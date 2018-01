Slender Man, la macabra verdad tras el creppypasta y la película

Detective: ¿Entonces [Bella] estaba gritando?

Anissa: Mm-hmm. Y luego, um, después, para tratar de mantenerla callada, le dije: “Siéntate, acuéstate, deja de gritar, perderás la sangre más lentamente”. Y ella trató de quejarse de que no podía respirar y de que no podía ver.

Detective: ¿Entonces ella comenzó a gritar: “Te odio, confié en ti”?

Anissa: Mm-hmm.

Detective: ¿Ella se levantó?

Anissa: Sí. Se levantó e intentó caminar hacia la calle … Se dirigió al otro lado de Big Ben Road.

Detective: ¿Entonces ella trató de caminar hacia la calle y qué pasó?

Anissa: Y luego se desplomó y dijo que no podía ver y que no podía respirar y que tampoco podía caminar. Entonces, Morgan y yo, en cierto modo, la alejamos de la carretera y le dijimos que su casa estaba en esa dirección, y nos adentrábamos más en el área de los bosques.

Detective: Entonces ella se cayó y dijo que no podía respirar ni ver.

Anissa: Mm-hmm. O caminar.

Detective: O caminar. Y tú le dijiste que …

Anissa: “Acuéstate y cállate: perderás la sangre más lentamente”. Y que íbamos a buscar ayuda.

Detective: Pero realmente no iban a buscar ayuda, ¿verdad?

anissa: Mm, no.