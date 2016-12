New Line Cinema prepara remake de ‘La casa del fin de los tiempos’ del venezolano Alejandro Hidalgo

Hoy por fin se conoció la noticia. Como dice allí mismo arriba, en el título larguísimo con el que encabezamos esta nota, New Line Cinema anunció que ha adquirido los derechos para adaptar la película venezolana La casa del fin de los tiempos, de Alejandro Hidalgo.

Hidalgo pasó recientemente por Caracas y me contó que eso venía en camino. Tenía más de un año en Los Ángeles bregando en las negociaciones. No sólo para que la película tuviera su versión estadounidense, sino además para dirigirla. Todo comenzó cuando en un festival de cine fantástico y de horror en Bruselas pudo conocer a Andrés Muschietti, conocido director del film Mama.

No obstante, la película ya estaba desarrollando una excelente carrera en los mercados internacionales de la mano de la gente de Jinga Films. Puede que en Venezuela no se sepa a ciencia cierta, pero la película de Hidalgo es la cinta venezolana más exitosa en el extranjero en la historia de nuestro cine, dada la cantidad de territorios donde ha sido exhibida.

La noticia que ha dado ha conocer hoy New Line Cinema no es otra cosa que la confirmación de ese éxito.

Dice Variety:

El tono de La casa del fin de los tiempos suele ser comparado al de El Conjuro y Sexto Sentido. Su trama sigue a una madre que regresa al sitio de un crimen que tuvo lugar 30 años antes y que destrozó a su familia. Allí, se enfrenta a los elementos sobrenaturales que condujeron a la tragedia.

Alejandro Hidalgo, que escribió, dirigió, produjo y editó la cinta original, dirigirá nueva versión. La película original marcó su debut como director. Henry Gayden (Earth to Echo) está en negociaciones para escribir el guión. Chris Bender (Una historia de violencia) y Jake Weiner (Under the Silver Lake) producirán a través de su nueva empresa, Good Fear Film, junto a Andrés y Bárbara Muschietti, quienes actualmente están trabajando con New Line Cinema en la adaptación de”It”, de Stephen King. Los productores de la película original, Épica Producción y Jinga Films, también participarán en el remake.