades.

Para llevar a cabo su plan, Debbie y Lou reclutarán a Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter) y Tammy (Sarah Paulson). Claro que, las sospechas de un agente de seguros (James Corden) pondrán en riesgo el meticuloso plan trazado por la banda de atracadoras.

Secuela femenina de la exitosa franquicia Ocean’s Eleven, que dirige Gary Ross (Los hombres libres de Jones, Los juegos del hambre).

Sus protagonistas son Sandra Bullock (Gravity, Un sueño posible), Cate Blanchett (Carol, Blue Jasmine), Mindy Kaling (The Mindy Project, Los tres reyes malos), Sarah Paulson (American Crime Story, Escándalo en el poder), Anne Hathaway (Alicia a través del espejo, El becario), Akwafina (Malditos vecinos 2, Tawk), Helena Bonham Carter (Sufragistas, El llanero solitario), y James Corden (The Lady in the Van, Into the Woods), además de la cantante Rihanna (Valerian y la ciudad de los mil planetas, Battleship).