Por fin ha sucedido el milagro: tal parece que la nueva cámara Canon EOS M50 es la cámara perfecta para youtubers y vloggers.

Youtubers y vloggers no le piden mucho a sus cámaras. Sus requerimientos para la cámara ideal son más bien modestos. Lo curioso es que hasta ahora, ningún fabricante de cámaras había cumplido con tan modestas exigencias.

Los creadores de vídeos para Internet soñaban con una cámara compacta, con lentes intercambiables. Que no pesara demasiado. Y que tuviera una buena resolución de imagen. No tenia que ser la gran resolución. Bastaba que fuera buena y punto.

Youtubers como Casey Neistat piden que esa cámara perfecta tenga entrada para un micrófono externo. Y que el monitor pudiera girarse. Pero no hacia arriba, donde su visión es obstaculizada por el micrófono. Tampoco hacia abajo, donde la imagen quedaría oculta por el trípode. Lamentablemente, los dos modelos anteriores, EOS M3 y M6 tenían esos problemas.

Para youtubers y vloggers, lo ideal es que el monitor pueda desplegarse hacia un lado. Eso es lo que varios modelos de Canon han hecho desde principios de década. A partir de la Canon 60D.

Pero aunque manejables, esas DSLR podían llegar a ser muy pesadas para el uso diario.

Canon EOS M50, exigencias cumplidas

La cámara Canon EOS M50, que acaba de ser anunciada, cumple con todas esas exigencias. Y más. Tiene un monitor que se despliega lateralmente. Buena resolución. Es compacta, ligera. Y posee entrada para micrófono externo.

En su larga lista de especificaciones técnicas y prestaciones, incluye un sistema de estabilización de imagen de 5 ejes (importante para vloggers de pulso temblequeante) y comunicación WIFI y Bluetooth, para la transferencia inmediata de fotos y videos a tu teléfono celular.

Además, posee seguimiento de foco (muy importante para esos hombres y mujeres-orquesta que son los youtubers). Tiene una gran sensibilidad (ASA 100-25600, que puede ser extendida hasta la 51200 ASA).

Y, finalmente, una de las características más esperadas para la cámara perfecta para youtubers: resolución UHD 4K. La primera cámara Canon con video 4K. Y con capacidad de hacer timelapses y extraer fotogramas en esa resolución. Sí, visto así, en papel, la Canon EOS M50 luce como la cámara perfecta para youtubers y vloggers, ¿no?

Canon EOS M50, varios colores y presentaciones

La cámara perfecta para youtubers tampoco debe ser excesivamente cara. Y la Canon EOS M50 no lo es. El cuerpo cuesta U$D 779. El cuerpo más un zoom 15-45mm f/3.5, U$D 899. Si le añades además un zoom 55-200mm f/4.5, el paquete sale en U$D. 1,249.

Canon además ha preparado un kit para creadores que, además del zoom 15-45mm, incluye una tarjeta SD de 32GB y un micrófono Rode por U$D 999. Viene en negro, y en blanco. La cámara ya está en preventa y estará disponible para la venta el 2 de marzo próximo, en poco menos de un mes.

La nueva Canon EOS M50 es una mirrorless (es decir, a diferencia de las DSLR, no tiene espejo), equipada con un sensor APS-C CMOS de 24.1MP y procesador de imagen DIGIC 8. Definitivamente, parece la cámara perfecta para youtubers, vloggers y demás creadores de video.

