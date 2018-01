Ya es oficial: no esperes este año Game of Thrones

2 min de lectura

A través de un comunicado de prensa, HBO acaba de hacerlo oficial: este año no habrá nueva temporada de Game of Thrones. Habrá que esperar hasta el 2019 para ver los seis (sí, sólo seis) capítulo de la temporada final.

Dice el boletín de prensa:

HBO anunció que la octava temporada de la aclamada serie original Game of Thrones regresará en 2019. Compuesta por seis episodios, la temporada final cuenta con la dirección de David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik. La serie basada en los exitosos libros de fantasía de George R.R. Martin se ha convertido en una de las series más exitosas de HBO en los últimos tiempos, y ha roto múltiples récords de audiencia, conversaciones en redes sociales y serie con mayor número de premios Emmy® en la historia. Todas las temporadas anteriores de Game of Thrones se encuentran disponibles a través de HBO GO.

Sobre Game of Thrones

Basada en la exitosa (y aún inconclusa) saga novelística Song of Ice and Fire de George R. R. Martin, Game of Thrones no sólo es la serie más costosa de la historia de la televisión, sino que además es uno de los más grandes éxitos de todos los tiempos.

Es el programa de mayores índices de audiencia del mundo y el que más premios Emmys ha acumulado.

Según BBC, la primera temporada tuvo una audiencia de 2,52 millones de televidentes. La última, de 8,1 millones. Eso, sin contar la cantidad de personas que la han visto por medio no tan lícitos. Game of Thrones también posee el dudoso premio de ser el show más pirateado de la historia de Internet.

La trama de la serie mezcla fantasía e intrigas palaciegas y políticas en un hipotético medievo, con giros inesperados, sorpresivos e inusuales para un típico seriado de televisión.

Desde la sexta temporada, la historia de Game of Thrones ha seguido un rumbo diferente al de las dos novelas finales de la saga literaria, inéditas y sin terminar, de Martin. Pocos pueden imaginar qué rumbo tomará en su temporada final. De lo que sí podemos estar seguros es de que puede pasar cualquier cosa…