Entre finales del año pasado y principios de este, Netflix estrenó tres series basadas o inspiradas en hechos reales que, coincidencialmente, tienen más puntos en común de lo que a simple vista parece: Mindhunter, Manhunt:Unabomber y Wormwood.

Mindhunter es la adaptación del libro homónimo de John Douglas, agente especial del FBI que prácticamente concibió y fundó la especialidad de perfiles criminales de ese cuerpo de investigaciones. Durante sus viajes por los Estados Unidos para entrenar agentes en psicología criminal, Douglas se dio a la tarea de entrevistar asesinos violentos von la idea de crear una herramienta de investigación que ayudara a resolver crímenes. Y a atrapar a sus perpetradores.

La lista de asesinos entrevistados es larga. David Berkowitz, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Charles Manson, Arthur Bremer, Sarah Jane Moore, Edmund Kemper, James Earl Ray, Sirhan Sirhan, Dennis Rader, Richard Speck son algunos de los nombres más famosos. Acaso el mayor logro de la serie producida por David Fincher es la fidelidad con que logra reconstruir esas perturbadoras entrevistas.

Por ejemplo, esta escalofriante conversación con “Ed” Kemper:

El resultado de esta investigación sin precendentes en la historia de la criminología fueron los libros “Homicidios Sexuales: Patrones y Motivos” y el “Manual de Clasificación Criminal”. Douglas y sus colaboradores además acuñaron el término Asesino en Serie (o serial killer, en inglés).

Más allá de Mindhunter, John E. Douglas en la ficción

Antes de la serie de Mindhunter, John Douglas y su investigación habían llegado a la literatura y la gran pantalla por la vía de la ficción. Para empezar, el díptico de novelas criminales de Thomas Harris, Red Dragon y The Silence of the Lambs se inspiran en sus trabajos. Básicamente son la reelaboración de la idea de Douglas de entrevistar asesinos en serie condenados, para resolver casos.

El personaje de Jack Crawford está inspirado directamente en él. En la gran pantalla ha sido interpretado por Denis Farina en Manhunter (Michael Mann). En The Silence of the Lambs fue Scott Glenn el encargado de darle vida. Y en Red Dragon, le tocó a Harvey Keitel. En la serie de televisión Hannibal, es Laurence Fishburne quien lo interpreta.

Pero no sólo Jack Crawford se inspira en en el célebre profiler. También el Will Graham de Red Dragon y la Clarice Starling de alguna manera son recreaciones de Douglas. En la pantalla chica, los agentes Jason Gideon y David Rossi, de la teleserie Criminal Minds, también están inspirados en él.

En 1995, Douglas salió brevemente de su retiro para hacer el perfil de uno de los terroristas más buscados en la historia criminal de los Estados Unidos. El elusivo UNAbomber.

Y esto es, precisamente, lo que Mindhunter y Manhunt:UNAbomber tienen en común.

Douglas y el UNABomber

El perfil que elaboró fue célebre.

Douglas conjeturaó que el UNABomber probablemente condujera un automóvil antiguo que mantenía en buenas condiciones. Quizás estuviera casado o tuviese una novia. En todo caso, había una mujer en su vida. Pero que tenía problemas para relacionarse. Si existía esa mujer, probablemente le habría prohibido entrar a un recinto en específico de la casa.

Era una habitación a la que sólo tendría acceso él, el UNABomber. Quizas visitara la escena del crimen. Y probablemente, en el verano del 95, estuviera de viaje. el UNAbomber real no estaba casado, pero sí tenía problemas para relacionarse. No tenía un automóvil viejo, pero odiaba la tecnología. No tenía esa casa con un cuarto cerrado. Pero sí una cabra en el bosque. Sin agua potable ni electricidad. Una cabaña a la que nadie podía entrar.

Pero la serie de Discovery, Manhunt:UNABomber, apenas le menciona de pasada en alguno de sus capítulos. A pesar de que Douglas escribió un libro sobre el tema.

Si John Douglas fue el padre de los perfiles criminales; James Fitzgerald, personaje principal de Manhunt:UNABomber, le dio un giro lingüístico a la ciencia forense. Fue gracias a los estudios lingüísticos de Fitzgerald que el FBI logró la captura del terrorista. Aunque inspirado en el personaje real, el Fitzgerald de la ficción es una composición de varios agentes que participaron en la investigación.

Mientras Mindhunter es una serie más sosegada, una especie de estudio de personajes (algunos de ellos, aterradores), sin los llamados clifthangers de finales de capítulo propios de los seriados, ya que está concebida como una película larga, para ver de una sentada; Manhunt:UNABomber, por su parte, es una teleserie en el más estricto sentido de la palabra. Construida a base de ganchos dramáticos, revelaciones sorpresivas y giros insospechados, es altamente adictiva. A pesar de que ya todos sabemos cómo termina.

A eso hay que añadirle dos actores en la cúspide de su arte: Sam Worthington como el agente Jim Fitzgerald y Paul Bettany como Ted Kaczynski, el UNABomber.

Una de las grande revelaciones de Manhunt:UNABomber (y si no has visto la serie, quizás quieras leer hasta aquí) es el detalle de que Kaczynski participó en los experimentos MKUltra.

El UNABomber y el MKUltra

Corrijo.

De acuerdo con la serie, más que un participante, Ted Kaczynski habría sido una de las tantas víctimas de los siniestros experimentos llevado a cabo por la CIA entre las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado.

Y esto es lo que justamente conecta Manhunt:UNABomber con la siguiente serie, Wormwood, de Errol Morris.

El Proyecto MKUltra, también conocido como el Programa de Control Mental de la CIA, fue un programa de experimentos humanos, en su mayor parte, ilegal. Fue diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Información (CIA) para desarrollar drogas y procedimientos a ser usados en interrogatorios y torturas. Tenía como fin último forzar confesiones por medio del debilitamiento y el control mental de los interrogados y torturados.

Toda una belleza de programa ¿no?

Entre los métodos usados en el programa para manipular el estado mental y alterar el cerebro de los sujetos del experimento, la mayoría ilegales, estaban la hipnosis, la administración subrepticia de drogas como el LSD, el aislamiento del sujeto, el empleo abuso verbal o la privación sensorial.

El programa se aplicó en más de 80 instituciones, hospitales, psiquiátricos, prisiones, compañías farmacéuticas y en cerca de medio centenar de instituciones educativas, colegios y universidades. Justamente, en la universidad de Harvard, un joven de apenas 16 años había participad en el programa. Su nombre era Theodore “Ted” Kaczynski.

Según Manhunt:UNABomber, las torturas sufridas en el experimento serían el origen del odio que Kaczynski desarrolló en contra las instituciones educativas estadounidenses. A la larga se convertirían en uno de los blancos predilectos del UNABomber.

Kaczynski opina sobre Manhunt:UNABomber

Recientemente, el periodista de CNN Andrew Kaczynski, quien no tiene ningún parentesco con el UNABomber, le escribió a Ted Kaczynski para pedirle su opinión acerca de la serie.

Kaczynski, el terrorista, respondió:

No he visto la serie por mí mismo, pero a juzgar por lo que la gente me ha escrito al respecto, es principalmente ficción. Esto no me sorprende en lo más mínimo. Los informes de los medios sobre mí han sido generalmente pura mierda.

Kaczynski alega que la serie ha exagerado el efecto que tuvo en él su participación en el MKUltra:

La gente me escribe para decirme cuánto lo sienten por mí porque fui “torturado” una y otra vez por el equipo de Murray como parte de un experimento “MK Ultra”, presuntamente llevado a cabo por la CIA. En realidad, solo hubo un experimento desagradable en el estudio de Murray. Duró como media hora y no podría ser calificado como “traumático” de ninguna manera. La mayoría de los experimentos fueron entrevistas y cuestionarios escritos. La CIA no estaba involucrada.

Wormwood, la serie sobre el MKUltra

Kaczynski no fue la víctima más célebre del MKUltra. Ni siquiera lo fue el líder de la contracultura de los 60, Ken Kesey, autor de One Flew Over the Cuckoo’s Nest, quien participó en el MKUltra, en Standford.

Ese triste privilegio se le reserva a Frank Olson. Bacteriólogo, especializado en guerra biológica al servicio de la CIA; el 18 de noviembre de 1953, Olson saltó por la ventana del piso 13 de su hotel en Nueva York.

Durante toda la semana previa, sin saberlo, Olson había sido sujeto de experimentos con LSD, por parte de sus propios colegas del programa.

En principio, su muerte fue clasificada como suicidio. Pero el empeño de la familia en dilucidar la verdad acerca de las confusas circunstancias de su muerte, llevó al mismo gobierno a admitir que las cosas no habían sucedido tal y como oficialmente se había informado.

El veterano documentalista Errol Morris reconstruye la vida y muerte de Frank Olson sobre la base del relato y la investigación que realizó su hijo, Eric, a lo largo más de 40 años. Morris usa una multiplicidad de técnicas, recursos narrativos y formatos para armar la historia. Es un collage audiovisual conformado por imágenes de archivo, gráficas de diarios, grabaciones sonoras, entrevistas y puesta en escena.

De las tres, es la serie más densa de todas. Y la más afincada en la realidad. Se trata además de un documento de imprescindible visionado para comprender una de las más oscuras fases de los servicios de inteligencia estadounidenses.

