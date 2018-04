Ayer los medios digitales dieron cuenta de la noticia: A Dry Run es el nuevo proyecto de David Simon, una serie sobre la Guerra Civil Española. Simon es autor de una de las mejores serie de TV de todos los tiempos: The Wire. Así que de entrada, la noticia fue bien recibida.

Pero la cicatriz de la Guerra Civil no ha sanado en España, a pesar de todo el tiempo transcurrido. Acaso porque políticos de todos los bandos, le saca buen partido a la explotación de la tragedia con fines no precisamente honorables. Justamente por estos días, la sociedad española vive un proceso de polarización política que se expresa en rabiosas discusiones en las redes sociales. Y, si hay un hecho polarizante en la historia de España, ese es precisamente la Guerra Civil.

De modo pues que la noticia de Simon y su serie sobre la Guerra Civil no sería recibida con igual agrado en España. Al menos, en Twitter.

La serie, titulada A Dry Run, se centrará en las experiencias de los batallones Abraham Lincoln y George Washington, que formaron parte de las brigadas internacionales que lucharon en la Guerra Civil Española. En principio tendrá una duración de 6 horas (aunque pudiera variar) y abarcará la historia de ambos batallones desde su llegada en 1937 hasta su partida, en 1939.

De entrada, otros dos nombres garantizan la calidad del resultado final. Los escritores George Pelecanos y Dennis Lehane han confirmado su participación en el proyecto. Según una nota de Variety, ya los libretos han sido bosquejados.

Según explica Simon, el tema de la serie será la amoralidad del capitalismo. Y, acaso, los procesos de polarización que se viven en vastas regiones del mundo. Pues Simon vive en una sociedad altamente polarizada en torno a la figura de Donald Trump. Y en torno a temas controvertido como el racismo, el control de armas o el derecho a la salud.

Visto así, ya de entrada ofrece buen material para la controversia. Eso, y el hecho de que será producida por Jaume Roures y su empresa Mediapro provocaron el debate en Twitter.

Según su entrada en la Wikipedia, Jaume Roures, el fundador de Mediapro, se define a sí mismo como “de izquierdas y catalinista, votante de la CUP”, (Candidatura d’unitas Popular). Según el mismo artículo, es uno de los ideólogos del independentismo catalán —otro de los temas polarizantes del momento en España—, y partidario del referéndum del pasado 1 de octubre, cuando se votó por la secesión de Cataluña.

El artículo de la Wikipedia también señala su pasado de militante duro, trotskista. Ha sido productor de Comandante, el documental de Oliver Stone sobre Fidel Castro, de varias películas de Woody Allen (de Vicky Cristina Barcelona a Medianoche en París). Y, ahora, de A Dry Run, de David Simon.

Entonces, la conjunción de la nacionalidad de Simon (“un gringo hablando de la historia de España”), con la figura controvertida del financista del proyecto, más el carácter polarizante del tema, encendió la mecha en su canal de Twitter.

En Twitter, un nacionalista le recrimina a Simon:

Usted no es español. Usted no tiene derecho a hacer una película sobre la historia de España. No voy a hacer una película de guerra civil americana, ya que no soy americano.