Alejandro Hidalgo, historia de un “remake”

Hasta entonces, La Casa del Fin de los Tiempos se había estrenado en una buena cantidad de territorios y había ganado notoriedad en el circuito de festivales. Su triunfo en el Scream Fest, donde había obtenido los premios a la mejor película y al mejor director, había despertado el interés de Craig Perry y Chris Bender, productores de Destino Final, American Pie y The Hangover, entre otros éxitos.

La cinta de Hidalgo también había atraído a la gente de Platinum Dunes, casa productora de Michael Bay. Mientras tanto, Jinga Films, sus agentes de ventas que trabajaban activamente en pos del remake, le habían presentado la película a Universal UK. Finalmente sería la casa productora Good Fear, de Chris Bender y Jake Weiner, la que obtuvo los derechos de la adaptación. Hidalgo, sin embargo, no estaba del todo seguro de que pudiera dirigirla.

Hidalgo, copia de su película en mano, buscó a Muschietti los días siguientes infructuosamente. Su idea era darle una copia de La Casa para que el argentino se la mostrara a Guillermo del Toro. No lo encontró. Pero, en otro imprevisto lechazo, el último día le tocó compartir el transporte al aeropuerto con él.

—Por fin pude darle la copia de la película.

Poco después recibía una llamada de la productora de Muschietti: él y Bárbara querían entrar en la producción. Era el espaldarazo que necesitaba para hacerse con la dirección de la nueva versión

—Ellos tienen buenas relaciones con New Line Cinema. Y, el estudio, al ver que ellos de alguna forma son mis mentores, está más tranquilo con la posibilidad de que dirija la película.

Con Good Fear en la producción y los Muschietti a bordo, La casa del fin de los tiempos se encaminaba por fin en dirección al remake.

Lea además: New Line Cinema anuncia nueva versión de La Casa del Fin de los Tiempos

Eso

Actualmente, la rutina de Hidalgo en Los Ángeles está plagada de reuniones, conferencias telefónicas, reuniones con managers, abogados, agentes, productores y ejecutivos creativos. El proceso típico de desarrollo de toda producción. Sobre todo, del desarrollo de una producción hollywoodense. Al mismo tiempo, monitorea de lejos el reestreno de la cinta en Venezuela, a propósito de la noticia del remake.

A pesar del ajetreo, sacó tiempo para visitar el set de It, la nueva adaptación cinematográfica de la opus magna de Stephen King que adelantan los Muschietti. Su idea era comprobar hasta qué punto se diferenciaba un rodaje venezolano de uno gringo.

—Yo no sabía muy bien cómo era el rodaje de una producción de esta envergadura. Creo que la diferencia radica en que en Venezuela, el rodaje es muy militar, casi dictatorial. Los cargos están muy jerarquizados y en el campo, prevalece el trato vertical. La gente entre sí se trata según jerarquías establecidos y se usa el “señor” o “señora” a la hora de dirigerse a sus superiores —explica—. En EE.UU. esa jerarquía no es tan estricta y se basa más en las capacidades y el papel que desempeña cada uno dentro del rodaje. Pero el director se dirige a sus técnicos de igual a igual, con mucho respeto, eso sí…

Todo lo demás, añade, es más o menos igual. Sobre todo, el stress. Aunque como hay más dinero, hay un mejor catering y más recursos para poner delante de la cámara.

Hidalgo sabe que aún queda un largo camino por delante. Apenas comienzan las labores de redacción del nuevo guión, cientos de reuniones y un sinfín de tareas más. No obstante, no pierde de vista su nuevo guión, Los ojos de Némesis, una historia de ciencia ficción en la tradición de Loopers. Procura además disfrutar de Los Ángeles, de su playa y su gente y de la sensación de libertad que siente en California.

Cuando se le pregunta si desea agregar algo más, no desaprovecha la oportunidad para señalar algo en lo que la industria criolla debería trabajar para cambiar:

—Aquí, aunque tú no lo creas, se apuesta al talento. Los estudios, los productores buscan nuevos talentos y los apoyan, pues saben que talento es equivalente a dinero. Deberíamos seguir ese ejemplo y apoyar nuestro talento emergente.

¿Quieres vender tu historia a Hollywood?

Hidalgo recomienda:

Es más fácil vender un remake de una película hecha que un guión no producido.

Aún más si la película ha sido exitosa. Así que esfuérzate porque tu película tenga éxito.

Un concepto novedoso que aporte y renueve el género es quizás lo más importante. En ocasiones, más importante que la calidad final del producto. Hay productores que compran conceptos, no películas.

Sácale punta a los aspectos universales de tu historia, sobre todo, a emociones que puedan ser entendidas en cualquier país o cultura.

No pierdas de vista la humanidad de tu historia.

Un buen twist o giro inesperado de la trama, sobre todo si es ingenioso y no es tramposo, siempre es bienvenido por el público. Y por los productores.

Mezcla géneros sin perder sus convenciones.

Trabaja incansablemente en la distribución internacional.

No dejes pasar las oportunidades. No se repiten.

