Los Rechazados de la Academia

Saliendo de la temporada de Oscars continúo con esta serie de entregas sobre los premios.

Este año, de nuevo, han dejado con las manos vacías a Leonardo Di Caprio, quien colabora de nuevo con Martin Scorsese The Wolf of Wall Street (2013). La decisión parece ser justa, ya que DiCaprio pierde frente a Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club (2013). Esta es ya su cuarta nominación como actor, perdiendo con el rol principal en películas como The Aviator (2004), Blood Diamond (2006) y Actor Secundario en What´s Eating Gilbert Grape (1993) y sinceramente todas las derrotas parecen justas, contra el Jamie Foxx en Ray (2004) y el Forest Whitaker de The Last King of Scotland (2006).

Pero Leo no es el primer ni último rechazado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. La lista es larga, pero aquí dejaré las que pueden ser más frustrantes.

Peter O´Toole, gran actor que logró 8 nominaciones a lo largo de 5 décadas y ninguna victoria. En el 2003 le dieron un Oscar honorífico por su trayectoria y falleció el pasado diciembre 2013 quedándose con las manos vacías. Algunos de los roles por los que fue nominado incluyen películas como Lawrence of Arabia (1962) y Venus (2006), donde perdió junto a Di Caprio.

Richard Burton, otro gran actor que llegó a la cifra de 7 nominaciones por su rol en películas como Becket (1964), junto a O´Toole, y otras excelentes actuaciones como en la poderosa Equus (1977) y Who´s Afraid of Virginia Woolf? (1966). A diferencia de O´Toole, a Burton no le dieron siquiera el Honorario antes de su muerte en el año 84.

Ignmar Bergman es un rechazado a medias. Aunque dos de sus películas lograron el Oscar a Mejor Película Extranjera, y otras por vestuario o actriz, Bergman propiamente nunca ganó nada entre las 9 nominaciones que le hicieron como director y escritor en películas como Fanny y Alexander (1982) y Cries and Whispers (1972). En el 71 le regalan un Honorífico.

Otro europeo que tuvo bastante presencia en estos premios fue Federico Fellini, quien acumuló 12 nominaciones entre Mejor Director y Mejor Guión a lo largo de tres décadas, sin conseguir un Oscar con su nombre, pero sí cuatro para Italia por Mejor Película Extranjera con 8½ (1963), La Strada (1954), Le notti di Cabiria (1957) y Amarcord (1973). En el 93, año de su muerte, recibe el Oscar Honorífico.

En cuanto a directores, otro gran rechazado fue Alfred Hitchcock. El ícono de Hollywood jamás ganó como Mejor Director, a pesar de haber sido nominado 5 veces por películas como Psycho (1960) y Rear Window (1954), sin lograr sino 1 oscar honorífico 1968 el cual recibió…bueno, así:

Stanley Kubrick es otro que consiguió múltiples nominaciones: cuatro a Mejor Director, cinco a Mejor Guión (entre Adaptado y Original) y tres a Mejor Película, todas perdidas excepto un Oscar que obtuvo por Mejores Efectos Visuales en 2001: A Space Odissey (1968).

Sidney Lumet es otro que dejaron fuera. 12 Angry Men (1957), Dog Day Afternoon (1975) y Network (1976) son algunas de las películas que hizo este director y por las que fue nominado 5 veces, en el 2005 le dieron un honorario.

En cuanto a directores aún activos uno de los nombres que suena es Paul Thomas Anderson, lleva 5 nominaciones, en el 2007 There Will be Blood fue una gran favorita y The Master fue nominada en 2012, veremos si finalmente lo gana en la próxima edición con Inherent Vice, basado en una novela toda psicodelica sobre un dectective marihuanero.

Chaplin es un caso extraño. Tiene 1 Oscar a Mejor Música, y 2 Oscar honoríficos, uno de los cuales se lo dieron en 1929, la primera ceremonia de los Oscars, por “la versatilidad y genio en actuar, escribir, dirigir y producir The Circus“ pero no se lo dieron individualmente en cada categoría, estos Honoríficos parecen así ser una suerte de comodín. Igualmente tampoco recibió ninguno como actor o director a lo largo de su carrera. Más adelante Robert Downey Jr recibiría una nominación en el 93 por su excelente Chaplin, esta pudiendo ser su mejor actuación en lo que va de su carrera, y de nuevo en el 2009 con Tropic Thunder, interesante nominación, pero ambas no lograron la estatuilla.

Volviendo a los actores, la lista podría incluir a personas tan conocidas como Johnny Depp, quien lleva 3 nominaciones, y ninguna de esas fue por Ed Wood (1994), Fear and Loathing in las Vegas (1998) o Edward Scissorhands (1990).

Brad Pitt acaba de ganar un Oscar a Mejor Película por 12 Years a Slave (2013) con su productora Plan B, pero como actor ha recibido y perdido tres nominaciones por Twelve Monkeys (1995), Moneyball (2011) y The Curious Case of Benjamin Button (2008).

El grandioso y polifacético Peter Sellers fue dejado de lado por la Academia en tres ocasiones, y si alguien merecía ganar ese premio en el año 1965 era este actor por sus tres inolvidables roles en Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964).

A Tom Cruise lo han dejado fuera por Magnolia (1999), Jerry Maguire (1996) y Born on the Fourth of July (1989). Ed Harris ha sido dejado por fuera 4 veces, siendo Pollock (2000), para mí su mejor oportunidad hasta ahora.

Por las mujeres Glenn Close es quien lleva más nominaciones sin victorias. 6 y contando con actuaciones en películas como Dangerous Liaisons (1988) y su transformación en Albert Nobbs (2011).

Juliane Moore lleva 4 nominaciones, 2 el mismo año por Far from Heaven y The Hours en el 2002, y sigue aún con las manos vacías. Annete Benning tiene la misma cantidad de nominaciones con películas como The Kids are Alright (2010) y American Beauty (1999).

Sigourney Weaver y Michelle Pffeifer han logrado tres nominaciones. Liv Ullman, una de las actrices preferidas de Bergman quedó con 2 nominaciones al igual que Emily Watson.

Gary Oldman lo han dejando por fuera en incontables oportunidades y ha sido sólo nominado una vez, Woody Harrelson 2 veces, Harrison Ford 1 vez (y no por Han Solo, Indiana Jones o Rick Deckard), Bill Murray 1 vez, Ralph Fiennes 2 veces (incluso perdió con The English Patient (1996), que ganó de todo), Liam Neeson 1 vez. John Malkovich lleva 2 nominaciones, Harvey Keitel con una nominación y no por Bad Lieutenant o Reservoir Dogs en el 92, quizá eran muy indie, James Woods dos veces, Samuel M Jackson, … en fin puedo seguir.

Y eso dejando fuera a todos los grandes actores que no han logrado siquiera ser nominados: Steve Buscemi, Mia Farrow, Donald Sutherland, Marilyn Monroe, Jim Carrey, o Andi Serkin, quién con el Señor de los Anillos pudo haber obtenido una nominación trascendental en la historia de los Premios, ya que a pesar de ser un personaje creado por computadora, la personalidad completa se la da este increíble actor dándole vida a los gráficos.

Y frenaré aquí por ahora…

