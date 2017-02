Los ganadores de la 67 Edición de Cannes

El jurado presidido por la cineasta Jane Campion, acompañado por los realizadores Nicolas Winding Refn, Sofia Coppola, Zhangke Jia, y los actores Willem Defoe, Gael Garcia Bernal, Carole Bouquet, Leila Hatami y Do-yoen jeon dieron como ganadora la película Winter Sleep del cineasta turco Nuri Ceylan quien ya había ganado Premio del Jurado en dos ocasiones y el premio al mejor director en este festival.

A continuación la lista de los ganadores:

Largometrajes

Palme d’or

WINTER SLEEP Dirigida por Nuri Bilge CEYLAN

Grand Prix

LE MERAVIGLIE (THE WONDERS) Dirigida por Alice ROHRWACHER

Premio a la mejor dirección

Bennett MILLER Para FOXCATCHER

Premio al mejor guión

Andrey ZVYAGINTSEV, Oleg NEGIN Para LEVIATHAN

Premio a la interpretación femenina

Julianne MOORE en MAPS TO THE STARS Dirigida por David CRONENBERG

Premio a la interpretación masculina

Timothy SPALL en MR. TURNER Dirigida por Mike LEIGH

Premio del Jurado

MOMMY Dirigida por Xavier DOLAN

ADIEU AU LANGAGE (GOODBYE TO LANGUAGE) Dirigida por Jean-Luc GODARD

Cortometrajes

Palme d’or al Cortometraje

LEIDI Dirigida por Simón MESA SOTO

Mención especial – cortometraje

AÏSSA Dirigida por Clément TREHIN-LALANNE

JA VI ELSKER (YES WE LOVE) Dirigida por Hallvar WITZØ

UN CERTAIN REGARD

Premio Un Certain Regard

FEHÉR ISTEN (WHITE GOD) Dirigida por Kornél MUNDRUCZÓ

Premio del Jurado – Un Certain Regard

TURIST Dirigida por Ruben ÖSTLUND

Premio especial Un Certain Regard

THE SALT OF THE EARTH Dirigida por Wim WENDERS, Juliano RIBEIRO SALGADO

Premio conjunto

PARTY GIRL Dirigida por Claire BURGER, Samuel THEIS, Marie AMACHOUKELI

Premio al mejor actor

David GULPILIL en CHARLIE’S COUNTRY Dirigida por Rolf DE HEER

