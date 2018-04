4 min de lectura

Hoy, más temprano, fue publicada la selección de films que competirán en las secciones principales del Festival de Cannes, y la más notoria ausencia es The House That Jack Built, el más reciente proyecto de Lars von Trier. Como se recordará, hace siete años, von Trier fue vetado en Cannes, expulsado del festival y declarado persona non grata, por bromear sobre su simpatía hacia Hitler y el nazismo, en una rueda de prensa.

The House That Jack Built, el nuevo film del siempre controvertido director danés cuenta la historia de un asesino en serie estadounidense que se embarca en una matanza de doce años. La película transcurre en las décadas de los 70s y 80s. Y está protagonizada por Matt Dillon.

Según una nota de The Hollywood Reporter, quienes han visto algunos fragmentos de The House That Jack Built, describen “escenas de extrema brutalidad y violencia”. Y como quiera que tanta brutalidad y violencia está dirigida a víctimas femeninas, se ha especulado que quizás no sea la mejor elección para el festival más importante del mundo, en la era del movimiento #metoo.

No obstante, Thierry Fremaux, director artístico del festival, no descartó la posibilidad de que The House That Jack Built, sea añadida a la competencia a posteriori.

The House That Jack Built no es la única gran ausencia

The House That Jack Built no es la única ausencia notable en la lista. Quizás lo es porque se esperaba el gran regreso de von Trier a La Croissette. No obstante, en la selección faltan cintas que se suponían eran apuestas seguras. Como Peterloo, de Mike Leigh, producida por Amazon Studios. O The Beach Bum, la más reciente cinta de Harmony Korine.

Tampoco lo lograron Sunset, el segundo film del húngaro Laszlo Nemes, ganador de un Oscar por su ópera prima El Hijo de Saul, ni la primera película en inglés del canadiense Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, que aún está en proceso de edición.

La de Dolan no es la única película que no pudo estar terminada para la postulación. Cintas de Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), Claire Denis (High-Life), Yorgos Lanthimos (The Favorite), Luca Guadagnino (Suspiria) y Jacques Audiard (The Sister Brothers), aún se encuentran inconclusas.

Mientras que The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam, que estaba en la lista, tuvo que ser excluida por sus recientes problemas legales.

Entre las que si estaban terminadas pero que, sorpresivamente, no fueron seleccionadas, están Loro, de Paolo Sorrentino, un film en dos partes inspirado en la vida del expremier italiano, Silvio Berlusconi; Kursk, sobre desastre del submarino atómico soviético, de Thomas Vinterberg. Y, acaso la más sorprendente falta de todas: The Wild Pear Tree, la nueva cinta del ganador de la Palma de Oro, el realizador turco Nuri Bilge Ceylan.

Finalmente, una ausencia anunciada: Netflix no participa con ninguno de sus títulos en el festival. Tampoco hay películas latinoamericanas seleccionadas hasta ahora.

La selección oficial de Cannes 2018

En competencia

Everybody Knows, Asghar Farhadi (apertura)

At War, Stephane Brize

Dogman, Matteo Garrone

Le Livre d’image, Jean-Luc Godard

Asako I & II, Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, Christophe Honore

Girls of the Sun, Eva Husson

Ash is Purest White, Jia Zhangke

Shoplifters, Hirokazu Koreeda

Burning, Lee Chang-dong

Capernaum, Nadine Labaki

Blackkklansman, Spike Lee

Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

Three Faces, Jafar Panahi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Happy, Lazzaro, Alice Rohrwacher

Yomeddine, A.B. Shawky

Summer, Kiril Serebrennikov

Fuera de competencia

Solo: A Star Wars Story, Ron Howard

Le Grand Bain, Gilles Lellouche

Un Certain Regard

Border, Ali Abbasi

Sofia, Benm’ Barek

Little Tickles, Andrea Bescond and Eric Metayer

Long Day’s Journey Into Night, Bi Gan

Manto, Nandita Das

Sextape, Antoine Desrosieres

Girl, Lukas Dhont

Angel Face, Vanessa Filho

Euphoria, Valeria Golino

Friend, Wanuri Kahiu

My Favorite Fabric, Gaya Jiji

The Harvesters, Etienne Kallos

In My Room, Ulrich Kohler

El Angel, Luis Ortega

The Gentle Indifference of the World, Adilkhan Yerzhanov

Proyecciones de Medianoche

Gongjak (The Spy Gone North), Yoon Jong-Bing

Arctic, Joe Penna

Proyecciones especiales

Pope Francis – A Man of His Word, Wim Wenders

The State Against Mandela and the Others, Nicolas Champeaux y Gilles Porte

La Traversee, Romain Goupil

To the Four Winds, Michel Toesca

Les Ames Mortes (Dead Souls), Wang Bing

O Grande Circo Mistico (Le Grand Cirque Mystique), Carlo Diegues

10 Years in Thailand, Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol y Apichatpong Weerasethakul